千葉商科大学（所在地：市川市国府台 学長：宮崎緑）では、キャンパスに創られた仮想都市の市民となって、労働、納税、消費を通じてビジネス（商業）のしくみを楽しみながら体験し、必要な知識を身につける「第23回キッズビジネスタウン®いちかわ」を2月14日（土）・15日（日）に開催します。 [参加申込の受付は終了しています]

本学では、2003年から学生が中心となって「子どもたちがつくる、子どもたちの街」をコンセプトに、地域の小学生児童や幼児に向けたビジネス教育の一環として「キッズビジネスタウン®いちかわ」を実施。地域に愛されるイベントとして定着しています。

今年度は、参加枠を例年より200名ほど増やし、2日間で過去最多となる約800名の子どもたちが来校します。

当日は、学生有志団体が中心となって企画・運営を担います。そのほか、和洋女子大学の学生や本学付属高校を含む県内4校の生徒もスタッフとして加わり、ブースを出店します。







キッズビジネスタウン®いちかわの流れ

第23回キッズビジネスタウン®いちかわ

【日 時】2月14日（土）・15日（日）10：00～16：00 ※雨天決行

【場 所】千葉商科大学

【主 催】千葉商科大学 地域連携推進センター

【後 援】市川市教育委員会、千葉県教育委員会、江戸川区教育委員会

【協 力】システム・フューチャー株式会社、市川市消防局、新光重機株式会社、

株式会社トランジットホスピタリティマネジメント、オービックシーガルズ（株式会社OFC）

和洋女子大学、船橋市立船橋高等学校、千葉経済大学附属高等学校、中山学園高等学校、本学付属高等学校

◇ キッズビジネスタウン®いちかわ公式Webサイト

https://kbt.cuc.ac.jp