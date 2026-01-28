「青森チョコスイーツと神戸のお酒のペアリングを楽しむ会」がf wineryで2月14日に開催、青森チョコスイーツ×神戸のワイン＆日本酒のペアリングメニューも2月14～23日の土日祝に数量限定提供

株式会社フェリシモ

フェリシモが運営する都市型ワイナリー「f winery[エフワイナリー]」は、神戸の港エリアを舞台に、青森と神戸の食文化を楽しむ合同イベント「青森×神戸FOOD FES!」（※1）に参加し、青森と神戸の２つの特別な【食の体験コンテンツ】を提供します。2月14日(土)に「青森チョコスイーツと神戸のお酒のペアリングを楽しむ会」\2,600（税込）を事前チケット購入制にて開催します。さらに、2月14（土）、15日（日）、21日（土）、22日（日）、23日（月・祝） 5日間に、「青森チョコスイーツと神戸のお酒ミニペアリングセットメニュー」\1,600（税込）を予約不要各日数量限定先着順で販売します。バレンタインデーを契機に、新港町“ニューシーポート”エリアで開催する「青森×神戸FOOD FES!」のコンテンツです。ふらりと立ち寄れるフードイベント・スイーツとドリンクのペアリング体験から、完全予約制のコース料理など、“神戸×青森の食”を味わう街の賑わいを共創する、青森県と神戸市の協力で開催されるイベントです。

バレンタインシーズンに開催の本イベントは、フェリシモが神戸のチョコとチョコに関連する店舗が展開する「#チョコの街KOBE」（※2）ともリンクしています。



フェリシモ「青森部」を展開するフェリシモは、青森と神戸を結び共創を生み出し、観光やビジネスの相互交流の創出につながる活動として、このイベントコンテンツを企画し開催をします。

バレンタインデーを契機に神戸港近く“ニューシーポート”エリアの施設で、青森県庁・神戸市の協力を得て開催する食体験イベント「青森×神戸FOOD FES!」のコンテンツのひとつが、「青森チョコスイーツと神戸のお酒のペアリングを楽しむ会」です。フードとお酒のペアリング（相性）について、灘の酒蔵「安福又四郎商店」の蔵元とフェリシモ「f winery」のソムリエが解説するセミナー形式の会で2月14日に20席限定で開催します。さらに2月14日～23日の土・日・祝5日間に、青森チョコスイーツと神戸のお酒ミニペアリングセットメニューを提供します。

【食の体験コンテンツ１】

バレンタインデーに、「ポロショコラ（ラグノオささき）」をはじめとする青森のチョコスイーツと神戸は灘の日本酒＆神戸港すぐそばのf wineryオリジナルのワインをそれぞれペアリングしてマリアージュを楽しむ特別な解説付きの体験イベントです。フードに合わせるお酒で変る味わいの違いを、灘の酒蔵「安福又四郎商店」の蔵元とフェリシモ「f winery」のソムリエが、それぞれの角度から解説をするセミナー形式で進行します。単に美味しいフードとお酒を、舌・味覚だけでなく、ペアリングの世界を脳・知覚でも味わう体験を楽しみます。ペアリング体験をして気に入った日本酒とワインを自宅でも再現できるように、日本酒とワインのボトル販売も数量限定で行います。

・タイトル／青森チョコスイーツと神戸のお酒のペアリングを楽しむ会

・参加料／\2,600（税込）※飲食およびセミナー費用込み

・日時／2026年2月14日(土)14：30～15：30

・場所／フェリシモ「f winery」 兵庫県神戸市中央区新港町7－1 フェリシモ本社「Stage Felissimo」 1F（海側）

・参加方法／予約チケットを事前購入し参加することができます。

・予約サイト＞＞ https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02s04fgyqrx41.html

・募集人数／20名（先着順予約制）※最小催行人数5名

【食の体験コンテンツ２】

チョコが旬の季節に、青森のスイーツ×神戸のお酒（日本酒2種、ワイン2種）をセットにしたミニペアリングセットメニューを提供します。「ポロショコラ」をはじめとする青森スイーツと×神戸のお酒「安福又四郎商店の灘の日本酒」2種と都市型ワイナリーf winery醸造の「オリジナルワイン」2種のペアリングが楽しめます。

・メニュー／青森のスイーツ×神戸のお酒（日本酒2種、ワイン2種）ミニペアリングセット

・価格／\1,600（税込）

・日時／2月14（土）、15（日）、21日（土）、22日（日）、23日（月・祝） 5日間 12：00～19：00（各日数量限定・なくなり次第終了）

・場所／フェリシモ「f winery」

兵庫県神戸市中央区新港町7－1 フェリシモ本社「Stage Felissimo」 1F（海側）

・参加方法／予約不要で先着順にて利用可能

※「#KOBEチョコナイト」スタンプラリーのスタンプがためられます。

※16時以降の注文で希望の方へ「#チョコの街KOBE」限定ステッカー進呈。

◆株式会社安福又四郎商店

“食を醸す”を掲げ、1751年創業の灘五郷（御影）の日本酒蔵。手仕込みでの少量生産を行う。コクとキレをもつ灘酒の正統として、“秋あがり”の特性を生かした「熟成させて旨みをのせていく」酒造りを得意とする。1995年の阪神・淡路大震災で木造蔵が全て倒壊。最後に残った鉄筋蔵が2013年に寿命を迎え廃業の危機を迎えるが、同 灘五郷の白鶴酒造により蔵設備の共同使用を提案され、白鶴酒造の二号蔵内にて酒造りを継続している。代表銘柄「大黒正宗」。

近年では、神戸牛のために開発した和牛のための「牛と鉄板」や、酒米・山田錦を使った和食のためのノンアル「玄米茶88」、現代の和食のための「KASANE」シリーズのリリースや、日本酒×カレー、日本酒×牛肉などのイベント開催など、食×飲でより豊かになる食体験を提案し続けている。

・所在：神戸市東灘区御影塚町1-5-23

・営業日と時間：土日祝/12:00 ～ 19:00（LO 18：00）

・ウェブサイト＞＞ https://www.matashiro.jp/

・Instagram（@matashiro_brewery）＞＞ https://www.instagram.com/matashiro_brewery/

◆安福愛（やすふく あい）

〈株式会社安福又四郎商店 蔵元、だしソムリエ〉

“食を醸す”を掲げる安福又四郎商店の企画・広報を担い、神戸牛とのペアリングのために生まれた日本酒「牛と鉄板」や、和食のためのノンアル「玄米茶88」などを商品開発。互いを引き立て合う飲×食を体験できるコンテンツとして、様々なペアリングセミナーの実施や、「日本酒×牛肉」「日本酒×カレー」「日本酒×珈琲」などのペアリングイベントの企画開催などを行い、食体験を通じて日本酒の新たな魅力を知っていただく機会を提案し続けている。

◆フェリシモ「f winery」

神戸市新港町ウォーターフロント地区のフェリシモ新社屋「Stage Felissimo」内に設立した都市型小規模ワイナリー。2021年6月17日に神戸税務署より果実酒製造免許を取得しワイン醸造を開始、同11月19日より「スタンド」エリアの営業をオープンしました。これまでワインの輸入や通信販売を行ってきたフェリシモが自社でのワイン製造を初めて行い、様々な産地からその時々の良いぶどうを仕入れて土地や風土、気候変動に制約されないワインづくりを目指すことで、ワイン事業の可能性に挑戦しています。醸造家が常駐する「醸造区」では、スロベニア製のステンレスタンク7器と樹脂タンク2槽の計9つのタンクで、750mlフルボトルに換算し最大年間約3万本を製造可能です。ガラス張りで醸造区を見ることができる「スタンド」エリアでは、試飲やオードブルと一緒にワインが楽しめる。ワインの新しい文化を発信し、ワイン造りを一緒に研究することで、ワインを楽しむ個人や企業の「年間パートナー」も募っています。

・所在：神戸市中央区新港町7-1（フェリシモ本社「Stage Felissimo」１階海側）

・営業日と時間：土日祝/12:00 ～ 19:00（LO 18：00）

※2025年の営業は12月30日（火）まで、2026年は1月10日（土）から営業します。

・ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr260123/1/

・Instagram（@felissimo_fwinery）＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_fwinery/

※最新の営業情報はInstagramで発信しています。

◆中村圭緒（なかむら たまお）

〈株式会社フェリシモ 新業態開発グループ「f winery」担当、J.S.A.認定ソムリエ〉

フェリシモ「f winery」所属。同社のファッションや生活雑貨の商品開発やマネージャーを経て、神戸開港150年記念事業として中央区新港町に完成し建設され2021年1月18日に同社の本社移転をした「Stage Felissimo」内に設けられた都市型小規模ワイナリー「f winery」の立ち上げに参画。業務の傍ら実務経験を活かし （一社）日本ソムリエ協会の「ソムリエ」呼称資格認定試験に合格。醸造家と共に、ワイン生産の企画立案から、同施設のカフェ＆バーの店舗でワインのイベントや提供時の解説、同施設のワインの販売に際してワインの販売サイトや商品同梱の解説などを手掛ける。独創的なワイン製造やワイン文化の探求を目指して活動をしている。

◆「青森×神戸FOOD FES!」（※1）

青森県経済産業部地域企業支援課が推進する、“青森・神戸ビジネス連携の取り組みについて（※1）”の取り組みをきっかけに、神戸市の企業３社が、主体的な連携により、青森県・神戸市の協力を得て開催する食体験イベントです。それぞれの特色を生かし、神戸港近く“ニューシーポート”エリアの３つの施設で催されます。

・開催日／2026年2月13日（金）～3月2日（月）

・開催場所／神戸市の企業３社が新港町“ニューシーポート”エリア施設で開催

・共催／株式会社ポトマック、株式会社安福又四郎商店、株式会社フェリシモ

・協賛／株式会社ラグノオささき

・協力／青森県、神戸市、八戸水産価値向上実行委員会

◆協賛

株式会社ラグノオささき（本社：青森県弘前市／代表取締役社長：佐々木圭）

明治17年に創業し、140年以上の歴史を誇る老舗菓子メーカーです。近年は濃厚でしっとりとした本格派チョコレートケーキ「ポロショコラ」が全国的に有名で、多くの人に愛されています。

企業サイト＞＞ https://www.rag-s.com/

・ポロショコラ

2002年、「チョコ好きのための、限りなくチョコレートに近いケーキ」をコンセプトに開発。小麦粉を極力抑え、独自製法によりチョコレート本来の濃厚な味わいと香り、しっとりとした食感を実現しています。食べやすいよう、あらかじめ5つにカットしています。

◆協力

青森県

・「神戸・関西への魅力発信・展開支援」について

青森県では青森・神戸間を結ぶ航空路線の利便性を生かし、県と神戸市等の企業間のビジネス機会創出とものづくり分野での交流推進などにより、青森・神戸両地域間のビジネス連携を推進する「神戸・関西への魅力発信・展開支援」に取り組んでいます。

・「神戸・関西への魅力発信・展開支援」＞＞ https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/sangyo/chikikigyo/kobe-kyoso-business.html

※青森県のサイトが開きます。

神戸市

神戸市では、神戸-青森直行便のアクセス利便性を生かし、両地域の経済振興を促進するため、神戸市と青森県の企業間におけるビジネス交流を推進しています。交流促進や観光振興、神戸市における都市型創造産業の振興を目的として、神戸の若手クリエイターと弘前ねぷた絵師の連携により、神戸を題材とした弘前ねぷたを制作・運行するプロジェクトを実施しています。

・ビジネス交流事例＞＞ https://www.city.kobe.lg.jp/a14333/business/aomori_kobe.html

※神戸市のサイトが開きます。

◆#チョコの街KOBE（※2）

バレンタインシーズンに開催する本イベントは、フェリシモが神戸のチョコとチョコに関連する店舗が展開する「#チョコの街KOBE」ともリンクしており、同プロジェクトの初企画「#KOBEチョコナイト」スタンプラリーのスタンプをためることができます。また「青森チョコスイーツと神戸のお酒ミニペアリングセットメニュー」を16：00～のオーダーで、希望の方に「#チョコの街KOBE」のステッカー（数量限定）をプレゼント。「#KOBEチョコナイト」スタンプラリーのスタンプもためられます。「#チョコの街KOBE」では、本プレスリリースのチョコスイーツとお酒のペアリングをはじめとする、神戸での”チョコ活”体験のSNSでのシェアを呼びかけています。

・「#チョコの街KOBE」とは

老若男女が楽しめ、食べるとしあわせな気持ちになれるチョコレートは、嗜好品の最高峰のひとつであり、その色や形・味わい・パッケージのデザインは多彩で、無限のクリエイティビティーと可能性があります。「#チョコの街KOBE」はフェリシモ「幸福（しあわせ）のチョコレート」の”チョコレートバイヤーみり”こと木野内美里の夢でもあります。バレンタインにチョコレートを贈る習慣発祥の地であり、チョコレートやカカオが海外から届く神戸港がある神戸を訪れると、会期３６５日・会場神戸市全域で、チョコレートそのものはもちろんのこと、”チョコ×◯◯◯”衣食住・有形無形の多彩なチョコ関連コンテンツに出会えます。その商品サービスに触れるチョコ体験・“チョコ活”でのしあわせをシェアし合って、街の新たな様相を共に創る取り組みです。

・公式Instagram（@kobethecityofchocolate）＞＞ https://www.instagram.com/kobethecityofchocolate/

・プレスリリース＞＞ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004183.000012759.html

『「#チョコの街KOBE」街づくり委員会』は、「#チョコの街KOBE」への参加募集窓口を設けています。

・「#チョコの街KOBE」参加希望やお問い合わせ

e-Mail＞＞ choco_kobe@felissimo.co.jp

◆フェリシモ「青森部」（2024年1月～）

青森の伝統や生活文化を深く理解し、地元の魅力を共有しながら、メンバー（部員）が個々の興味からさまざまな青森を探求します。「知らなかった」青森の“いいところ”を発掘・発信・共有する「フェリシモ部活」のひとつです。青森を知らない人、青森から出た人、青森に住まう人が共感し合い魅力に気付きなおす機会を作ります。知ろう・行こう・味わおう……、青森が好きな人、ちょっと気になる人の入部を募っています。入部は「青森部」のSNSをフォローしたり、商品サービスを購入することで入部できるほか、様々な体験機会も設けます。

・X（@aomoribu）＞＞ https://x.com/aomoribu

・「フェリシモ部活」＞＞ https://www.felissimo.co.jp/company/bukatsu/bukatsu_cy.html

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

・60周年記念サイト＞＞ https://feli.jp/s/pr260123/2/

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

証券コード : 東証スタンダード3396

創立 : 1965年5月

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆「フェリシモ定期便」とは？・楽しみ方＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/2/

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/

◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/5/