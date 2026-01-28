【愛知県岡崎市】究極の「手ぶら贅沢」が進化。ウッドデザインパーク岡崎のオールインクルーシブプランが、アルコール提供時間を“滞在中ずっと”へ大幅リニューアル！

ウッドデザインパーク株式会社

ウッドデザインパーク株式会社（本社：愛知県岡崎市）が運営するアウトドアテーマパーク「ウッドデザインパーク岡崎」は、特別な記念日や贅沢な休日を彩る贅沢プラン『オールインクルーシブプラン』の内容をリニューアルいたしました。

これまで夕食時の3.5時間に限定されていたアルコール飲み放題を、「チェックインからチェックアウトまでの滞在中ずっと」お楽しみいただける形へ変更。

グランピングの醍醐味である「何もしない贅沢」を、さらなる開放感とともに提供いたします。

■ リニューアルの背景：時計を気にしない「解放感」の追求

グランピングの最高峰を目指す「オールインクルーシブプラン」において、お客様から最も多く寄せられたご要望は「お昼の到着後や、お風呂上がり、焚き火を囲む夜の時間にも、もっと自由にお酒を楽しみたい」という声でした。

従来の「夕食時のみ」という制限を撤廃することで、川のせせらぎを聞きながらの昼飲みや、夕暮れ時のマジックアワーを背景にした乾杯、そして夜の焚き火タイムまで、お客様が自らのリズムで「美酒に酔いしれる」体験を実現。時計を見る必要さえない、真の心の解放を提案します。

※ 安全管理および近隣環境への配慮から、受付スタッフ不在となる夜間(21:00～翌8:00)は提供を休止させていただきます。

■ 贅沢を遊び尽くす。「豪華10大特典」の全貌

宿泊料金にすべてのアクティビティや食事が含まれる本プランは、お財布を一度も開くことなく、最高級の体験をリレー形式で愉しむことができます。

1. 【リニューアル】滞在中ずっと！アルコール飲み放題

生ビール、サワー、ハイボールなどが、滞在時間の大半を通じてフリーフロー。受付棟のドリンクカウンターにて、お好きなタイミングで心ゆくまで提供いたします。

2. A5ランク「みかわ牛」ランプステーキをプレゼント

地元愛知が誇るブランド牛、最高級A5ランクの「みかわ牛」を大人1名につき1枚贅沢に提供。

口の中でとろける脂の甘みと赤身の旨みを、炭火の香ばしさとともに。

3. 選べる本格アクティビティ

「テントサウナ」「ニジマス釣り」「ワークショップ」など、園内の人気有料プログラムからお好きなものを1つ無料でご体験いただけます。

4. 14時チェックイン＆11時チェックアウトの最大21時間ステイ

通常より1時間早くお部屋へご案内。さらに翌朝も11時までゆっくりと滞在可能。

アルコール開放と合わせ、ゆとりある時間設計です。

5. 朝食無料アップグレード(ホットサンド)

通常1人2,000円の本格ホットサンドセットへ無料アップグレード。

朝の澄んだ空気の中、自分で焼き上げるホットサンドは格別です。

6. お部屋にウェルカムお菓子＆アイスをご用意

到着してすぐ、お部屋でほっと一息。

冷たいアイスや厳選されたお菓子が、贅沢旅の幕開けを告げます。

7. メガマシュマロ人数分プレゼント

BBQの後の主役、拳のサイズほどもあるメガマシュマロ。

焚き火でじっくり炙り、とろける甘さを愉しむアウトドアならではの体験を。

8. フェイシャルケアセット＆入浴剤付き

女性に嬉しい、上質なスキンケアセットと入浴剤をご用意。

自然の中で心身ともにリフレッシュしていただけます。

9. アーリー入園無料

チェックイン前(11:00~)から園内を利用可能。

川遊びや散策など、大自然のロケーションを存分に満喫できます。

10. ウッドデザインパークオリジナルグッズ贈呈

旅の思い出を形に。ここでしか手に入らないオリジナルグッズをプレゼントいたします。

■ 舞台は4000坪の「自然の遊び場」

ウッドデザインパーク岡崎は、所有する山林を含めると4,000坪を超える広大な敷地を誇ります。

一級河川「乙川」のせせらぎ、夜には満天の星空。

そんな絶好のロケーションに、個性豊かな「グランピングテント」や、木の温もり溢れる「HEYAmping」ルームが点在しています。今回のリニューアルにより、この広大なフィールドすべてが、お客様専用の「アウトドア・ラウンジ」へと進化します。

■ プラン概要

プラン名：👑贅沢を遊び尽くす👑最高級A5ランクみかわ牛ステーキと厳選アクティビティを自由に愉しむ、お財布いらずのオールインクルーシブプラン

予約URL：https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/detail/964952

料金：28,800円(税込)～

アルコール提供時間：チェックイン～21:00 / 翌8:00～チェックアウトまで

※21:00～8:00の時間はスタッフ不在のため、安全上提供を停止いたします。

ウッドデザインパーク岡崎

【所在地】

〒444-3443 愛知県岡崎市鍛埜町字日面8番地4

【電話番号】

080-5810-6322(受付：9:00~18:00)

【公式ホームページ】

https://wood-designpark.jp/okazaki/

予約サイトはこちらから :https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/detail/964952