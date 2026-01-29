サウジアラビア、世界経済フォーラム「Global Collaboration and Growth Meeting：Building Common Ground and Reviving Growth」を2026年4月22日～23日に開催

ダボス、スイス--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- サウジアラビアは2026年4月22日から23日にかけて、ジェッダにおいて世界経済フォーラム（WEF）「Global Collaboration and Growth Meeting：Building Common Ground and Reviving Growth」を開催すると、スイス・ダボスで開催された第56回年次総会の閉会日に発表しました。

サウジアラビア経済企画大臣のファイサル・F・アル・イブラヒーム閣下は、2025年世界経済フォーラム年次総会で発表された定期的なハイレベルWEF会合の詳細を確認しました。

地政学的な分断に対抗するべく、現実主義と協力を呼びかけるなか、アル・イブラヒーム閣下は次のように述べています。「安定は短期間で実現できるものではなく、お金で買えるものでもありません。」

「私たちは安定を確立し、育み、守り、強化し、そして導く必要があります。安定は絶対に譲れないものなのです」と、アル・イブラヒーム閣下は世界のリーダーに向けて語りました。アル・イブラヒーム閣下は、世界経済の成長が回復するには継続的な対話が不可欠であることを強調しました。「善意に基づいて会合を行っても、それだけで世界のあらゆる課題を解決することはできません。しかし、会合が開催されるたびに、断固たる決意を持ち、深く関与する機会、そして、その前段としてしっかりと協力関係が機能する文化を築く機会を得ることができるのです。これは強さと進歩を育み、多様性に富んだ世界経済の可能性を解き放つ文化を育む機会なのです。」

アル・イブラヒーム閣下は、代表団に対し「Global Collaboration and Growth Meeting：Building Common Ground and Reviving Growth」への出席を呼びかけ、本会議がリヤドで開催された世界経済フォーラムの特別会合の勢いを引き継ぐものになると述べました。さらにサウジアラビアは「現実主義と影響力のグローバルな中心地」であると付け加えています。 アル・イブラヒーム閣下は次のように述べています。「世界経済が長きにわたる構造的な課題に直面するなか、この取り組みは明確な期待値を設定し、責任を明確化し、実りある対話を実現することで、協力を意志から成果へと変える力となります。」

今回の発表について、WEFのボルゲ・ブレンデ総裁は、本フォーラムとサウジアラビア王国との関係が深まっている点を強調しました。ボルゲ・ブレンデ総裁 は次のように述べています。「2026年にサウジアラビアへ再びお伺いできることを嬉しく思います。本フォーラムは年次総会で始まった対話をさらに進展させ、リーダーが協力し、信頼を築き、対話が有意義な連携と行動につながる場を創出することを目的としています。」

「Global Collaboration and Growth Meeting」は、繁栄を実現するために対話を促進し、国際的な安定を支える取り組みを行う、信頼できるパートナーとしてのサウジアラビアの役割を示すものです。サウジアラビア王国は先進国と発展途上国の視点を集め、成長を共創するとともに皆が直面している地球規模の課題に引き続き取り組んでいます。

