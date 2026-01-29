矢野経済研究所 ワッツセミナーVol.246 2月4日（水）【病院ＤＸシリーズ】 クラウド化から始める病院DXへの第一歩 ライブ配信
株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区）では、ワッツセミナーVol.246 【病院ＤＸシリーズ】 クラウド化から始める病院DXへの第一歩 を2月4日にオンラインライブ配信いたします。
これまで病院は“オンプレ神話”とも言える業界慣行により、クラウド化が遅れ、結果としてコスト面の圧迫、IT人材不足の中でのハードウェア管理や病院DX全体の停滞、という状況が続いていました。しかし、2025年から厚生労働省・デジタル庁を中心に、クラウドを前提とした医療システムへの移行に向けた検討・事業が進んでいます。
本セミナーでは、株式会社ispec 代表取締役・CEOの谷村 朋樹氏をお迎えし、病院はクラウド化を前提としたDXをどこから踏み出すべきか、その第一歩の踏み出し方について、お話を頂きます。
ご興味をお持ちの皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
16:00～16:50 【病院ＤＸシリーズ】 クラウド化から始める病院DXへの第一歩
1．会社紹介
2．病院・業界におけるDXの現状と課題
3．クラウド化の効果と方向性
4．第一歩を踏み出すための地図
16:50～17:00 質疑応答
講師：
株式会社ispec
代表取締役・CEO
谷村 朋樹氏
【開催要綱】
◆開催日時：2026年2月4日（水）16:00～17:00
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2026年2月3日（火）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2026/0204_3.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339959/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
これまで病院は“オンプレ神話”とも言える業界慣行により、クラウド化が遅れ、結果としてコスト面の圧迫、IT人材不足の中でのハードウェア管理や病院DX全体の停滞、という状況が続いていました。しかし、2025年から厚生労働省・デジタル庁を中心に、クラウドを前提とした医療システムへの移行に向けた検討・事業が進んでいます。
本セミナーでは、株式会社ispec 代表取締役・CEOの谷村 朋樹氏をお迎えし、病院はクラウド化を前提としたDXをどこから踏み出すべきか、その第一歩の踏み出し方について、お話を頂きます。
ご興味をお持ちの皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
16:00～16:50 【病院ＤＸシリーズ】 クラウド化から始める病院DXへの第一歩
1．会社紹介
2．病院・業界におけるDXの現状と課題
3．クラウド化の効果と方向性
4．第一歩を踏み出すための地図
16:50～17:00 質疑応答
講師：
株式会社ispec
代表取締役・CEO
谷村 朋樹氏
【開催要綱】
◆開催日時：2026年2月4日（水）16:00～17:00
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2026年2月3日（火）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2026/0204_3.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339959/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
プレスリリース詳細へ