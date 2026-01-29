深層心理の世界を旅する探索型アクションゲーム Nintendo SwitchTM版『パーフェクト・ペンシル』が本日発売！ 併せてローンチトレーラーも公開！
株式会社3goo（サングー）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ディコスタンゾ ニコラ）は、人間の深層心理を描いた物語が織りなされる探索型2Dアクションゲーム 『パーフェクト・ペンシル』のデジタルダウンロード版をNintendo Switch TM向けに本日2026年1月29日（木）に発売いたしました。また、ローンチトレーラーも公開しております。
Nintendo Switch TM『パーフェクト・ペンシル』 Launchトレーラー▼
https://x.gd/ZYNdR
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340264/images/bodyimage1】
マイニンテンドーストア：https://x.gd/uwTmK
『パーフェクト・ペンシル』は、「成長」と「恐怖心」をテーマにし、ストーリーに重きを置いた探索型アクションゲームです。プレイヤーは白き獣の王国に迷い込んだジョンを操作し、人間の深層心理へと潜り込みながら、不可思議な世界を探索し、凶悪なボスとの戦いに挑み、王国に隠された秘密を解き明かしていきます。
ジョンは頭のカメラで、登場人物、オブジェクト、マップに隠された情報を読み解くことができます。『パーフェクト・ペンシル』の世界には、メインストーリー以外にも多くの物語が潜んでおり、寄り道の先にあるほんの小さな発見が、あなたの認識を大きく変えるきっかけになるかもしれません。
また、本作では、恐怖や不の感情がボスとして具現化し、ジョンが自身の内面と向き合う過程が、手に汗を握る戦闘へと変貌します。時に常識を覆されながらも、生き残るために危険へと飛び込む勇気が求められます。
≪『パーフェクト・ペンシル』の主な特長≫
- クリエーターの想いと迷いより生まれた唯一無二の旅
プレイヤーは、製作者自身が実際に経験した不安や恐怖との闘いが寓話として描かれた世界を旅します。人の無意識的な葛藤に焦点を当てた物語は、プレイヤー自身が己の恐怖と向き合うための鏡となるでしょう。
- 手描きで作り上げられた独自の世界観
細部まで手描きのみで作られた世界は、小さなディテールまでもが意味を秘めています。プレイヤーの直感と洞察力、そして好奇心を自ずと引き出し、物事に関する新たな視点を手に入れるきっかけになるかもしれません。
- 奇妙で、悲劇的で、なのに笑える物語
物語は暗く重いテーマを扱いながらも、同時にどこかコミカルで笑えてしまう瞬間が散りばめられています。泣くか笑うか、はたまたあっけにとられるか……予期せぬ展開の連続に、プレイヤーは気づけばコントローラーを手放せなくなっているでしょう。
- ボリュームたっぷりで、いくつもの分岐を持つ冒険
ストーリークリアだけでも20時間以上、全てのコンテンツを遊びつくすには約30時間かかる広大な冒険では、プレイヤーの選択の一つ一つが意味を持ちます。探索した場所や選んだ行動によってストーリーは分岐し、まったく異なる結末を迎えることとなります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340264/images/bodyimage2】
【商品概要】
タイトル：パーフェクト・ペンシル
発売日：2026年1月29日（木）
対応機種：Nintendo Switch TM（ダウンロード版）
通常価格：税込2,980円
ジャンル：2Dアクションゲーム
対応言語: 日本語、英語、中国語（簡体字/繁体字）、韓国語
発売元：株式会社3goo
コピーライト：(C) Copyright Studio Cima 2019. Published by 3goo K.K. in Japan.
Nintendo Switch TM『パーフェクト・ペンシル』 Launchトレーラー▼
https://x.gd/ZYNdR
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340264/images/bodyimage1】
マイニンテンドーストア：https://x.gd/uwTmK
『パーフェクト・ペンシル』は、「成長」と「恐怖心」をテーマにし、ストーリーに重きを置いた探索型アクションゲームです。プレイヤーは白き獣の王国に迷い込んだジョンを操作し、人間の深層心理へと潜り込みながら、不可思議な世界を探索し、凶悪なボスとの戦いに挑み、王国に隠された秘密を解き明かしていきます。
ジョンは頭のカメラで、登場人物、オブジェクト、マップに隠された情報を読み解くことができます。『パーフェクト・ペンシル』の世界には、メインストーリー以外にも多くの物語が潜んでおり、寄り道の先にあるほんの小さな発見が、あなたの認識を大きく変えるきっかけになるかもしれません。
また、本作では、恐怖や不の感情がボスとして具現化し、ジョンが自身の内面と向き合う過程が、手に汗を握る戦闘へと変貌します。時に常識を覆されながらも、生き残るために危険へと飛び込む勇気が求められます。
≪『パーフェクト・ペンシル』の主な特長≫
- クリエーターの想いと迷いより生まれた唯一無二の旅
プレイヤーは、製作者自身が実際に経験した不安や恐怖との闘いが寓話として描かれた世界を旅します。人の無意識的な葛藤に焦点を当てた物語は、プレイヤー自身が己の恐怖と向き合うための鏡となるでしょう。
- 手描きで作り上げられた独自の世界観
細部まで手描きのみで作られた世界は、小さなディテールまでもが意味を秘めています。プレイヤーの直感と洞察力、そして好奇心を自ずと引き出し、物事に関する新たな視点を手に入れるきっかけになるかもしれません。
- 奇妙で、悲劇的で、なのに笑える物語
物語は暗く重いテーマを扱いながらも、同時にどこかコミカルで笑えてしまう瞬間が散りばめられています。泣くか笑うか、はたまたあっけにとられるか……予期せぬ展開の連続に、プレイヤーは気づけばコントローラーを手放せなくなっているでしょう。
- ボリュームたっぷりで、いくつもの分岐を持つ冒険
ストーリークリアだけでも20時間以上、全てのコンテンツを遊びつくすには約30時間かかる広大な冒険では、プレイヤーの選択の一つ一つが意味を持ちます。探索した場所や選んだ行動によってストーリーは分岐し、まったく異なる結末を迎えることとなります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340264/images/bodyimage2】
【商品概要】
タイトル：パーフェクト・ペンシル
発売日：2026年1月29日（木）
対応機種：Nintendo Switch TM（ダウンロード版）
通常価格：税込2,980円
ジャンル：2Dアクションゲーム
対応言語: 日本語、英語、中国語（簡体字/繁体字）、韓国語
発売元：株式会社3goo
コピーライト：(C) Copyright Studio Cima 2019. Published by 3goo K.K. in Japan.