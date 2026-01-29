藤岡幸夫指揮による芥川也寸志、生誕100年CD完成。ライヴの熱狂を高音質収録。日本の音楽史における「空白のピース」を埋める記念碑的CD、2026年2月28日発売！
株式会社スリーシェルズは、芥川也寸志生誕100年記念コンサートのCDを2026年2月28日に発売することを、2026年1月29日に発表しました。
藤岡幸夫指揮による芥川也寸志、生誕100年CD完成。
ライヴの熱狂を高音質収録。
日本の音楽史における「空白のピース」を埋める記念碑的CD、2026年2月28日発売！
芥川也寸志のスペシャルフォトを特別収録。
商品詳細はこちら
https://3scdjrl.shopselect.net/items/132810481
【爽快たるアレグロと美しいメロディ】
芥川也寸志生誕100年記念コンサートをCD化！
藤岡幸夫×トリプティークがお届けする熱狂の芥川サウンド！！
戦後日本音楽界を牽引した巨匠・芥川也寸志（1925-1989）。その生誕100年に、指揮者・藤岡幸夫とオーケストラ・トリプティークが捧げた渾身の演奏を、高音質ライヴ収録。コンサートは、サントリー芸術財団「佐治敬三賞」推薦コンサート（2025年7月20日、北とぴあさくらホール）に選ばれ、歴史に残る一日になりました。
「青春の輝きと、晩年の深み。芥川也寸志、ここに在り。」
本CDは、芥川の初期の鮮烈なデビュー作から、遺作『いのち』の祈り、そして、失われた映画音楽『八つ墓村』のオリジナル・スコア復刻までを、世界的な指揮者・藤岡幸夫による名演と高音質録音で蘇らせた決定盤です。
聴きどころ
1.芥川サウンドの醍醐味「アレグロ&オスティナート」の饗宴
初期の傑作『交響管絃楽のための音楽』（1950）から晩年の『アレグロ・オスティナート』（1986）まで、繰り返しの魔力による圧倒的な推進力。藤岡幸夫の精緻かつ情熱的な指揮が、作品の本質を極限まで引き出します。
2.トリプティークによるトリプティーク演奏
オーケストラ・トリプティークの名前の由来である芥川の代表作『絃楽のための三楽章トリプティーク』を藤岡の指揮で完璧に演奏した2021年の名演をボーナストラック収録。
芥川也寸志夫人が絶賛した、貴重な録音（初DISC化）です。
3.映画『八つ墓村』オリジナル・スコアの発見&完全復活
散逸していた映画音楽のスコアをついに（執念で）発見！
壮大なメインタイトル、32人惨殺シーンの戦慄サウンド、土着と雅びが交錯する道行きのテーマなど、芥川管絃楽の総決算が現代のオーケストラで甦ります。
4.幻の管弦楽処女作、録音！
初演きりで再演されずにいた『管絃楽のための前奏曲』を、プロ・オーケストラとして初演・録音。
そして全音でレンタル楽譜化！
若き芥川の情熱に、藤岡幸夫が新たな光を当てます。
5.精鋭メンバーによる記念合唱団（約50人）
合唱指揮の白井智朗は、室内合唱団日唱 正指揮者。「第8回若い指揮者のための合唱指揮コンクール」第1位。ウィーンのアルノルト・シェーンベルク合唱団でも研鑽を積んだ日本合唱界のホープ。白井の呼びかけで藝大、国立音大、海外ほかでオペラや古楽を修めた『声の専門家』たちが集結。
妥協なきコーラスで、カンタータ『いのち』に“現在”の音楽的アプローチを入れる。
■商品タイトル： 藤岡幸夫指揮 芥川也寸志生誕100年記念コンサート
アーティスト： 藤岡幸夫（指揮）、オーケストラ・トリプティーク、生誕100年記念合唱団（合唱指揮：白井智朗）
品番：3SCD-0080（2枚組）
発売日： 2026年2月28日
価格： 3056円（税込）
