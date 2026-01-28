Unito（ユニット）、テクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2025 Japan」13位を受賞 ー 昨年に引き続き2回目の受賞

株式会社Unito

株式会社Unito（本社：東京都目黒区、代表取締役：近藤佑太朗、以下当社）は、デロイト トーマツ グループが2026年1月28日に発表したテクノロジー・メディア・通信（以下、TMT）業界の収益（売上高）に基づく成長率のランキング「Technology Fast 50 2025 Japan」において、過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率348%を記録し、50位中13位を受賞しました。昨年に引き続き2回目の受賞です。

Technology Fast 50 2025 Japanは、デロイトが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版です。TMT業界での成長性や成功のベンチマークであり、今回で23回目の開催です。上場・未上場企業を問わずTMT業界に含まれる企業からの応募をもとに、過去3決算期の収益（売上高）成長率の上位50社がランキングされます。

プログラムの詳細は、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html をご覧ください。

◼︎成長の背景

当社は「暮らしの最適化の追求」を掲げ、住んだ日数分だけで暮らせる家賃システム「リレント」（特許取得済※）を起点に、下記事業を展開しています。

- 帰らない日は家賃がかからない住まい「unito」の企画・開発・運営（家具家電付きサービスアパートメント・ホテルレジデンス事業）- スマホで契約完了、最短即日入居できるお部屋探しプラットフォーム「unito」の開発・運営- 不動産企業の宿泊ブランド立ち上げ支援システム「unito OS」の開発・運営- フレキシブル賃貸・ホテル・民泊に特化した不動産ファンド「ジャパン・リビング・グロース・ファンド」

2020年2月のサービス開始以来、リレントシステム最大の特徴である「賃貸と宿泊の二毛作運営」により、入居者には「家賃の無駄」を省いた柔軟な暮らしの提供を、不動産オーナーには「賃貸住宅」に「宿泊機能」を組み込むことで安定的な高稼働率・収益を最大化したレジデンス経営を実現しています。

2025年は新たな取り組みとして、運用総額100億円規模を目標にした不動産ファンド「ジャパン・リビング・グロース・ファンド」を組成しました。本ファンドを通じて、国内のフレキシブルなライフスタイルに関連する市場の拡大を牽引するとともに、空き家活用や都心部の家賃高騰といった不動産業界の課題解決、そして日本の国家戦略である「観光立国」の実現への貢献を目指します。

2026年1月現在、unitoの会員数は約8.5万人を突破し、不動産ディベロッパー・政府関連団体など15社以上との協業を展開。運営物件数を約130棟1000室に拡大する成長を遂げました。その結果として、過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率348%を記録し、50位中13位を受賞することができました。

※リレントにおけるビジネスモデル特許「特許第6844050号」「特許第7504404号」

◼︎Unito 代表取締役 近藤佑太朗 コメント

この度、昨年に引き続き2年連続で選定いただき心より感謝申し上げます。2020年2月のサービス開始以来、業界の皆様と共に歩んできた成果が、このように継続的な成長として評価されたことを大変光栄に思います。

私たちUnitoは、レジデンスという「住まい」のアセットに「宿泊」機能を組み込んだ新たなライフスタイルを提案し、不動産業界に革新をもたらすことを目指してまいりました。

当社の名前「Unito（ユニット）」の由来は、英語の「unit（統合）」にあります。

“ 複数の機能をひとつにまとめる ”という意味合いに「o」をくわえることで、「住む（live）」と「泊まる（stay）」という2つの行動様式を統合し、「新しい暮らしのスタイルへと “ 向かっていく（to）”」という意志を表現しています。

アフターコロナを迎えた現在、働き方や移動手段など様々なものが多様化する中で、賃貸住宅やホテルといった住まいの形に縛られず「暮らすように泊まる、泊まるように暮らす」新しい選択肢が広がるよう願いながら、今後も事業成長に邁進いたします。

◼︎Technology Fast 50 Japanプログラムについて

Technology Fast 50 Japanは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッドが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版であり、TMT業界の企業を過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率で順位付けします。指標を収益（売上高）成長率としていることにより、企業規模によらない成長性を表わすランキングとなります。上場・未上場企業に関わらず、応募が可能です。対象となる事業領域は、ハードウエア、ソフトウエア、通信、メディア、ライフサイエンス、クリーンテックです。

＊本プログラムで開示されている情報について

Technology Fast 50 Japanは、集計に当たり正確を期しておりますが、企業からの回答をそのまま集計し反映したものであり、デロイト トーマツ グループやデロイト トウシュ トーマツ リミテッドは、明示または黙示を問わず、これらの情報の正確性などについて何らかの意見を表明したりまたは内容を保証したりするものではありません。なお、Technology Fast 50 Japanプログラムの詳細については、http://www.deloitte.com/jp/fast50 よりご覧いただけます。

◼︎採用活動強化について

採用カンパニーデック：https://speakerdeck.com/unito/unito-company-deck-2025

当社では事業拡大に伴い採用を強化しています。2024年10月にGreat Place to Work(R) Institute Japanより「働きがいのある会社」に認定され、さらに2025年10月には東洋経済「すごいベンチャー100」2025年最新版に選出されました。

この度の「Technology Fast 50」への2年連続選出をはじめ、成長と働きやすさを大切にするUnitoで、新しい暮らしの未来を一緒に創りませんか？

～カジュアル面談（オープンポジション向け）受付中～

当社ではカジュアル面談を随時受け付けています。「まずはポジションを問わず、Unitoのことをもう少し知りたい」という方は、ぜひこちらからお気軽にご予約ください。

＜カジュアル面談 開催概要＞

開催方法：オンライン

参加申し込み：https://herp.careers/v1/unitoinc/PWJoRpbHcHni

事業開始5周年記念｜創業ドキュメンタリー「BEYOND5」

■ 株式会社Unitoについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sZ7as5X54uQ ]

「暮らしの最適化の追求」を掲げ、帰らない日は家賃がかからないサービスアパートメント・ホテルレジデンスの企画・開発・運営、そしてオンラインで契約完結・最短即日で住むことができるお部屋探しプラットフォーム「unito」を開発・運営しています。支払う家賃が ”住んだ日数分” だけになる、唯一無二のビジネスモデル「リレント（Re-rent）」を軸に、最前線で世界の暮らしの最適化を追求していきます。

サービスサイト：https://unito.life/

＜会社概要＞

会社名：株式会社Unito（読み：ユニット）

所在地：東京都目黒区東山三丁目7番11号 大橋会館

代表者：代表取締役 近藤佑太朗

事業開始日：2020年2月25日

URL：https://unito.life/company

