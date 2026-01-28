【日本橋三越本店6階】バレンタイン特別企画。甘くロマンティックな絵画の世界。田中保範作品展 ―Rendez-vous au Chocolat― 2月4日(水)～。愛の言葉と絵画の最高のマリアージュ。

～マキシムを彷彿とさせるスイーツと、シャネルやユーゴーが綴る愛の言葉が織りなす至福のひととき～

伝説の社交場 銀座にあった マキシム・ド・パリ で培われた一流の審美眼と感性が、今、キャンバスの上で新たな表現として花開きます。

田中保範氏の、独自の美意識やエスプリが光る優美な世界とchocolatとのマリアージュ、ぜひご堪能ください。

株式会社アートプリントジャパン原画：洋なしのチョコレートソース2原画：愛は文明の奇跡であるI スタンダール原画：人生は一輪の花であり、愛はその蜜である ヴィクトル・ユーゴー原画：セント・ヴァレンタイン 愛してます原画：愛は文明の奇跡であるII スタンダール

最新作ジクレー 『Cafe』最新作ジクレー 『Maxim’s hommage 5 escalier en colimaçon (螺旋階段)上から見た螺旋階段』

日本橋三越本店 本館6階 アートフレーム＆ソリューションズでは、2026年2月4日（水）から2月17日（火）まで、田中保範氏による作品展「田中保範作品展 ― Rendez-vous au Chocolat（ランデヴー・オ・ショコラ）―」を開催いたします。

■ 開催概要

本展のテーマは、心躍る甘いバレンタイン。「マキシム・ド・パリ」を彷彿とさせるような、濃厚で甘美なチョコレートデザートを描いた新作を中心に展示販売いたします。

作品の中には、ココ・シャネルやヴィクトル・ユーゴーといった偉人たちが残した「ロマンティックな愛の言葉」が添えられ、描かれたスイーツにさらなる物語性と奥行きを与えています。バレンタインという特別な季節にふさわしい、甘く、そして知的なエッセンスが散りばめられた世界観をお楽しみいただけます。

大切な方へのギフトとして、またはご自身へのご褒美として、心温まるアートとの出会いをご提案いたします。

■ 展示の見どころ

書き下ろしの新作「chocolatデザート」シリーズ

フランスの香り漂う、エレガントで美味しそうなチョコレートのアートが会場を彩ります。

愛を語るメッセージアート

作品に描かれた、ココ・シャネルやヴィクトル・ユーゴーなどの格言が、作品をより一層素敵に演出。言葉と絵画が共鳴する瞬間をご体感ください。

作家在廊イベント

バレンタイン当日である2月14日（土）には、田中保範氏本人が在廊。

作品に込められた想いや制作秘話を直接聞くことができる貴重な機会です。

■ 開催詳細

会期： 2月4日（水）～ 2月17日（火）

時間： 午前10時 ～ 午後7時（日本橋三越本店の営業時間に準ずる）

※最終日は午後5時終了

会場： 日本橋三越本店 本館6階 アートフレーム＆ソリューションズ

作家在廊日： 2月14日（土） 午後1時 ～ 午後4時

■ お問い合わせ先

日本橋三越本店 本館6階 アートフレーム＆ソリューションズ

電話：03-3279-1503（直通）

料理や文化を通じて多くの著名人と交流してきた田中保範 氏。

今度はアーティストとして新たな活動にも挑戦、自身初となる個展の巡回展の特別企画です。



ぜひ会場にてパリのエスプリ溢れる甘い愛の作品たちをお楽しみください。

※諸般の事情により予定が変更・中止になる場合がございます。

あらかじめご了承ください。

■ 作家プロフィール：田中保範（Yasunori Tanaka）

1949 年生まれ。

1973 年、ソシエテ・ド・クイジーヌ(マキシム・ド・パリ株式 会社)入社。

1994 年より支配人、2004 年より常務取締役総支配人となり、あるでん亭、サロン・ド・テ・マキシムなどの外食部門、菓子事業部をレストラン 部門と一括にて担当。

会社販売部門を含めた統括責任者となる。

その後パリのブ ーランジェリーや Paris Maximʼs との業務提携を目指して交渉を行い、

2008 年に赤坂サカスにマキシム・ド・パリ支店、ブーランジェドミニク・サブロンを オープン。

2014 年６月にマキシム・ド・パリ株式会社を退職。

その後飲食コン サルティング会社を立ち上げ、ケータリング事業 海外ブランド仲介事業 日本 飲食店を海外事業者へ仲介 食品輸出入の仲介に携わる。

かねてより、料理における色彩感覚を磨くための学びを通じて、絵画を描くこ とを始め、現在に至る。

■取材等の問合せ先■

主催：株式会社アートプリントジャパン

Instagram(https://www.instagram.com/apj_exhibitions/)：@apj_exhibitions

展示会情報(https://apj-exhibition.blogspot.com/)：apj-exhibition.blogspot.com

〒177-8503

東京都練馬区谷原2-1-26

直営企画

TEL:03-5923-1362（土日祝休）