iOS電話スクリーニング時代、新規営業はどう変わるのか

株式会社immedio（本社：東京都、代表取締役：浜田英揮）は、株式会社セレブリックスが運営するカンファレンス「PERIOD. 新規営業の『常識』をアップデートせよ」において、iOS電話スクリーニング機能の普及によって変化する新規営業の環境をテーマに登壇します。



本カンファレンスは、HubSpot Japanがゴールドスポンサーとして協賛するほか、複数社のスポンサー協賛のもと開催されます。

当日は「通電しない前提」で新規営業をどのように再設計すべきかについて、構造的な視点から解説します。

登壇背景

近年、iOSに搭載された電話スクリーニング機能の提供開始をはじめ、迷惑電話対策の高度化が進んだことで、企業からの電話が顧客に届きにくい状況が広がっています。

こうした変化により、新規営業において「電話がつながること」を前提とした従来の営業手法は見直しを迫られています。

一方で、顧客はWeb上で情報収集を行い、自らの意思で接触のタイミングを選ぶ傾向を強めています。

営業活動においても、通電の有無ではなく、顧客行動を起点に商談を創出する設計が重要なテーマとなっています。

本セッションでは、iOS電話スクリーニングという環境変化を一過性のトレンドではなく構造的な変化として捉え、新規営業の考え方やプロセスをどのように再設計すべきかを解説します。

セッション概要

iOSの電話スクリーニング機能の普及により、「電話がつながらない」ことを前提とした営業環境が、現実のものとなりつつあります。

従来のアウトバウンド中心の新規営業や、電話接触を起点としたインサイドセールスの在り方は、いま大きな見直しを迫られています。

本セッションでは、iOS電話スクリーニングという環境変化が、新規営業・インサイドセールスにどのような影響を与えているのかを整理したうえで、

電話接触に依存せず、確度の高い商談を創出するための新しい営業プロセスの考え方を解説します。

「通電しない」ことを前提にしながらも、営業成果を伸ばし続けている組織は、どのような設計・判断を行っているのか。これからの新規営業のあり方について、実例を交えながらお伝えします。

開催概要

こんな方におすすめ

登壇者

- 新規営業・インサイドセールスの成果が、以前より出づらくなっている方- 電話中心の営業手法に限界を感じている営業・マーケティング責任者の方- iOS電話スクリーニングの影響を正しく理解できていないと感じている方- 商談数・有効商談数を、仕組みで安定的に創出したい方

浜田 英揮

株式会社immedio 代表取締役

2005年より三井物産で主にIT分野での新規事業を担当。Harvard Business School留学後、幅広い事業分野の投資案件の実行に当たる。2016年にbitFlyerに参画し、US拠点で現地拠点長を務める。2019年からはSansanでグローバル戦略統括部長、Bill One PMM、セールスディベロップメント部副部長を歴任。2022年に起業し、電話しなくてもアポが取れる 商談獲得自動化サービス immedioの立ち上げにあたる。

