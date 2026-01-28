【N21】クロミ、フォーティーセブン、MLBとスペシャルコラボレーション 伊勢丹新宿店でポップアップイベントを開催　伊勢丹先行アイテムも登場

株式会社グルッポタナカ

イタリア・ミラノ発のファッションブランド「N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）」は、サンリオの人気キャラクター「クロミ」とのコラボレーションアイテムや、アメリカ・ボストン発のキャップブランド「フォーティーセブン」と「MLB」とのトリプルコラボレーションによるキャップコレクションなど、バレンタインシーズンのギフトにもぴったりな日本限定アイテムを集積したポップアップイベントを、2026年1月28日(水)～2月4日(火)まで、伊勢丹新宿店 本館2階 センターパークにて開催中。

税込 \23,100税込 \18,700

キャップブランド「’47」とMLBとのトリプルコラボでは、伊勢丹新宿店先行アイテムとして、ピンクカラーのロサンゼルス・ドジャースのキャップが登場。

税込 \18,700

「N21」のロゴ入りTシャツを着た「シュタイフ」、「育てるタオル」をつかったトートバッグにベージュとピンクの新色が登場。さらにポップアップイベントでは「N21」2026年春夏コレクション「Affirmation and Authenticity（自己肯定と信頼性）」をテーマに、ミラノの夜景と革新性でブランドの本質を描く新作リゾートコレクションも紹介いたします。

また「ミャクミャク」をあしらった「N21」とのコラボレーションTシャツも展開。

N21ポップアップイベント at 伊勢丹新宿店

会期：2026年1月28日(水)～2月3日(火)

場所：伊勢丹新宿店 本館2階センターパーク

住所：東京都新宿区新宿3-14-1

電話番号：03-3352-1111

N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）

イタリアのファッションデザイナーアレッサンドロ・デラクア（Alessandro Dell'acqua）が手掛ける「N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）」。デラクアの真骨頂とも言えるシャープなテイラーリング、独特のセンシュアルさとフェミニニティは健在ながら、よりスポーティでウェアラブルな魅力が加わりました。 新しい美の価値観を追求し続ける、イタリア屈指の才能が生んだブランドです。ブランド名の「N21」はイタリア語で 21 番目という意味で、この数字は本人の誕生日であり、デラクアのラッキーナンバー。

