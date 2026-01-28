【Web制作】FAQなどで利用されているアコーディオンを作成してみよう！2/18（水）無料セミナー「デモンストレーションを見ながら学ぶサイト制作の基礎（４）」を開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2026年2月18日（水）、Webデザイナー、コーダーの方や専門学校やスクールでWebの勉強をされている方を対象に、無料のオンラインセミナー「デモンストレーションを見ながら学ぶサイト制作の基礎（４）～アコーディオンとfooterを作成してみる～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170942/?rls)」を開催します。





本セミナーシリーズでは、4回にわたり、１つのWebサイトについてheaderから順に作成しながら、構造や作り方を解説していきます。4回目となる今回は、よくFAQなどで利用されているアコーディオンとfooter内のデザインをhtmlとCSSのみで表現し、その構造を理解していきます。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。▼制作するWebサイトのイメージ[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ez98HX1-cOU ]

https://www.youtube.com/watch?v=ez98HX1-cOU



＜対象レベル＞

・基本的なhtmlやCSSを理解している方



＜セミナーの内容＞

・アコーディオンとfooter内のデザインの基本構造と仕組み

・htmlとCSSのみで実装するアコーディオンとfooter内のデザイン



＜こんな方にオススメ！＞

・HTML/CSSの基礎を理解していて、より実践的なサイト制作に挑戦したい方

・スクールや専門学校でWeb制作を学んでいる方

・デザインとコーディングの関係を深く理解したい方

・ポートフォリオ制作や就職活動に向けてスキルを強化したい方

デモンストレーションを見ながら学ぶサイト制作の基礎（４）～アコーディオンとfooterを作成してみる～

■日時

2026年2月18日（水）19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

塚田大祐（つかだ・だいすけ）氏

「祐」-たすく- 代表取締役

Web・Officeインストラクター／Webディレクター

東放学園 放送広告科卒業。海外向け広告代理店でDTPによる印刷物（カタログ・チラシ等）の制作に従事。その後、専門学校の担任教員を経て、独立。雑誌レイアウトやチラシ・カタログ・Webサイトの制作及び大学・専門学校等の非常勤講師・企業のデザイン研修・Office研修をメインに活動。大学生の就職活動支援の講座運営スタッフや政治家養成のための大学院設立の運営スタッフとしてサイト作成などに携わる。Mac検定委員会の検定準備委員会役員及び検定問題の基礎構築と問題作成。『マックでマンガ』（共著）での執筆。



■対象

・Webデザイナー、コーダーの方

・専門学校やスクールでWebの勉強をされている方



■参加費

無料



■定員

60名



▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170942/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170942/?rls)

※締切：2026年2月18日（水） 20：00



