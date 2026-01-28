日本最大級の水風呂を備えた「PARADISE」２号店が2026年2月、東京大手町にオープン！

株式会社大関商品研究所

2026年2月1日、株式会社大関商品研究所(東京都港区 代表:大関耕治)は、自社で運営する温浴施設 PARADISE三田店(東京都港区芝)の2号店として、PARADISE大手町店(東京都千代田区大手町)を オープンいたします。

スパ・ジム・ワーキングスペースの3つを兼ね備えた充実複合施設



サウナを完備したスパエリアに加え、本格的なマシンを使用しトレーニングができるジムエリアと、仕事に集中できるワーキングスペースを併設。仕事の成果と心身のケアが見事に調和し、こだわりのある心地よい空間で完璧なライフワークバランスを実現できます。

PARADISEが考えるワークライフバランス



◼︎日本最大級の巨大水風呂で浮いてととのうスパエリア

PARADISE大手町店の最大の魅力は巨大水風呂。サウナで汗をかいた後は目の前の巨大水風呂へ直行できます。水風呂には天然木と植物で覆われた「ととのい小島」も設置。水風呂からそのまま小島でととのうことも可能です。またウォーターハンモックにて新感覚の浮いてととのうを体験可能です。他にもバリエーション豊かなマッサージ施設を併設しており、健康促進とリラックスが同時に叶えられる場所となっています。（スパエリアは男性専用 *レディースデイも開催）



◼︎植物に囲まれた癒し空間で鍛えるジムエリア

トレーニングは数多くの著名人やアスリートに支持されることで実績のあるトータル・ワークアウトが監修。自分だけのオリジナルトレーニングメニューで理想の体づくりを実現できます。ジム施設では植物に囲まれた癒し空間でトレーニングできるだけでなく、個々の目的に沿ったオリジナルプログラムでトレーニングすることにより、理想の身体へと導きます。またPARADISEオリジナルのプロテインも楽しむことができます。



◼︎東京を一望できる開放的なワーキングエリア

ドロップイン利用可能なコワーキングスペースから、個室ブースを中心としたシェアオフィスも完備。東京の景色を眺めながら、開放と集中のバランスが取れた空間でより良いパフォーマンスを発揮することができます。



◼︎PARADISE GALLERY

アートとリラックス空間の融合はPARADISEならではのこだわりの一つです。25階と26階を繋ぐ階段部分や踊り場、瞑想室をPARADISE GALLERYと称し、新進気鋭のアーティストとPARADISEのコラボレーションの空間を半年に一度のスパンで展開します。



■HP・SNS

HP

https://paradise-otemachi.com/(https://paradise-otemachi.com/)

Instagram

https://www.instagram.com/paradise.otemachi/(https://www.instagram.com/paradise.otemachi/)

■ 株式会社大関商品研究所

代表者：代表取締役 大関耕治

設立：2001年

所在地：〒108-0014東京都港区5-25-7

URL：http://www.ozekilab.jp/index.html(http://www.ozekilab.jp/index.html)

事業内容：飲食店舗運営事業、シェアハウス運営事業、リフォーム事業、リノベーション事業、 不動産管理事業、 委託販売事業、流通事業、イベント企画、温浴事業

