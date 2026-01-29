こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
クラウド型WAF『攻撃遮断くん』、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の「サイバー攻撃対策ソフト」と「DDoS対策サービス」の総合1位に選出
グローバルセキュリティメーカーの株式会社サイバーセキュリティクラウド（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼CEO：小池 敏弘、以下「当社」）が開発・提供するクラウド型WAF『攻撃遮断くん』が、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の「サイバー攻撃対策ソフト」と「DDoS対策サービス」カテゴリで総合1位、また、「WAF」カテゴリで大企業向け部門1位に選出されました。
「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日〜2025年12月31日までの間に行われた資料請求数（※2）を基に選出しています。
なお、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。
https://boxil.jp/ranking/
クラウド型WAF『攻撃遮断くん』の口コミはこちら：https://boxil.jp/service/526/
※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。
※2 資料請求数とは、有料掲載いただいている企業さまのサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業さまへ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。
■クラウド型WAF『攻撃遮断くん』受賞カテゴリー
・WAF部門
https://www.itreview.jp/categories/waf
■ クラウド型WAF『攻撃遮断くん』について
クラウド型WAF『攻撃遮断くん』は、外部からのサイバー攻撃を検知・遮断し、情報漏えいやサービス停止などからWebサーバ・Webサイトを守るクラウド型Webセキュリティサービスです。ディープラーニング（深層学習）を用いた攻撃検知AIエンジン“Cyneural”を活用し、一般的な攻撃の検知はもちろん、未知の攻撃の発見、誤検知の発見を高速に行うとともに、世界有数の脅威インテリジェンスチーム“Cyhorus”により、最新の脅威にもいち早く対応します。クラウドWAF売上シェアで国内1位（※3） を獲得し、企業規模を問わずご利用いただいています。
※3 出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所「外部脅威対策ソリューション市場の現状と将来展望 2024年度」
■クラウド型WAF『攻撃遮断くん』の主な特徴
1. あらゆるWebシステムに対応
最短1日で現有システムを変えずにクラウド含め多様なサーバに1台〜導入可能。
2. 月額10,000円〜利用可能
月額10,000円から手軽にセキュリティ対策ができ、従量課金ではなく毎月定額で利用可能。
3. 24時間365日の日本語サポート
国産メーカーならではの対応。専門知識がなくても導入・運用が可能なので安心。
4. 正確で強固なセキュリティ対策の実現
攻撃検知AIエンジンが未知の攻撃、誤検知も高速で発見。自社開発・自社運用のため素早い対応が可能。
攻撃遮断くんサービスサイト：https://www.shadan-kun.com/
■株式会社サイバーセキュリティクラウドについて
住所：東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル13階
代表者：代表取締役社長 兼 CEO 小池敏弘
設立：2010年8月
URL：https://www.cscloud.co.jp/
「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」をミッションに掲げ、世界有数のサイバー脅威インテリジェンスを駆使したWebアプリケーションのセキュリティサービスを軸に、脆弱性情報収集・管理ツールやクラウド環境のフルマネージドセキュリティサービスを提供している日本発のセキュリティメーカーです。私たちはサイバーセキュリティにおけるグローバルカンパニーの1つとして、サイバーセキュリティに関する社会課題を解決し、社会への付加価値提供に貢献してまいります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社サイバーセキュリティクラウド
マーケティング部 担当：石黒
TEL：03-6416-1579 FAX：03-6416-9997 E-Mail：mkt@cscloud.co.jp
