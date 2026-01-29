日本のヘアウィッグおよびエクステンション市場における需要、シェア、動向、成長、機会およびインサイト分析（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年1月に「日本のヘアウィッグおよびエクステンション市場：製品タイプ別（エクステンション、ウィッグ、トゥーペ）、毛髪タイプ別（人毛、合成毛）、エンドユーザー別（個人消費者、商業ユーザー）、流通チャネル別（オンライン、オフライン）、性別（女性、男性）―市場分析、動向、機会および予測、2025年～2035年」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、日本のヘアウィッグおよびエクステンション市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本ヘアウィッグおよびエクステンション市場概要
日本のヘアウィッグおよびエクステンション市場は、パーソナルケアおよび美容産業における成長分野であり、ヘアファッションに対する消費者の関心の高まりと、あらゆる年齢層における脱毛症例の増加を背景に拡大している。本市場はウィッグおよびヘアエクステンションの双方を含み、従来はウィッグがより大きなシェアを占めてきた一方で、エクステンションは将来的に力強い成長が見込まれている。日本の高齢化社会と、自然な外観で高品質な製品に対する需要が市場拡大を後押ししており、ファッショントレンドやカスタマイズ性は若年層の利用者に訴求している。同市場は今後数年間にわたり安定的に成長すると予測されており、2030年代初頭までに大幅な収益増加が期待されている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本のヘアウィッグおよびエクステンション市場規模は2025年に5億7,780万米ドルを創出した。さらに、同市場は2035年末までに11億2,280万米ドルの収益に達すると予測されている。日本のヘアウィッグおよびエクステンション市場は、2025年から2035年の予測期間において、約7.3％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038312
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340292/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本ヘアウィッグおよびエクステンション市場分析によれば、利便性に対する需要の高まり、製品デザインにおける技術的改良、脱毛の有病率および医療ニーズの増加、ならびにファッショントレンドと消費者嗜好を背景として、日本のヘアウィッグおよびエクステンション市場規模は拡大すると考えられる。日本ヘアウィッグおよびエクステンション市場における主要企業には、株式会社アデランス、アートネイチャー株式会社、Godrej、Evergreen Products Group Ltd ADR、Artnature、Dona Bela Shreds、Indique Hair、Shake-N-Go、Fontaine Co., Ltd.、Swany Co., Ltd.が含まれる。
目次
● 日本ヘアウィッグおよびエクステンション市場の市場規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本ヘアウィッグおよびエクステンション市場における需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、毛髪タイプ別、エンドユーザー別、流通チャネル別、性別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本ヘアウィッグおよびエクステンション市場のセグメンテーション
日本ヘアウィッグおよびエクステンション市場概要
日本のヘアウィッグおよびエクステンション市場は、パーソナルケアおよび美容産業における成長分野であり、ヘアファッションに対する消費者の関心の高まりと、あらゆる年齢層における脱毛症例の増加を背景に拡大している。本市場はウィッグおよびヘアエクステンションの双方を含み、従来はウィッグがより大きなシェアを占めてきた一方で、エクステンションは将来的に力強い成長が見込まれている。日本の高齢化社会と、自然な外観で高品質な製品に対する需要が市場拡大を後押ししており、ファッショントレンドやカスタマイズ性は若年層の利用者に訴求している。同市場は今後数年間にわたり安定的に成長すると予測されており、2030年代初頭までに大幅な収益増加が期待されている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本のヘアウィッグおよびエクステンション市場規模は2025年に5億7,780万米ドルを創出した。さらに、同市場は2035年末までに11億2,280万米ドルの収益に達すると予測されている。日本のヘアウィッグおよびエクステンション市場は、2025年から2035年の予測期間において、約7.3％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038312
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340292/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本ヘアウィッグおよびエクステンション市場分析によれば、利便性に対する需要の高まり、製品デザインにおける技術的改良、脱毛の有病率および医療ニーズの増加、ならびにファッショントレンドと消費者嗜好を背景として、日本のヘアウィッグおよびエクステンション市場規模は拡大すると考えられる。日本ヘアウィッグおよびエクステンション市場における主要企業には、株式会社アデランス、アートネイチャー株式会社、Godrej、Evergreen Products Group Ltd ADR、Artnature、Dona Bela Shreds、Indique Hair、Shake-N-Go、Fontaine Co., Ltd.、Swany Co., Ltd.が含まれる。
目次
● 日本ヘアウィッグおよびエクステンション市場の市場規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本ヘアウィッグおよびエクステンション市場における需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、毛髪タイプ別、エンドユーザー別、流通チャネル別、性別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本ヘアウィッグおよびエクステンション市場のセグメンテーション