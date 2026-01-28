【横浜ロフト 7階グラフィックス】田中保範 作品展 第４章「C’est la vie, Maxi m’s」～人生は続く、マキシムの輝きとともに　～2026年1/30(金)→2/16(月)　作家来場。

初の横浜での個展開催は日本橋三越とのダブル開催決定！ロマンティックな横浜を舞台にした作品は描き下ろし。横浜ロフトでしか見ることができない逸品です。また、バレンタインに合わせたchocolatの新作も。

伝説の社交場 銀座にあった マキシム・ド・パリ で培われた一流の審美眼と感性が、今、キャンバスの上で新たな表現として花開きます。

更に、完売していた原画の数々をジクレー版画として制作。横浜では初のお披露目となります。

田中保範氏独自の美意識やエスプリが光る優美な世界を、ぜひご高覧ください。

株式会社アートプリントジャパン

■ 開催背景

「マキシム・ド・パリ」で培われた至高のホスピタリティと、パリ・東京の二つの都市で磨かれた感性。田中氏が描く世界には、美食の殿堂を彩ったスイーツや愛らしい動物たちが、鮮やかかつ温かなタッチで描かれています。今回の展示タイトル「C’est la vie（セ・ラ・ヴィ）」には、変化し続ける人生を肯定し、日常の中にある輝きを愛でる田中氏の哲学が込められています。

■ 開催概要

名称： 田中保範 作品展「C’est la vie, Maxim’s」～人生は続く、マキシムの輝きとともに～

会期： 2026年1月30日（金）～2月16日（月）

会場： 横浜ロフト 7階 グラフィックス

作家来場サイン会： 2月15日（日）午後2時～4時

■ 見どころ

代表作の展示： 初の横浜での開催にあたり、ロマンティックな風景を描き下ろしました。希少な作品をお楽しみください。また、マキシムの代名詞ともいえる苺のミルフィーユを描いた「Millefeuille de fraises et chat」など、美食とユーモアが共存する人気の作品群がジクレーで登場！一挙公開します。

伝説の支配人の「今」： タキシードに身を包み、数々の賓客を迎えてきた田中氏が、現在は筆を執り「おもてなし」の心をアートで表現。その稀有なキャリアと作品のコントラストをお楽しみいただけます。

原画：横浜黄昏～Crepuscule de Yokohama原画；横浜ベイブリッジと富士山新作ジクレー 「Roi des gateaux ケーキの王様」新作ジクレー「Millefeuille de fraises 苺のミルフィーユ」新作ジクレー 「Belle Epoque ベルエポック」新作ジクレー「Fete nationale française パリ祭」

料理や文化を通じて多くの著名人と交流してきた田中保範 氏。

今度はアーティストとして新たな活動にも挑戦、自身初となる個展の巡回展を開催しております



ぜひ会場にてパリのエスプリ溢れる作品たちをお楽しみください。

※諸般の事情により予定が変更・中止になる場合がございます。

あらかじめご了承ください。

プロフィール

1949 年生まれ。

1973 年、ソシエテ・ド・クイジーヌ(マキシム・ド・パリ株式 会社)入社。

1994 年より支配人、2004 年より常務取締役総支配人となり、あるでん亭、サロン・ド・テ・マキシムなどの外食部門、菓子事業部をレストラン 部門と一括にて担当。

会社販売部門を含めた統括責任者となる。

その後パリのブ ーランジェリーや Paris Maximʼs との業務提携を目指して交渉を行い、

2008 年に赤坂サカスにマキシム・ド・パリ支店、ブーランジェドミニク・サブロンを オープン。

2014 年６月にマキシム・ド・パリ株式会社を退職。

その後飲食コン サルティング会社を立ち上げ、ケータリング事業 海外ブランド仲介事業 日本 飲食店を海外事業者へ仲介 食品輸出入の仲介に携わる。

かねてより、料理における色彩感覚を磨くための学びを通じて、絵画を描くこ とを始め、現在に至る。

■取材等の問合せ先■

主催：株式会社アートプリントジャパン

Instagram(https://www.instagram.com/apj_exhibitions/)：@apj_exhibitions

展示会情報(https://apj-exhibition.blogspot.com/)：apj-exhibition.blogspot.com

〒177-8503

東京都練馬区谷原2-1-26

直営部

TEL:03-5923-1362（土日祝休）