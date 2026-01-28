第5回「ENJOY!ウエルネス卓球」（京都府・イオンモール久御山） 参加者募集
一般社団法人Ｔリーグ
Ｔリーグでは、ウエルネスパートナーであるイオンリテール株式会社との取組として実施するイベント「ENJOY!ウエルネス卓球」にて、2026年3月14日、15日のイオンモール久御山（京都府）での開催にあたり、P4match（卓球マッチ）の参加者を募集いたします。◆ P4match（卓球マッチ）の応募について
申込には、P4matchアカウントでのログインが必要です。（無料登録）
＜3月14日(土)＞
・第1部：初中級クラス
10:30～11:00 集合、受付
11:00～12:15 試合開始(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第4回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第1部:初中級クラス）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=12183
・第2部：フリー
11:45～12:15 集合、受付
12:15～13:30 試合開始(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第4回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第2部:フリー）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=12184
・第3部：フリー
15:00～15:30 集合、受付
15:30～17:00 試合開始(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第4回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第3部:フリー）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=12185
＜3月15日(日)＞
・第4部：初中級クラス
10:30～11:00 集合、受付
11:00～12:15 試合開始(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第4回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第4部:初中級クラス）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=12186
・第5部：フリー
11:45～12:15 集合、受付
12:15～13:30 試合開始(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第4回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第5部:フリー）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=12187
・第6部：フリー
15:00～15:30 集合、受付
15:30～17:00 試合開始(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第4回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第6部:フリー）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=12188
※その他、詳細は、申込ページをご確認ください。
【 ENJOY！ウエルネス卓球 イオンモール久御山 】
開催日 ： 2026年3月14日（土）、3月15日（日）
時間 ： 11:00～17:00
会場 ： イオンモール久御山 憩いの広場 （〒613-0024 京都府久世郡久御山町森南大内156-1）
アクセス ： 京阪本線「中書島駅」より京都京阪バス約15分、
近鉄京都線「大久保駅」より京都京阪バス約20分
（https://www.aeon.jp/sc/kumiyama/access/）
◆ イベント内容
・P4match（卓球マッチ）
誰でも参加可能の卓球ワンマッチをP4match方式で開催。11点マッチのガチンコ卓球勝負！
勝者には景品を進呈！！（参加には事前申込が必要です）
・ENJOY卓球
老若男女誰でも参加可能！Tリーグ照井雄太卓球エンジョイコーチがお相手する卓球体験コーナー！
・選手デモンストレーション＆スペシャル体験
Ｔリーグ選手/コーチや地元強豪選手のスーパープレイが見られるデモンストレーション。実際に選手やコーチと打てるスペシャル体験も実施します。（参加選手/コーチは決定次第お知らせいたします）
※「ENJOY卓球」「選手デモンストレーション＆スペシャル体験」は申込不要となります。
【「ENJOY!ウエルネス卓球」開催スケジュール】
2025年11月16日（日） イオンレイクタウン（埼玉県） ※終了いたしました
2025年12月13日（土）14日（日） イオンモール佐野新都市（栃木県） ※終了いたしました
2026年1月17日（土）18日（日） イオン三好ショッピングセンター（愛知県） ※終了いたしました
2026年1月31日（土）2月1日（日） イオンモール茨木(大阪府）
★第4回の参加者も引き続き募集中です。詳しくはこちら ☛ https://tleague.jp/news/detail.php?id=4915
2026年3月14日（土）、3月15日（日） イオンモール久御山（京都府）
★「卓球でつなぐ未来へ」のタグラインの実現を目指す活動は「つなぐプロジェクト」として活動してまいります。
詳しくはこちら https://tleague.jp/connect/
