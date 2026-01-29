【GetPairr Vista 2.0】車内を“Android 15化”11インチ大画面でワイヤレスCarPlay／Android Auto＋分割表示、Gemini音声も搭載｜期間限定キャンペーン実施
GetPairr（ゲットペアー）は、車内体験をまるごとアップグレードするポータブルディスプレイオーディオ「GetPairr Vista 2.0」を、期間限定のキャンペーン価格で提供いたします。
Android 15システムを搭載し、Google Playからアプリを追加して“自分仕様の車内環境”を構築可能。さらにワイヤレスCarPlay／Android Auto対応、2画面分割表示、GPS内蔵、OTAアップデートにも対応し、通勤からロングドライブまで「見やすい・迷わない・待たない」を支えます。
■ キャンペーン情報
セール表示価格：25,600円
10%OFFクーポン適用後：23,040円（到手目安）
割引コード：AQSKIZR8
期間：2026年1月29日 00:01（JST）～ 2026年2月22日 23:59（JST）
商品ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQT5M1FR
※適用条件・在庫状況等により、予告なく終了／変更となる場合があります。詳細は商品ページをご確認ください。
■ 製品概要
GetPairr Vista 2.0は、車内で「ナビ」「音楽」「通話」だけでなく、アプリやエンタメまで含めて操作性を整える独立動作型のポータブルディスプレイオーディオです。
“スマホを毎回つなぐ・置く・探す”といった手間を減らし、必要な情報へテンポよくアクセスできる環境を目指しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340293/images/bodyimage1】
■ 製品の主な特長
1）【Android 15搭載】起動・安定性・互換性をまとめて底上げ
Android 15 OSを採用し、アプリの互換性・安定性・起動速度を強化。車内でも“使えるAndroid”として、日常の操作ストレスを抑えます。
2）【高バランス性能】5コアCPU＋3GB RAM／64GB ROMでサクサク運用
画面切替やアプリ起動を滑らかに。3GBメモリにより複数アプリを立ち上げても動作が安定しやすく、64GBストレージに地図・音楽・動画などを保存できます。
3）【Google Play対応】YouTube／Netflix／Spotify／地図アプリまで自由に追加
Google Playから必要なアプリをダウンロードし、車内を自分仕様にカスタマイズ。使い方が固定されないのが、Vista 2.0の強みです。
4）【Gemini音声アシスタント】“会話感覚”で目的地検索や操作をサポート
「近くの駐車場」「次のコンビニまで」など、自然な言葉で検索・操作を補助。運転中の視線移動を減らし、利便性と安全性の両立を目指します。
5）【ワイヤレスCarPlay／Android Auto】初回設定後は自動接続でスムーズ
ケーブルの抜き差しを減らし、乗り込み後の接続待ちも短縮。初回のみペアリング、次回以降はエンジンONに合わせた自動接続で、いつもの操作感を保ったまま快適に。
6）【GPS内蔵＋2画面分割】ナビ×アプリを同時に。視認性も“整理”する
GPSモジュール内蔵により、スマホに依存しないナビ運用も可能。さらに2画面分割表示に対応し、CarPlay／Android Auto画面とAndroidアプリを並べて表示できるため、必要情報を同時に確認しやすくなります。
7）【11インチIPSタッチ】見やすい大画面＋多彩な音声出力（BT／AUX／FM）
11インチの大画面（※表記はブランド統一）で、昼間でも視認性を確保しやすいIPSディスプレイを採用。音声出力はBluetooth／AUX／FMに対応し、車載スピーカーへつなぎやすい設計です。
8）【OTA対応】いつでも最新環境へアップデート
オンライン更新（OTA）に対応し、改善や最適化を継続しやすい設計。
■ 注意事項（安全に関するお願い）
走行中の画面注視・操作は大変危険です。操作は必ず安全な場所に停車してから行ってください。
※各種アプリの利用にあたっては、交通法規および安全運転を最優先してください。
■ 保証・サポート
ご購入から1年間保証。不具合が疑われる場合は、購入履歴・症状などを添えて販売ページ記載の窓口へお問い合わせください。状況に応じて交換または返金にて対応いたします。
■ キャンペーン情報（再掲載）
期間：2026年1月29日 00:01（JST）～ 2026年2月22日 23:59（JST）
割引コード：AQSKIZR8
商品ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQT5M1FR
価格：25,600円／10%OFFクーポン適用後 23,040円（到手目安）
※適用条件・在庫状況等により、予告なく終了／変更となる場合があります。詳細は商品ページをご確認ください。
