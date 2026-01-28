Ｓ/ＪリーグIII 2025シーズン 開催日程・会場決定のお知らせ

公益財団法人日本バドミントン協会

公益財団法人日本バドミントン協会（Badminton Association of Japan、「BAJ」）は、Ｓ/ＪリーグIII 2025シーズンの開催日程および会場が決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本大会は、リーグ戦および順位決定戦を3日間の日程で実施し、男女それぞれの優勝チーム(※)が翌シーズンのＳ/ＪリーグIIへ昇格します。

（※）男子は、Ｓ/ＪリーグIII 1部の優勝チームが、Ｓ/ＪリーグIIへ昇格となります。

▼Ｓ/Ｊリーグ公式ホームページはこちら

https://www.sj-league.jp/

＜Ｓ/ＪリーグIII 2025シーズン 概要＞

■日程： 2026年2月13日（金）～2月15日（日）

・第一日目：2月13日（金）… 男子1、2部リーグ戦、 女子リーグ戦

・第二日目：2月14日（土）… 男子1、2部リーグ戦・順位決定戦、 女子リーグ戦

・第三日目：2月15日（日）… 男子1部、2部 順位決定戦、男子1部2部入れ替え戦

■試合開始時間： 各日程、10時00分～ 開始予定

■チケット： 入場無料

■会場： 立川市泉市民体育館（〒190-0015 東京都立川市泉町786-11）

■出場チーム：

・男子１部 （16チーム）

「ＲＡＣＲＥ（SJIIから降格）」、「トヨタ自動車九州」、「東京メトロ」、「セーレン」、「ワタキューセイモア」、「ＢＣ千葉」、「北都銀行」、「ジヤトコ」、「ＪＦＥプラントエンジ」、「トヨタ自動車」、「JＰ日本郵政」、「JＲ東日本盛岡」「トヨタモビリティ東京」、「ＴＥＡＭ ＫＡＮＡＧＡＷＡ」、「タダノ」、「宮脇鋼管（SJIII２部から昇格）」

・男子２部 （28チーム）

「日本製鉄」、「アーガスB.M.C」、「Ｃｈｅｍｉｗaｙ」、「ＳＭＡＳＨ ＳＰＩＲＩＴ」、「ＨＯＮＤＡ」、「足立区役所」、「リオン」、「でん六」、「ヨネックス新潟」、「三菱電機 伊丹」、「ＪＦＥ物流」、「三菱重工下関」、「警視庁」、「会津オリンパス」、「高知市役所」、「ＹＡＮＧ ＹＡＮＧ」、「ＳＵＢＡＲＵ」、「豊田自動織機」、「ＪR東日本東京」、「千葉県庁」、「京都中央信用金庫」、「ＳＳＤＳ」、「コニカミノルタ」、「三菱自動車水島」、「ＪＡちば東葛」、「新明和工業」、「三菱電機モビリティ姫路」、「電通（新規加盟チーム）」

■女子（6チーム）

「金沢学院クラブ」、「ＪＰ日本郵政グループ」、「ＴＥＡＭ ＫＡＮＡＧＡＷＡ」、「横河電機」、「島津製作所」、「豊田合成」

■大会方式

・1部、2部リーグともブロックに分けリーグ戦を行う。 その後、順位決定戦を行う。

・Ｓ/ＪリーグIII 優勝チ―ム(※)がＳ/ＪリーグIIに昇格する。（※）男子は1部の優勝チーム

・Ｓ/ＪリーグIII男子1部の下位16チームと、Ｓ/ＪリーグIII男子2部の上位8チームが

トーナメント形式で、入替戦を行う。

・試合は２複１単とし、複、単、複の順で全ての試合を行う。

・但し、順位決定戦は２試合先取とする。

・オーダーはフリーとし、同一選手が単・複をかねての出場はできない。

・順位決定基準および競技に関する詳細は競技運営細則による。