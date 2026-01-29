上高地帝国ホテル　2月5日（木）10時より2026年度の宿泊予約受付を開始

上高地帝国ホテル

2026年度の宿泊予約受付を開始

2月5日（木）10時より

帝国ホテル 第3代総料理長 杉本雄による

一夜限りのディナーイベントも初開催

2026年度営業期間：4月26日（日）～ 11月14日（土）

(左)上高地帝国ホテル

（右上）帝国ホテル第3代総料理長 杉本 雄

（右下）第3回上高地絵画コンテスト最優秀賞受賞作品

株式会社 帝国ホテルは、「上高地帝国ホテル」の2026年度宿泊予約受付を2月5日（木）午前10時より予約専用ダイヤル（03－3592－8001）、および帝国ホテルホームページにて開始いたします。

また、本年は帝国ホテル 第3代総料理長 杉本 雄による一夜限りのディナーイベント「『Nagano Teroirre』～杉本雄の“テロワール”～」を、10月6日（火）に初めて開催いたします。

2026年度 上高地帝国ホテルの営業概要は次の通りです。

□2026年度 上高地帝国ホテル 営業概要

営業期間：2026年4月26日（日）～ 11月14日（土）

※最終チェックアウト 11月15日（日）

所在地：〒390-1516 長野県松本市安曇上高地

TEL 0263-95-2001（代表） 0263-95-2006（客室予約専用）

客室数：74室

予約：2026年2月5日（木）午前10時より

〇予約専用ダイヤル TEL：03-3592-8001

予約受付時間 月～金の10:00～17:00 ※祝日を除く

〇帝国ホテルホームページ

URL：https://www.imperialhotel.co.jp/j/kamikochi

料金：49,500円～ ＊1泊1室料金（消費税・サービス料込み）

※ご利用期間や客室タイプによって料金が異なります。

※詳細はホームページをご参照ください。

◇

上高地帝国ホテル（所在地：長野県松本市安曇上高地）は、1933年（昭和8年）、政府の国際観光振興策のもと、日本初の本格的山岳リゾートホテルとして開業しました。上高地の豊かな自然の緑の中に映えるスイスの山小屋をイメージした赤い三角屋根と吹き抜けのロビーの暖炉にかかる巨大なマントルピースが特徴のクラシックホテルとして親しまれており、中でも穂高連峰が眼前に迫るダイナミックな眺望は上高地帝国ホテルの大きな魅力のひとつです。客室数は74室で、館内には3つのレストランとロビーラウンジ・バーがあり、ランチタイムにはご宿泊のお客様だけでなく、上高地散策で訪れるお客様にもご利用いただいております。地元信州で採れる季節の食材を使用した料理やデザート、帝国ホテル伝統のメニューをお楽しみいただけます。そのほか、ホテルオリジナルの菓子ギフトやグッズをお求めいただけるギフトショップもございます。

また、上高地帝国ホテルは、2022年よりCO2排出量実質ゼロで運営するなど、サステナブルなホテルを目指した取り組みを推進しております。

上高地のサステナブルな取り組みについては、ホームページよりご覧いただけます。

https://www.imperialhotel.co.jp/sustainability/topics/kamikochi-sdgs

□2026年度実施の企画

●「Nagano Terroir」～杉本 雄の“テロワール”～

帝国ホテル 第3代総料理長 杉本 雄が、上高地帝国ホテルの開業記念日に一夜限りのディナーをご用意いたします。長野県の豊かな自然に育まれた季節の食材が織りなす特別メニューをお楽しみください。

日程：2026年10月6日（火）

時間：第1回 17:15～／第2回 19:45～

会場：ダイニングルーム

予約開始日：2026年2月9日（月）10:00～

ご予約：

【2026年4月15日（水）まで】上高地帝国ホテル 東京事務所 TEL：03-3592-8001

【2026年4月18日（土）より】上高地帝国ホテル 客室予約 TEL：0263-95-2006

※ご宿泊者様のみご予約いただけます。

※2026年4月16日（木）、17日（金）はご予約を承っておりません。

●第4回絵画コンテスト

上高地の雄大な自然や上高地帝国ホテルの魅力を次世代に伝えるきっかけとなることを願って、絵画コンテストを開催いたします。入賞作品は、2027年度の上高地帝国ホテルの営業期間中、館内で展示いたします。

テーマ：上高地帝国ホテルの外観や内観、料理など、上高地帝国ホテルにまつわるもの

応募資格：15歳以上であること

応募期間：2026年4月26日（日）～11月14日（土）（2026年度営業期間）

作品お送り先：〒100-8558 東京都千代田区内幸町1-1-1

帝国ホテル 東京 総支配人室「絵画コンテスト」係

お問い合わせ：帝国ホテル 東京 総支配人室営業企画課

03-3539-8240（10：00～17：00 ※土、日、祝日を除く）

第3回 最優秀賞

第3回 優秀賞

●アクティビティ

「上高地で過ごす特別な休日」をテーマに、豊かな自然や人の温かさを感じられる、上高地帝国ホテルならではアクティビティを、スタッフが企画いたします。

※いずれもご宿泊者を対象としており、参加費は無料です。詳しい開催日時については、お問い合わせください。

・マントルピース点火式

期間：開業～6月中旬、9月中旬～閉業まで（予定）

ホテルのシンボルである暖炉（マントルピース）を囲んで、ホテルスタッフがフレンドリーな会話とともに点火セレモニーを行います。

※マントルピースの火入れは日中の気温が15度以下となる日の17時以降となります。

・上高地の動物レクチャー

期間：7～8月予定

上高地に生息する野生動物の生態などについて、ホテルスタッフがお話しいたします。

・星空を満喫するグッズの貸し出し

上高地では、天気がいい日は満天の星空をご覧いただけます。フロントにて鑑賞グッズ（くま鈴、懐中電灯、クッションシート等）を貸出いたします。

・お子様向け企画

①クイズラリー

上高地やホテル館内に関するクイズラリーを開催いたします。

②親子で上高地クリーン活動

親子で一緒に上高地のゴミ拾いを行うことを通して、美しい上高地を次世代に引き継ぐ活動です。ゴミを拾うトングとゴミ袋は、ホテルでご用意いたします。

③ポラリス（北極星）を探せ

ホテルのテラスよりご覧いただける、光り輝く北極星を探すアクティビティです。

※①、②、③のいずれかにご参加いただいたお子様にはプレゼントを差し上げます。

④水打ち

期間：8月中旬

ホテル敷地内で水鉄砲を持ちながらスタッフと対戦いたします。ご家族で楽しみながらご参加ください。

□館内施設について

レストラン

館内には3つのレストラン「ダイニングルーム」（宿泊者専用）、「アルペンローゼ」（ディナーのみ宿泊者専用）、「あずさ庵」(宿泊者専用)のほか、ロビーラウンジ「グリンデルワルト」や「バー ホルン」（宿泊者専用）があり、信州でとれる食材を生かした料理やデザートをご提供します。

●ダイニングルーム（宿泊者専用）

信州ならではの新鮮な食材を用いた、帝国ホテル伝統の本格的なフランス料理をお楽しみいただけます。

【時間／料金】

朝食 7:00～9:30 ／ 5,800円

※朝食はアラカルトのご用意もございます。

夕食 17:30～、19:45～ ／ 22,000円、25,000円

●あずさ庵（宿泊者専用）

信州の季節の食材を取り入れた和食をお楽しみいただけます。また、1日4組限定で鉄板焼もご用意しています。

【時間／料金】

朝食 7:00～、8:00～、9:00～ ／ 5,800円

夕食 17:30～、19:30～／ 22,000円、25,000円 鉄板焼 31,000円～

●アルペンローゼ

山小屋風の造りのカジュアルなレストランです。宿泊のお客様のみならず、上高地を訪れる多くの方にもご好評のランチメニュー「信州産地卵のオムライスとハッシュドビーフ」は、濃厚な信州産地卵を使用した半熟卵と帝国ホテル伝統のデミグラスソースをベースにした一品です。

【時間】昼食 11:00～14:30 （L.O 14:00）

夕食 17:30～20:00 ※夕食のみ宿泊者専用

●グリンデルワルト（ロビーラウンジ）

巨大なマントルピースが特徴の山岳リゾートならではの雰囲気をお楽しみいただけるロビーラウンジです。ホテルオリジナルのケーキや上高地の湧水で入れたコーヒーなどをご提供しています。パティシエが丁寧に手作りする1日20個限定の「カスタードプリン」は、常に完売となる人気メニューです。

【時間】喫茶 9:00～16:30 （L.O 16:00）

●バー ホルン（ロビーラウンジ内／宿泊者専用）

マントルピースの炎をご覧いただきながら、上高地の天然のミネラルウォーターで作ったロックアイスで味わう至極の一杯をお楽しみいただけます。

【時間】16:30～22:00

※レストランの料金は消費税・サービス料込み。

※ダイニングルームのご夕食、あずさ庵のご夕食・ご朝食は事前のご予約が必要です。

※営業時間は変更となる可能性がございます。

ギフトショップ

ホテルオリジナルのクッキーやジュースをはじめ、絵葉書、マフラータオルなどのほか、環境に配慮した商品として間伐材を使用した商品もご用意しています。

【時間】8:00～20:00

※上高地帝国ホテル営業期間中、帝国ホテルオンラインショップ

（https://shop.imperialhotel.co.jp）にて、オリジナル商品をご購入いただけます。

【ご参考】

◆神秘的な魅力あふれる『神降地』

上高地は、中部山岳国立公園の特別保護地区に指定されている日本屈指の山岳リゾート地です。澄んだ空気と梓川の清流、雄大な穂高連峰の山々が織りなす豊かな自然が魅力のこの地は、その幽遠な佇まいから、かつては神秘的な場所として「神降地」や「神河内」などともうたわれていました。今から約130年前の1892年（明治25年）、イギリス人宣教師（兼登山家）のウォルター・ウェストンが上高地を訪れた際にその景観に感動し、著書「日本アルプス登山と探検」に綴ったことで、上高地は国内外に広く知られるようになりました。

1927年（昭和2年）には日本新八景に選定され、1928年に国の文化財（特別名勝・特別天然記念物）に指定されました。政府の国際観光振興策の一環として1933年に「上高地ホテル（現 上高地帝国ホテル）」が開業。その翌年には国立公園に指定され、ハイキングや山登りを目的とした観光客が飛躍的に増えました。なお、上高地は美しい自然を守るため、マイカー規制（自家用車での乗り入れ禁止）を実施しています。