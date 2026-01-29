信頼が最短距離を生む。ホテルアメニティ業界の隠れた巨人・株式会社三和～売上100億円突破、次世代ロボット・ASKULルート・M&A。何でも屋と呼ばれる企業の多角戦略と、その裏にある繋がりの力を可視化～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340295/images/bodyimage1】
次世代型ビジネスマッチングプラットフォーム「未来共創」を運営する株式会社ロードマップ(本社:東京都中央区、代表取締役:石川真実)は、ホテルアメニティ業界において圧倒的なシェアを誇り、清掃ロボット・ASKULへの販路開拓支援・M&Aまでを手がける株式会社三和(本社:東京都墨田区)の常務取締役・尼野英行氏へのインタビュー記事を公開し、AIと専門家の知見を活かした最適なビジネス連携の実現を目指します。
■ なぜ今、「三和」という企業に注目するのか
現代のビジネスシーンにおいて、企業の真の強みは「Webサイトには載っていない」場合が少なくありません。上場企業でもなく、派手なプロモーションもしていない。しかし、業界内では圧倒的な存在感を持ち、多角的な事業展開によって着実に成長を続けている企業が存在します。
株式会社三和は、まさにそうした「隠れた巨人」です。日本の大手ホテルチェーン売上上位100社のうち99社に何らかの形で製品を納入し、使い捨てスリッパでは年間4000万足(1日10万足以上)を出荷する国内トップシェアを誇ります。さらに、コロナ禍での特需と赤字転落を乗り越え、2025年9月期には売上100億円を突破。次なる目標として300億円、そして1000億円を見据えています。
未来共創は、このような「真の実力を持ちながら、その強みが可視化されていない企業」と、「最適なパートナーを求める企業」との出会いを、AIと専門家の知見によって実現します。
■ 未来共創が注目する、株式会社三和の「5つの連携価値」
未来共創では、株式会社三和との協業・導入を検討する企業に向けて、以下5つの領域でのマッチング支援を行います。
1. 業務用清掃ロボット「Phantas」の導入・リース
関西国際空港でも採用された、水拭きとバキュームが同時に可能な次世代清掃ロボット。人手不足が深刻化する清掃業界において、AI技術の進化と導入コストのバランスが最適化された今こそ、導入の好機です。
2. ノベルティグッズ・アメニティ製作
中国をはじめとするアジア圏の提携工場との直接取引により、高品質かつスピーディーで低コストでの製作が可能。社内デザイナーによる無料デザイン提案も対応しています。
3. ASKULへの商品掲載(販路拡大・官公庁実績作り)
ASKULは既存ベンダー以外との新規口座開設を厳しく制限していますが、三和が窓口となることで「価格崩れゼロ」「登録料ゼロ」「信用力向上」というメリットを享受できます。これまで食品、飲料、熊よけスプレー、蜂蜜など多様な商材の掲載実績があります。
4. マルチキャリアWi-Fiの導入(通信環境改善)
ドコモ・au・ソフトバンク・楽天の4キャリアから最適な電波を自動選択するWi-Fiシステム。カフェでのリモートワークや店舗のキャッシュレス決済における「繋がらないリスク」を極限まで削減します。
5. M&A・事業承継のご相談
過去に綿棒工場や後継者不在の旅館を買収した実績を持ち、今後も積極的なM&A戦略を展開。「カルチャーフィット」を重視した買収判断が特徴です。
■ 「スピード」と「現場主義」が生む、三和の独自性
株式会社三和の最大の特徴は、「即断即決・即行動」の企業文化です。緻密な分析や長期的な議論よりも、「とりあえずやってみる」精神で新規事業や商材開発に挑戦し続けています。
さらに特筆すべきは、社長が中国人であることによる独自の調達ルートです。日本在住30年以上の経験と、中国・アジア圏への強力なネットワークを活かし、「安く仕入れて安く納める」ビジネスモデルを確立。これが、コロナ禍でのマスク特需においても機能し、メガバンクや国への大量納入を実現しました。
