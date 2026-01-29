クラウド型WAF『攻撃遮断くん』、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の「サイバー攻撃対策ソフト」と「DDoS対策サービス」の総合1位に選出



















「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日〜2025年12月31日までの間に行われた資料請求数（※2）を基に選出しています。