ジアレイ、鉄観音×ティラミスの新作ミルクティーを2/6（金）から販売スタート！

株式会社ポトマック

ティラミスの「ティ」と、お茶の「ティー」、2つの“ティ”の言葉遊びから生まれた、デザート感覚で楽しめるミルクティーです。

お茶専門店として培ってきた茶葉へのこだわりと、コーヒーやデザートの要素を掛け合わせた本商品は、日常のひとときに少し特別な余韻をもたらします。

香ばしく奥深い味わいの鉄観音茶をベースに、ティラミスを思わせるコーヒーのほろ苦さと、なめらかなマスカルポーネクリーム、ミルクを重ねることで、甘さと苦味、香りのバランスを丁寧に仕立てました。

鉄観音茶の芳醇な香りに、コーヒーのコクが加わることで、後味はすっきりとしながらも奥行きのある味わいに。

仕上げにココアパウダーをあしらい、ティラミスらしい風味を引き立て、まるで“飲むデザート”のような満足感を楽しめる一杯に仕上げています。

【商品概要】

・ 商品名：鉄観音ティラミスミルクティー

・ 販売開始日：2026年2月6日（金）

※モバイルアプリ会員限定先行販売：2月4日（水）

・ 販売価格：720円（税込）Mサイズ cold/mild hot/hot

THE ALLEY（ジ アレイ）について

It's time for Tea お茶に恋をする、美しい生活

“初めて飲むと驚きを感じ、2回飲むと好きになり、3回飲むと恋しくなる ”日常の中に溶け込むように、生活の所々に様々な感動を届けたい。これが“THE ALLEY （ジ アレイ）”の初心。 私たち“THE ALLEY”の想いは”ただのドリンクスタンドではなく、本当に素晴らしい生活へ導けるドアの鍵。私たちはいい飲み物は味覚だけではなく、生活に感動を起こせるものだと信じています。

お茶を飲むことで心も満たし、味わうことで幸せを感じる。 あなたの心に潜んでいた、言葉で表すことのできない神秘的な世界を。‟THE ALLEY”の飲み物を通じて、あなたの美しい生活を描いていきましょう。

■「THE ALLEY」 日本 オフィシャルサイト http://www.the-alley.jp

■「THE ALLEY」 グローバルサイト http://www.the-alley.world/

■「THE ALLEY」 日本 Instagram https://www.instagram.com/thealley.jp/