【中学生が“住まいづくりの現場”を体験】ニッカホーム川口ショールーム、職場体験学習を受け入れ

ニッカホーム株式会社

住宅リフォーム事業を手掛ける ニッカホーム株式会社(https://www.nikka-home.co.jp/)（本社：愛知県名古屋市緑区篭山、代表取締役社長：西田裕久、以下 ニッカホーム）の関東支社は、川口市内の中学生を対象とした職場体験学習を、ニッカホーム川口ショールーム(https://kawaguchi-nikka.com/) にて実施しました。

本取り組みは、川口市教育委員会が推進する中学生職業体験事業「夢わーく」の一環として行われ、2日間にわたり、実際のリフォーム現場見学などを通じて“働くことの意義”を学ぶ機会を提供しました。

■ 川口市の中学生4名が職場体験に参加

今回の職場体験には、埼玉県川口市内の中学校に通う生徒4名が参加しました。

生徒たちは2日間、ニッカホーム川口ショールームのスタッフとともに行動し、実際のリフォーム現場を訪問。普段の学校生活ではなかなか見ることのできない、住まいづくりの現場を間近で見学しました。

初日は緊張した様子も見られましたが、時間の経過とともに表情も和らぎ、現場スタッフとの会話を楽しみながら積極的に参加をする姿が印象的でした。

■ 現場見学を通じて感じる「ものづくりの大変さとやりがい」

体験期間中は、リフォーム工事の進行状況や職人の作業風景を見学。

スタッフからは、仕事の流れや安全管理の重要性、住まいづくりに込める想いなどを伝えました。

生徒たちは、完成後には見えなくなる工程や、丁寧な作業の積み重ねによって住まいがつくられていく様子を真剣な表情で見つめており、「ものづくりの大変さ」と「完成した時の達成感」の両方を感じてもらえる機会となりました。

■ 川口市「夢わーく」について

川口市教育委員会が実施する中学生職場・福祉体験事業「夢わーく」は、中学生が実際の職場を体験することで、働くことの意義や尊さを学び、望ましい職業観を育むことを目的とした取り組みです。

生徒たちは3日間、市内の公共施設や民間企業など、さまざまな事業所で職業体験を行い、将来の進路選択について考えるきっかけを得ています。

■ 企業としての学びと、CSRとしての意義

今回の受け入れは、生徒たちにとっての学びの場であると同時に、ニッカホームのスタッフにとっても、自身の仕事を改めて見つめ直す貴重な機会となりました。

次世代を担う子どもたちに、仕事のやりがいや社会とのつながりを伝えることは、企業の社会的責任（CSR）の一環であると考えています。

■ 関東支社での職場体験受け入れ実績と今後について

ニッカホーム関東支社では、令和7年度に

・八王子ショールーム(https://hachioji-nikka.com/)

・江戸川ショールーム(https://edogawa-nikka.com/)

・川口ショールーム(https://kawaguchi-nikka.com/)

の3店舗にて、中学生の職場体験受け入れを実施しました。

今後の令和8年度以降、地域の教育活動と連携しながら、職場体験の受け入れを継続していく予定です。

■ お問い合わせ先

ニッカホーム株式会社 関東支社

広報担当：土田

メール：web.kanto@nikka-home.co.jp

ニッカホーム株式会社 会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】

住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地

創業：1987年1月（個人商店として開業）

代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治

代表取締役 社長 西田 裕久

資本金：8,000万円

社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）

年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）

施工実績：グループ全体 88,842件（2025年）

累計900,953件を超える施工実績

事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・

塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）

住宅設備機器の販売・施工

建築資材・小物などの企画・製造・販売

ニッカホーム株式会社 関東支社

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】



ニッカホーム株式会社 関東支社

〒158-0083

東京都世田谷区奥沢八丁目5-4 2F

電話：03-5752-5201

FAX：03-5752-5202

メール：web.kanto@nikka-home.co.jp

広報担当：土田

ニッカホーム株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/74598