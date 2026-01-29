【病院DX導入】入院案内等、繰り返す説明業務を効率化！既存資料をアップロードするだけで動画になる「WriteVideo」
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、2024年10月1日にリリースしたAI動画生成サービス「WriteVideo」について、医療法人様向けの新機能をリリースしましたのでお知らせ致します。
■病院の抱えるDX課題
近年の少子高齢化の影響により、治療を必要とする患者と、医師・看護師など医療従事者との需給バランスが崩壊しつつあります。人手不足による長時間労働も慢性化していますが、「医療、福祉」産業のDXの取り組み状況はおよそ9％であるとの調査もあり、他産業と比較して大きく遅れています。
業務効率化が叫ばれる中、ペーパーレス化の救世主として「WriteVideo」が着目されています。
＜医療法人様から好評の活用シーン＞
・入院案内、手術案内等、案内業務の動画化
・患者指導における案内の動画化
・慢性期医療におけるリハビリ指導、日常生活指導などを動画化
URLをワンクリックするだけで動画が再生され、高齢者の方でも簡単に閲覧できます。ご家族への共有も簡単にできるようになったと好評です。
■「WriteVideo」について
このサービスは、文章を書くだけでAIが自動的にナレーション付きの動画を作成し、企業の教育・研修領域におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力にサポートします。
また、既存資料（Word,PowerPoint等）をアップロードするだけで、自動的にナレーション付き動画が作成されます。
■主な導入先
2024年10月のリリースから約3か月で驚異の150％成長中！商談からご契約までの契約率は驚異の3割となっています。
・病院内の教育や研修コンテンツの動画化し、伝達効率の向上
・医療機関等の診察・入院案内等の既存資料を動画化し理解のスピードと効率を向上
・病院内のお知らせを動画化し、患者様や医療従事者への効率的な情報共有
など、多くの医療現場で
「既存のPowerPointやWord資料を簡単に動画に出来て、導入が簡単」
「文章を書くだけで動画になる、使い方もシンプルでこれなら使えそう」
と広がりを見せています。
■病院、医療施設の皆様へ
・医療従事者への教育を効率化
・患者への情報伝達が迅速に可能
AI動画を導入し、現場の情報伝達をより手間とコストなく強化してみませんか？
下記より、WriteVideoの詳細資料をダウンロードいただけます。
サービスに興味をお持ちの方はぜひダウンロードください。
https://www.writevideo.ai/
■無料セミナーはこちら！
WriteVideoの使い方無料セミナーはこちらからお申込み可能です！
https://www.writevideo.ai/seminar
■運営会社について
WriteVideo運営会社の株式会社Xは、エンジニアメンバーの半数以上が外国籍でグローバル展開を進めるスタートアップ企業です。AIとxR技術を活用したサービスを通して、企業のDXを支援します。
会社名 ：株式会社X
所在地 ：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階
URL ： https://www.xinc.co.jp/
Write Video：https://www.writevideo.ai/
就活ひろば：https://www.syukatsu-hiroba.jp/
■本件に対するお問い合わせ
株式会社X
pr@xinc.co.jp
電話：03-6807-3898（広報担当）
