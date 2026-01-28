Xiaomi SU7 Ultra、グランツーリスモ7のバーチャルトラックに登場

小米技術日本株式会社

中国・北京、2026年1月28日 ― Xiaomi（シャオミ）と、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの子会社であり、世界的に著名なゲーム開発会社であるポリフォニー・デジタル株式会社は本日、Xiaomi SU7 UltraがPlayStation(R)4およびPlayStation(R)5向けレーシングシミュレーションゲーム『グランツーリスモ7』に、2026年1月29日より登場することを発表しました。

本車両は、今後配信予定の「アップデート1.67」の一部として実装され、Xiaomiにとって名高いグランツーリスモ・フランチャイズへの初参戦という記念すべきマイルストーンとなります。アップデートは同日14:00（GMT+8）に配信予定で、世界中のプレイヤーがこの高性能ラグジュアリーカーの卓越した走行性能を、ゲーム内のバーチャルトラックで体験できるようになります。

レーシングシミュレーションのベンチマークとして知られる「グランツーリスモ」シリーズは、極めてリアルなドライビング体験と、厳格な車両選定基準で世界的に高い評価を得ています。これまで同シリーズは、歴史あるグローバルブランドによるクラシックな高性能モデルを中心に構成されてきました。Xiaomiとポリフォニー・デジタルのコラボレーションは、2025年6月7日に正式発表されており、卓越したパフォーマンスと先進的な技術革新を備えるXiaomi SU7 Ultraは、グランツーリスモシリーズの厳選された車両ラインアップに新たに加わる存在として、世界中のプレイヤーおよび自動車ファンから大きな注目を集めています。

グランツーリスモシリーズのプロデューサーである山内一典氏は、北京、ニュルブルクリンク北コース、筑波サーキットなど複数の場所でXiaomi SU7 Ultraを実際に試乗し、Xiaomi EVの経営陣およびエンジニアリングチームと綿密な意見交換を行いました。世界中のプレイヤーにXiaomi SU7 Ultraの真の走行体験を届けるため、両社はゲーム内における高精度なデジタル車両モデルの構築に注力。専門的な技術プロセスを通じて、バーチャルカーと実車との極めて高い一致性を実現しています。その一環として、Xiaomi EVの車両ダイナミクス性能チームは、最終的な走行体験の検証に参加するため、福岡にあるポリフォニー・デジタルのスタジオを訪問。ゲーム内で再現されるXiaomi SU7 Ultraが、実車のダイナミクス特性を正確に反映していることを確認しました。

Xiaomi SU7 Ultraは、自社開発の「Dual V8s＋V6s Xiaomi Hyper Tri-Motor」システムを搭載し、最高出力1,548馬力、最大トルク1,770N・mという圧倒的なパフォーマンスを発揮します。800V高電圧プラットフォームと組み合わせることで、0-100km/h加速は1.98秒（ワンフットロールアウト非適用）を達成し、スーパーカー級の加速性能を実現しています。

サスペンションには、フロントにダブルウィッシュボーン式、リアに5リンク式を採用。さらに、デュアルチャンバーエアスプリングと高性能アダプティブダンパーを組み合わせることで、卓越したハンドリング性能と快適な乗り心地を高次元で両立しています。CLTCモードでの航続距離は630kmを確保し、急速充電では10％から80％までをわずか11分で充電可能。パフォーマンスと実用性の理想的なバランスを実現しています。

Xiaomi EVのハイパフォーマンス・フラッグシップモデルとして、Xiaomi SU7 Ultraの量産仕様車は、2025年4月1日にニュルブルクリンク北コースへ初挑戦しました。オプションのトラックパッケージを装着したXiaomi SU7 Ultraは、7分04秒957という驚異的なラップタイムを記録し、同コースにおける電動エグゼクティブカーの最速記録を更新しました。

この記録達成は、サーキット性能を徹底的に追求した開発姿勢の結晶であり、最高水準の電動パワートレイン、シャシー・トルクベクタリング制御、そして先進的なエアロダイナミクス設計によって支えられています。

これまでに、Xiaomiグループ創業者・会長兼CEOである雷軍（Lei Jun）は、Xiaomi SU7 Ultraが『グランツーリスモ7』への収録車両として選ばれたことに大きな喜びを示し、より多くの『グランツーリスモ7』プレイヤーや自動車カルチャーの愛好家に、Xiaomi EVが手がける高性能スマートビークルの魅力を体感してもらえることへの期待を語っています。

また、2025年にはXiaomi SU7 Ultraがスペイン、シンガポール、日本、ベルリンなど、複数の国・地域で展示され、世界中の自動車業界関係者やエンスージアストから高い評価を獲得しました。Xiaomi EVがグローバル戦略を加速させる中、パワーとインテリジェンスを融合したこのパフォーマンスモデルは、バーチャルとリアルの両方のトラックにおいて、その技術力と存在感を世界へ発信しています。

今回の登場を記念し、ポリフォニー・デジタルは『グランツーリスモ7』内の歴史あるモンツァ・サーキットを舞台に、Xiaomi SU7 Ultraを使用した公式ラップタイムチャレンジを2週間にわたり開催。世界中のプレイヤーが参加し、タイムを競い合うイベントとなります。

株式会社ポリフォニー・デジタルおよびグランツーリスモについて

グランツーリスモ(TM)は、ソニー・インタラクティブエンタテインメント株式会社の子会社であるポリフォニー・デジタル株式会社が開発したビデオゲームです。1997年に日本で発売されて以来、数々の賞を受賞したこのシリーズは、リアルなグラフィック、本格的な物理演算技術、そして細部へのこだわりにより、最高かつ最も本格的なドライビングシミュレーターとして高く評価されています。ポリフォニーとその著名なクリエイター、山内一典氏は、レーシングゲームというジャンルに革命をもたらしました。

