マルチカラー・コーポレーションは、約39億ドルの未払いの資金調達債務を解消し、2026年に3億3000万ドル以上の現金利息費用を削減するとともに、長期債務の満期を2033年まで延長するための再編支援契約を締結

CD&Rおよび約8億9000万ドルの投資を保証することに同意した上位担保貸付人の圧倒的多数による支援を受け再編を実施し、5億ドル以上の新たな流動性を提供するとともに、再建後の長期的な成長と投資を支援

コンセント・ソリシテーション（同意勧誘）を開始し、「プレパッケージ」のチャプター11プロセスを通じて再建を実施し、再建支援契約ではCD&Rが支配株主となることを規定

すべての取引先への支払いは全額完了し、グローバルな事業運営と顧客へのサービスは中断なく継続される見込みです。

アトランタ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- プライムラベルソリューションの世界的リーダーであるマルチカラー・コーポレーション（「MCC」）は、顧客に最高のサービスを提供するための長期的な成長と投資に向けた戦略的措置を発表しました。

MCCは、包括的な財務再編の条件に基づき、MCCの担保付第一順位債権の約70%を保有する者およびエクイティスポンサーであるCD&Rとの間で、再編支援契約（「RSA」）を締結しました。RSAで検討されている取引により、MCCのバランスシートのレバレッジは大幅に削減され、純負債は約59億ドルから約20億ドルに減少します。また、年間現金利息は、2026年には約4億7500万ドルから1億4000万ドルに減少し、3億3000万ドル以上の削減となります。さらに、再編の完了後、長期債務の償還期限は2033年まで延長されます。

MCCは、RSAで検討されている取引を実行するため、プレパッケージ型の再建計画への賛同者募集を開始しました。現在、MCCの担保付第一順位担保権付債務およびCD&Rの約70%の保有者が再建計画を支持しています。RSAは、長期的な成長と投資を支える8億8900万ドルの新たな普通株および優先株への投資を規定しています。再建後、MCCは5億ドル以上の流動性を確保します。

MCCの社長兼最高経営責任者（CEO）であるハッサン・ルマイレは、「過去2年間、MCCは商業面および事業面で果断な行動をとるとともに、一流のリーダーシップ人材を獲得し、持続可能で収益性の高い成長に向けて最適な体制を整えてきました。事業戦略は着実に効果が出ており、今回の資本構成の最適化は成長戦略を推進するための不可欠なステップです。MCCのスポンサーと融資機関からの強い信頼を得た今回の合意は、より強固な財務基盤を構築し、ブランドと消費者のつながり、製品の信頼性向上、そして持続可能なインパクトを推進するための革新的かつ高品質なラベルソリューションの強化を可能にするものです。CD&Rと融資機関のご支援、そして従業員、お客様、サプライヤーの皆様の引き続きのご支援に感謝申し上げます」と述べています。

事業はこれまでどおり継続

RSAはまた、チャプター11のプロセス全体を通じて事業の資本増強を図るため、2億5000万ドルの新規債務者保有型（DIP）資金調達を規定しています。この追加融資が承認されれば、MCCは事業再編期間中も取引先債権者、顧客、従業員、ベンダー、サプライヤーに影響を与えることなく通常通り事業を継続できる予定で、戦略的パートナーへのコミットメントを果たすことが可能になります。

プレパッケージ型のチャプター11手続きの開始に伴い、MCCは一連の初日申立てを行い、裁判所の承認を条件として、資本構成の負債比率削減に取り組む一方で、通常の事業活動の継続を可能にします。MCCは、DIP資金調達に関する承認に加え、賃金および福利厚生の継続、従業員関連の請求への対応、ベンダーへの通常どおりの支払い、その他事業の継続に必要な重要な機能およびプロセスの実施を許可する権限も取得します。

追加リソース

詳細は現在、MCCForward.comでご覧いただけます。MCCは、チャプター11申請に際し、裁判所文書へのアクセスを含む、MCCの再建プロセスに関する法的側面についての各種詳細についても提供する予定です。

アドバイザー

カークランド&エリスLLPとコール・ショッツP.C.が法律顧問、エバーコアが投資銀行、アリックスパートナーズが財務顧問、クイン・エマニュエル・アークハート・サリバンLLPがLABL, Inc.の取締役会特別委員会の特別顧問、FGSグローバルが戦略コミュニケーション顧問を務めています。デビボイス&プリンプトンLLPとレイサム&ワトキンスLLPがCD&Rの法律顧問、モエリス&カンパニーLLCが財務顧問を務めています。ミルバンクLLPとPJTパートナーズは、それぞれ担保権者特別グループの法律顧問と財務顧問を務めています。

MCCについて

マルチカラー・コーポレーション（MCC）は、プライムラベルソリューションのグローバルリーダーであり、消費者向けの幅広い最終製品カテゴリーにおいて、世界で最も認知度の高いブランドに革新かつ持続可能なソリューションを提供しています。MCCは、顧客のブランド構築と事業を展開する地域社会への付加価値向上のため、世界最高のラベルソリューションを提供することに尽力しています。

将来予想に関する記述

本プレスリリースには、MCCおよび子会社の財務状況、業績、事業、ならびにこれらに関する計画および目標についての将来予想に関する記述が含まれています。これらの将来予想に関する記述は、過去または現在の状況のみに関連しているわけではないという事実によって識別されます。将来予想に関する記述では、「予想する」、「目標とする」、「期待する」、「実現する」、「見積もる」、「意図する」、「計画する」、「目標とする」、「信じる」、「希望する」、「目指す」、「継続する」、「するだろう」、「かもしれない」、「すべきである」、「すると見られる」、「できるかもしれない」といった言葉、またはこれらに類する意味を持つ言葉が頻繁に使用されています。これらの記述は、MCCによる仮定および評価、ならびに過去の傾向、現在の状況、将来の展開、その他の要因に関するMCC独自の認識に基づいています。将来予想に関する記述は、その性質上、将来発生する事象に関連し、将来発生する状況に依存するため、リスクと不確実性を伴います。また、本プレスリリースにおける将来予想に関する記述の文脈で説明されている要因により、実際の結果や展開が、将来予想に関する記述で明示または暗示されているものとは大幅に異なる可能性があります。将来予想に関する記述に反映されている期待は合理的であると考えられていますが、その期待が正しいと保証はありません。したがって、本プレスリリースの日付時点における将来予想に関する記述に過度に依存しないようにご注意ください。MCCは、適用法で義務付けられている場合を除き、（新たな情報、将来の事象、その他の結果を問わず）本プレスリリースに含まれる情報を更新または修正する義務を負いません。将来予想に関する記述で明示または暗示されているものと実際の結果が大きく異なる可能性のある要因は複数存在します。

実際の結果が将来予想に関する記述で説明されているものと大幅に異なる原因となる可能性のある要因には、世界、政治、経済、ビジネス、競争、市場、サプライチェーン、規制の力の変化、将来の為替レートや金利、税率の変更、将来の事業の結合または売却、RSAおよびチャプター11のプロセスに関連する不確実性およびコスト（顧客、販売パートナー、サプライヤー、その他の第三者との関係に関するものなど、チャプター11のプロセスがMCCの流動性や業績に及ぼす潜在的な悪影響、チャプター11のプロセスに固有の混乱や不確実性による従業員の減少およびMCCが上級管理職やその他の主要人員を保持する能力、コスト削減イニシアチブの影響、その他の法的または規制上の手続き、本プレスリリースで言及されている資金調達などの債務者保有での資金調達の条件によって課される制限の遵守を含むMCCの運転資金の調達能力、MCCがチャプター11の保護下で事業を運営する期間など）、連邦倒産法第11章適用からの脱却時期、およびそれに伴う再建計画が承認または実施されないリスクが含まれます。MCCの連邦倒産法第11章適用手続きに関連する追加の考慮事項およびリスク要因については、裁判所に提出される再建計画および関連開示文書（修正、変更、または補足される場合があります）をご覧ください。本プレスリリースのいかなる内容も、いかなる期間の利益予測または見積りを意図するものではなく、また、本プレスリリースのいかなる記述も、現在または将来の会計年度の財務実績が必ずしも過去の実績と一致するか、またはそれを上回ることを意味するものと解釈されるべきではありません。さらに、本プレスリリースは、いかなる情報、募集目論見書、証券購入契約、または証券もしくはその他の金融商品もしくは権益の引受、購入、申込み、その他の取得、もしくは売却、またはその他の取引の申し出、勧誘もしくは推奨ではなく、また、その一部とみなされるべきではなく、また、その一部と解釈されるべきではありません。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260126170591/ja/

Contacts

FGS Global for MCC

mcclabel@fgsglobal.com

Source: Multi-Color Corporation





