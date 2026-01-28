【卒業を控えた6年生が“学校をリメイク”】ニッカホーム関東、川崎市立の小学校で探求型リメイク授業を支援
住宅リフォーム事業を手がける ニッカホーム株式会社(http://nikka-home.co.jp/)（本社：愛知県名古屋市緑区篭山、代表取締役社長：西田裕久、以下 ニッカホーム）の関東支社は、昨年11月より神奈川県川崎市立の小学校にて実施されている探究型学習「スクールメイクプロジェクト（SMP）」において、6年生児童を対象としたリメイクプロジェクトの講師・技術サポートを担当しています。
卒業を間近に控えた児童たちが主体となり、学校への感謝の気持ちを形にする本取り組みの最終工程として、2026年1月末から2月上旬にかけて、校内プール倉庫の改装・外壁塗装が行われる予定です。
■ 総合的な学習から生まれた「スクールメイクプロジェクト」
本プロジェクトは、川崎市立の小学校6年生の1クラスが総合的な学習の時間の一環として取り組んでいる「居心地のよい場や環境をつくる取組」です。
夏休み明けより、「学校の中で自分たちにできることは何か」をテーマに話し合いを重ね、校内の一部スペースを活用したリメイク計画がスタートしました。
児童たちは自ら課題を見つけ、アイデアを出し合い、計画を立案。
その過程で生まれたのが、プール倉庫を“居心地のよい空間”へと生まれ変わらせる「スクールメイクプロジェクト（SMP）」です。
■ リフォームのプロが“答えを教えない”授業を実施
ニッカホーム関東支社のスタッフは、本プロジェクトの講師として、2025年11月および2026年1月に学校を訪問。
児童たちのアイデアや計画に対し、リフォームの専門家としてアドバイスを行いました。
「どうすれば安全に作業できるか」「耐久性を高めるにはどうするか」など、答えを与えるのではなく、考えるヒントを伝えることで、児童の主体性を尊重したサポートを行っています。
■ 仕上げは“想いを込めた塗装作業”
プロジェクトの最終工程として、プール倉庫の外壁塗装を実施します。
塗装作業にはニッカホームのスタッフも加わり、児童たちとともに作業を行う予定です。
卒業を控えた6年生がワンチームとなり、「お世話になった学校への感謝」を形に残す、記憶に残る取り組みとなることが期待されています。
なお、必要な材料費についてはPTAの協力のもと調達されています。
■ 学校・地域とともに進める“リメイク”の取り組み
ニッカホームでは、これまでも学校や地域と連携したリメイクプロジェクトを実施してきました。
過去には、中部支社が学校の門を児童とともに塗装する「アートウォールプロジェクト」を担当しています。
▼アートウォールプロジェクトの様子
https://youtu.be/RdYcVsOiBJA(https://youtu.be/RdYcVsOiBJA)
住まいづくりで培った技術と経験を、次世代育成や地域貢献へと活かすことも、ニッカホームの大切な役割だと考えています。
■ 今後も“地域に根ざした学び”を支援
ニッカホームは今後も、学校や地域における「リメイク」や「ものづくり」を通じた学びの場を積極的に支援してまいります。
企業活動の枠を超え、地域とともに未来をつくる取り組みを続けていきます。
■ お問い合わせ先
ニッカホーム株式会社 関東支社
広報担当：土田
メール：web.kanto@nikka-home.co.jp
ニッカホーム株式会社 会社情報
【会社名：ニッカホーム株式会社】
住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地
創業：1987年1月（個人商店として開業）
代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治
代表取締役 社長 西田 裕久
資本金：8,000万円
社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）
年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）
施工実績：グループ全体 88,842件（2025年）
累計900,953件を超える施工実績
事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・
塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）
住宅設備機器の販売・施工
建築資材・小物などの企画・製造・販売
ニッカホーム株式会社 関東支社
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
ニッカホーム株式会社 関東支社
〒158-0083
東京都世田谷区奥沢八丁目5-4 2F
電話：03-5752-5201
FAX：03-5752-5202
メール：web.kanto@nikka-home.co.jp
広報担当：土田
ニッカホーム株式会社のプレスリリース一覧
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/74598