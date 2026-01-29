美容用レーザー機器市場：世界調査レポート―需要、市場規模、発展、メーカー別シェア、成長、動向、見通し（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年1月に「美容用レーザー機器市場：デバイスタイプ別（パルスレーザー、連続波レーザー、Qスイッチレーザー、フラクショナルレーザー、その他）、用途別（脱毛、皮膚若返り、タトゥー除去、血管病変、その他）、エンドユーザー別（皮膚科クリニック、メディカルスパ、病院、美容外科センター、その他）―世界市場分析、動向、機会および予測、2025年～2035年」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、美容用レーザー機器市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
美容用レーザー機器市場概要
美容用レーザー機器は、美容目的の改善のために、皮膚または皮下組織の特定部位を標的とする集束レーザー光を照射する高度な医療・美容機器である。これらの機器は、美容クリニックや皮膚科において、脱毛、皮膚のリサーフェシング、色素沈着の補正、ニキビ痕の改善、皮膚の若返りなど、外科的侵襲を伴わない多様な治療に広く使用されている。レーザーは、メラニンや水分などの皮膚成分に吸収される特定波長の光を正確に照射することで、組織への制御された作用を引き起こし、コラーゲン生成を促進する。美容用レーザーは、ダウンタイムが短く、治療のカスタマイズ性が高く、効果的な美容結果をもたらすことから、現代の美容医療において高い人気を有している。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、美容用レーザー機器市場規模は2025年に49億米ドルを創出したことが明らかになった。さらに、同市場は2035年末までに105億米ドルの収益に達すると予測されている。美容用レーザー機器市場は、2025年から2035年の予測期間において、約10％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038311
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340297/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な美容用レーザー機器市場分析によれば、非外科的美容施術の人気の高まり、美容および皮膚科治療に対する需要の増加、低侵襲美容施術への需要拡大、ならびに技術進歩と認知度の向上を背景として、美容用レーザー機器市場の規模は拡大すると考えられる。美容用レーザー機器市場における主要企業には、Cynosure Inc.、Lumenis Ltd.、Syneron Medical Ltd.、Cutera, Inc.、Alma Lasers Ltd.、Fotona d.o.o.、BTL Industries Ltd.、DEKA M.E.L.A. S.r.l.、Sciton, Inc.、Jeisys Medical Inc.、Asclepion Laser Technologies GmbHが含まれる。
当社の美容用レーザー機器市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も提供している。
目次
● 美容用レーザー機器市場の市場規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2033年までの世界の美容用レーザー機器市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会分析（日本を含む国別分析）
美容用レーザー機器市場概要
美容用レーザー機器は、美容目的の改善のために、皮膚または皮下組織の特定部位を標的とする集束レーザー光を照射する高度な医療・美容機器である。これらの機器は、美容クリニックや皮膚科において、脱毛、皮膚のリサーフェシング、色素沈着の補正、ニキビ痕の改善、皮膚の若返りなど、外科的侵襲を伴わない多様な治療に広く使用されている。レーザーは、メラニンや水分などの皮膚成分に吸収される特定波長の光を正確に照射することで、組織への制御された作用を引き起こし、コラーゲン生成を促進する。美容用レーザーは、ダウンタイムが短く、治療のカスタマイズ性が高く、効果的な美容結果をもたらすことから、現代の美容医療において高い人気を有している。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、美容用レーザー機器市場規模は2025年に49億米ドルを創出したことが明らかになった。さらに、同市場は2035年末までに105億米ドルの収益に達すると予測されている。美容用レーザー機器市場は、2025年から2035年の予測期間において、約10％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038311
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340297/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な美容用レーザー機器市場分析によれば、非外科的美容施術の人気の高まり、美容および皮膚科治療に対する需要の増加、低侵襲美容施術への需要拡大、ならびに技術進歩と認知度の向上を背景として、美容用レーザー機器市場の規模は拡大すると考えられる。美容用レーザー機器市場における主要企業には、Cynosure Inc.、Lumenis Ltd.、Syneron Medical Ltd.、Cutera, Inc.、Alma Lasers Ltd.、Fotona d.o.o.、BTL Industries Ltd.、DEKA M.E.L.A. S.r.l.、Sciton, Inc.、Jeisys Medical Inc.、Asclepion Laser Technologies GmbHが含まれる。
当社の美容用レーザー機器市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も提供している。
目次
● 美容用レーザー機器市場の市場規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2033年までの世界の美容用レーザー機器市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会分析（日本を含む国別分析）