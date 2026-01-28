【2月4日（水）｜共催ウェビナー開催のお知らせ】「リード獲得から商談化、受注へ ─ 成果につながるAI時代のマーケ戦略を考える」にバクヤスAI 記事代行が登壇

TechSuite株式会社

TechSuite株式会社（テックスイート／代表取締役: 畠山夏輝）は、2026年2月4日（水）に、オンラインウェビナー「リード獲得から商談化、受注へ ─ 成果につながるAI時代のマーケ戦略を考える」を開催します。

参加のお申し込みはこちらから(https://bakuyasu.techsuite.co.jp/seminar/webinar20260204/?referral=techsuite&utm_source=techsuite&utm_campaign=webinar0204)

開催背景

「リード数は順調に増えているのに、なぜか有効商談に繋がらない……」 「AIでホワイトペーパーを量産した結果、検討度の低いリードばかりが溜まっている気がする……」 最近、社内でそんな課題に直面し、これまでの「数」を追う施策に限界を感じている方は少なくないと思います。

2025年を経て、AIによるコンテンツ生成やリード獲得の自動化は「当たり前の手法」となりました。しかし、その代償として情報が氾濫し、顧客の意思決定プロセスはより複雑化しています。これまでの「数」を追う施策に限界を感じている企業も少なくありません。

本ウェビナーでは、AI時代のマーケティングにおいて「リード獲得」という点ではなく、「商談・受注」という線で成果を出すための新世代戦略を公開。株式会社識学、株式会社LOOV、TechSuite株式会社の3社が、激動の2025年を越え、2026年に求められる「利益に直結するマーケティング」の具体策を徹底解説いたします。

登壇者情報

株式会社識学 マーケティング・コンサルタント 森内 丈晴

プロスノーボーダーからウェアブランド企業を経て、SP会社で販促企画、海外インバウンド小売業ではインハウスマーケティング部門でマネージメント職を経験。前職のECモール事業では広告営業にて、データに基づく課題解決力と営業力を磨き、目標168%達成しベストプレーヤー賞を受賞。現在は識学Growth Marketingにて、市場調査から戦略実行まで一貫した企業の成長支援に従事。

株式会社LOOV 代表取締役 CEO 内田 雅人

2010年に（株）イノベーションに入社。ITトレンドの事業責任者を経て同社の執行役員、及び子会社の取締役を歴任。2016年には同社のIPO（マザーズ上場）を経験。その後は新規事業開発にも従事し、Sales docやbizplayの立上げを0から行う。2022年に株式会社LOOVを共同創業。

TechSuite株式会社 COO バクヤスAI事業統括 倉田 真太郎

同志社大学経済学部在学中よりWEBディレクターとして実務経験を開始。コニカミノルタ株式会社を経て当社に参画。生成AI活用型SEO記事代行事業を立ち上げ、同カテゴリ内で市場シェアNo.1（※）を獲得。30,000記事超のAIライティング実績と、立ち上げ1年で月商1億規模のメディアグロース経験を有し、現在はAIアプリ開発からSEO運用のシステム化まで幅広く手掛ける。

※調査方法：「フィールド調査。調査概要：2024年10月時点 /対象企業へのフィールド調査。調査機関：日本ナンバーワン調査総研」にて生成AIを活用したSEO記事制作代行サービスでNo.1を獲得

イベント開催概要

「バクヤスAI 記事代行」とは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118298/table/100_1_17c885ead5057ee9cf3e6eeac76b88d3.jpg?v=202601290951 ]

「バクヤスAI 記事代行」には、下記の3つの特徴がございます。

１.弊社コンサルタントが記事の企画からメディア運用を支援

担当のコンサルタントがキーワードとタイトルを提案し企画から支援

150社以上のご支援、30,000記事以上作成の実績から培った運用ノウハウを活かし、貴社KPIを考慮した伴走支援

内部リンクやCTAの挿入などを提案し、成果にコミットしたサポートの提供

２.人間・専門家による徹底的な品質管理

お客様の業種やご要望に応じてチェックの体制を変更

人間・専門家の目で校正・校閲を実施

HTMLタグ付きで、SEO/LLMO対策実施済みの記事をご納品

３.業界No.1(※)の導入実績を活かした独自開発のシステム

最先端の生成AIを複合的に組み合わせた独自開発の執筆ツール

お客様からのフィードバックをもとにプロンプトやAIモデル、ワークフローの最適化

30,000記事を超える記事作成を通して得た全社ナレッジを活かし、洗練されたマスタープロンプトを作成

※調査方法：フィールド調査。調査概要：2024年10月時点 /対象企業へのフィールド調査。調査機関：日本ナンバーワン調査総研。

代表的な事例（導入実績より抜粋）

株式会社ヤマダデンキ様（家電専門メディア）

自社ECサイト「ヤマダウェブコム」のオウンドメディア強化を実現。EC全般のコンサルティングから記事制作まで、包括的なメディア支援を提供中。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/case-101/

株式会社葬儀のこすもす様（葬儀業界メディア）

AIによる量産執筆と人間のファクトチェックを組み合わせ、葬儀業界特有のニッチな情報戦略に対応。SEO効果の向上、認知度アップ、サイト滞在時間の向上に貢献。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/case-98/

ビッグローブ株式会社様（総合メディア）

AIによる迅速かつ大量な記事作成により、コンテンツ制作にかかる工数の大幅な削減。担当者のリソースを別の業務に割り当てることでメディア運用が加速。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/biglobe/

TechSuite株式会社とは?

TechSuite株式会社は「生成AIとヒトの力を融合し、ビジネスの未来を創造する」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。生成AIを活用したコンテンツSEO対策サービス「バクヤスAI 記事代行」や企業の採用活動を支援する「AIスカウトくん」などのサービスをご提供しております。

「バクヤスAI 記事代行」紹介ページ: https://bakuyasu.techsuite.co.jp/

「AIスカウトくん」紹介ページ: https://techsuite.co.jp/ai-scout

会社ウェブサイト: https://techsuite.co.jp/