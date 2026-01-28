【にじさんじ】ローレン・イロアス 1st Mini Album『No One』2026年4月22日(水)発売&7月30日(木)に初ソロライブ開催決定！CDジャケット、発売記念イベント、法人特典も公開！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、ローレン・イロアスの1st Mini Album『No One』および初ソロライブ『FACE』に関する最新情報をお伝えいたします。

ローレン・イロアス 1st Mini Album『No One』予約受付開始！

当社が運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属VTuber ローレン・イロアスは、1st Mini Album『No One』を2026年4月22日(水)に発売いたします。販売予約は本日2026年1月28日(水)21:10より開始し、現在予約受付中です。

ローレン・イロアス 1st Mini Album『No One』発売決定！「No One」＝「一つの顔ではない」をコンセプトに、ローレン・イロアスの多面的な世界と表情を描いた全5曲を収録予定。初回生産限定盤Aには、タバコ風ボックスメモ帳、警備部隊ライセンス風カード、ネックストラップ(ケース付)と、ロケ企画『ローレン・イロアスの優雅な休日』を収録した特典Blu-rayを同梱。初回生産限定盤Bにはカバー3曲を収録した特典CDを。さらに3形態共通封入特典(初回生産分)として、ローレン・イロアス 1st LIVE “FACE” チケット先行抽選シリアルコードを封入。

また、1st Mini Album『No One』の発売を記念したアニメイト購入限定応募抽選イベントもございますので、ぜひ下記詳細をご確認ください。

ローレン・イロアス 1st Mini Album『No One』商品概要

■ アーティスト

ローレン・イロアス

■ タイトル

No One

■ 発売日

2026年4月22日(水)

■初回生産限定盤A

品番：ACN-10053

価格：7,920円(税込)

仕様：CD、特典Blu-ray『ローレン・イロアスの優雅な休日』、タバコ風ボックスメモ帳、警備部隊ライセンス風カード、ネックストラップ(ケース付)

曲数：全5曲収録予定

【3形態共通封入特典(初回生産分のみ)】

ローレン・イロアス 1st LIVE “FACE” チケット先行抽選シリアルコード

■初回生産限定盤B

品番：ACN-10055

価格：2,860円(税込)

仕様：2CD(CD・特典CD)

曲数：全5曲収録予定

特典CD：カバー3曲収録予定

【3形態共通封入特典(初回生産分のみ)】

ローレン・イロアス 1st LIVE “FACE” チケット先行抽選シリアルコード

■通常盤

品番：ACN-10057

価格：2,200円(税込)

仕様：CDのみ

曲数：全5曲収録予定

【3形態共通封入特典(初回生産分のみ)】

ローレン・イロアス 1st LIVE “FACE” チケット先行抽選シリアルコード

3形態共通封入特典について(初回生産分のみ)

3形態共通封入特典として、「ローレン・イロアス 1st LIVE “FACE” チケット先行抽選シリアルコード」が封入されます。ライブの続報は後日お知らせいたします。

CD取扱各店舗にて予約中！さらに法人別オリジナル購入特典情報も紹介！

にじさんじオフィシャルストアの購入特典として「有償特典：アクリルスタンド(初回Aジャケットイラスト柄)」「無償特典：複製落書き入りフォトカード(初回Bジャケットイラスト柄)」、「早期予約特典：複製コメント入りビジュアルカード(初回B中面イラスト柄)」が付属されます！

■早期予約特典について

ローレン・イロアス 1st Mini Album『No One』発売を記念して、

下記対象店舗にてご予約いただいた方に早期予約特典として「複製コメント入りビジュアルカード(初回B中面イラスト柄)」をプレゼントいたします。

・特典

複製コメント入りビジュアルカード(初回B中面イラスト柄)

・対象期間

2026年1月28日(水)21:10～2026年2月22日(日)23:59

・対象店舗

にじさんじオフィシャルストア

※初回生産限定盤A・初回生産限定盤B・通常盤のいずれか1枚ご購入につき、早期予約特典を1枚差し上げます。

※特典の数には限りがございます。特典の在庫がある場合、付与条件を達成時にショッピングカート内に特典が付与されます。また、ご注文完了後はご注文履歴にて付与状況のご確認が可能です。商品のご購入時に特典の在庫が無くなっていた場合には、商品に特典は付与されませんのでご留意ください。

また、その他取扱店舗でも様々なアイテムが付与されます。各特典はすべて数量限定となります。お早めにご予約ください。

1st Mini Album『No One』法人別オリジナル特典情報

▼にじさんじオフィシャルストア

有償特典：アクリルスタンド(初回Aジャケットイラスト柄)

無償特典：複製落書き入りフォトカード(初回Bジャケットイラスト柄)

早期特典：複製コメント入りビジュアルカード(初回B中面イラスト柄)

ご予約：https://shop.nijisanji.jp/TAG_883

▼全国アニメイト(通販含む)

特典：ホログラムダイカットステッカー(60mm×80mm角内)

ご予約

初回生産限定版A：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3376036/

初回生産限定盤B：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3376037/

通常盤：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3376038/

※アニメイト限定応募抽選イベントあり(詳細は下記をご確認ください)

▼楽天ブックス

特典：ポストカード

ご予約：https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=2100014789644+4573600267761+4573600267778+4573600267785&f=O(https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=2100014789644+4573600267761+4573600267778+4573600267785&f=O)

▼Amazon.co.jp

特典：メガジャケ

ご予約：https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GJ57SYJ6|B0GJ57F2Q4|B0GJ4R179X|B0GJ55TP9K|B0GJ5GQZM9|B0GJ5NBSM2|(https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GJ57SYJ6%7CB0GJ57F2Q4%7CB0GJ4R179X%7CB0GJ55TP9K%7CB0GJ5GQZM9%7CB0GJ5NBSM2%7C)

▼TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE ※一部店舗を除く

特典：リリース記念レプリカチケット(70mm x 200mm)

ご予約：https://tower.jp/search/advanced/item/search?titleId=7470120

▼HMV / HMV&BOOKS online ※一部店舗を除く

特典：丸型缶バッジ(44mm)

ご予約：https://www.hmv.co.jp/news/article/260115154/

▼セブンネットショッピング

特典：キーホルダー(45mm×45mm)

ご予約：https://7net.omni7.jp/search/?keyword=lauren-iroas20260422&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=lauren-iroas20260422&searchKeywordFlg=1)

▼ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)

特典：スマホステッカー(横：55mm × 縦：90mm)

ご予約

初回生産限定版A：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10868528/

初回生産限定盤B：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10868529/

通常盤：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10868530/

▼Sony Music Shop

特典：マグネットシート(50mm×50mm)

ご予約

初回生産限定版A：https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010053&cd=ACN0000010053(https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010053&cd=ACN0000010053)

初回生産限定盤B：https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010055&cd=ACN0000010055(https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010055&cd=ACN0000010055)

通常盤：

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010057&cd=ACN0000010057(https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010057&cd=ACN0000010057)

後日、法人別オリジナル購入特典画像を公開します。

※特典の詳細については各店舗様へお問い合わせください。

ローレン・イロアス 1st Mini Album『No One』発売記念 リリースイベント情報

◼︎アニメイト：ローレン・イロアス 1st Mini Album『No One』発売記念2ショット撮影会

ローレン・イロアス 1st Mini Album『No One』発売を記念して、2ショット撮影会の開催が決定いたしました。

2026年8月15日(土)大阪府内某所

2026年8月29日(土)東京都内某所

全国のアニメイト(通販を含む)にて対象商品を購入・応募された方の中から抽選でイベントにご招待いたしますので、詳細をご確認のうえご応募・ご参加ください。

詳しくはこちら：https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114690

ローレン・イロアス 1st LIVE “FACE” 開催決定！

▼会場

東京国際フォーラム ホールA

▼日程

2026年7月30日(木)

OPEN 17:30／START 18:30

▼特設サイト

https://www.nijisanji.jp/events/Lauren_FACE

チケット情報などの詳細は今後の続報をお待ちください。

また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・ローレン・イロアス公式X：https://x.com/Lauren_iroas

・ハッシュタグ：#ローレン・イロアス

【ローレン・イロアスについて】

都市警備部隊に所属する青年。

往々にして陰謀渦巻く街は、彼をあまり寝かせてくれない。

【リンク一覧 ローレン・イロアス (ろーれん・いろあす/Lauren Iroas)】

YouTube：https://www.youtube.com/@LaurenIroas

X：https://x.com/Lauren_iroas

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸