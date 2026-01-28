東京日本橋の日東タオルで 「タオルハンカチ2026 種類への挑戦」

日東タオル株式会社

東京都中央区日本橋の「黄色いビル」として親しまれるタオル商社、日東タオル株式会社(代表取締役社長：鳥山貴弘)は、2026 年 2 月 2 日（月）より 10 日間、本店 1 階にて、全国の仕入先から届く、売り場が“毎日増えていく”異例の体験型展示イベント「2026種類への挑戦」を開催します。

「黄色いビル」こと、日東タオル本店

本イベントは、2026 年という新年のはじめに、業界でも誰も到達したことのない数字に挑戦する体験型企画です。初日、売り場に並ぶのは“たった1枚”。

全国のメーカー・商社と連携できる「卸売」という立場の特権を最大限に活かし、タオルハンカチが「増殖」していきます。 完成形は、誰にも分かりません。変化し続ける売り場そのものが展示であり、プロセスを全公開する“ライブ型イベント”です。

たくさんのタオルハンカチ（イメージ）

■見どころ：代表の「思い出の 1 枚」から始まる、予測不能な 2026 通りの物語

本来、卸売の売り場は一般の小売店のように整っているわけではありません。今回の挑戦は、その無骨な現場に全国から続々と商品が届き、積み上がっていく「熱気」そのものを展示します。 注目の「第 1 枚目」は、代表・鳥山の個人的な思い出が詰まった特別な 1 枚。その詳細については、イベント初日となる 2 月 2 日の発表をご期待ください。

▶https://www.towel.co.jp/

■イベント概要

１.イベント名：タオルイベント「2026 種類への挑戦」

【ルール】10 日間で、1 デザイン１色につき 1 種類とカウントし、2026 種類を集める挑戦です。

２.開催日程：2026 年 2 月 2 ～6 、9 、10、12 ～14 日（全 10 日間）

9:00-15:00（最終日17:00まで）

３.会場：日東タオル 本店 1 階（東京都中央区日本橋横山町６番３号／通称：黄色いビル）

４.入店条件：LINE 公式アカウントへの友達登録が必要となります（登録特典あり）

５.販売について：2 月 3 日（火）より順次開始（販売点数制限あり）

▶ギフトにも最適な、多様なラインナップをご用意します（一般小売価格）

■【特別企画】2 月 14 日（土）14～16 時：もちつき大会＆「2026 種類への挑戦」フィナーレ

2 月 14 日には、関連のタオルカフェ「バタフライエフェクト」と共にフィナーレを祝います。

１.14～16時：新春「もちつき大会」（バタフライエフェクト：千代田区東神田1-2-2）

―新年を祝い景気よく餅をつきます。チョコ・きなこなど 10 種類をご用意。参加費無料。

２.16～17時：「2026 種類への挑戦」フィナーレ（日東タオル本店）

■よくいただくご質問

（Q1）なぜ「2,026 種類」なのですか？

2026 年という年、そして新しい年のはじめに、業界でも誰も成し遂げたことのない（というか誰も

意味を感じてやろうとしなかった笑）数字に挑み、業界に新しい風を吹かせたいと考えたからです。

（Q2）初日が「1 枚」だけなのはなぜ？

物事が組み上がっていく『プロセス』にこそ面白さがあると信じているからです。また、その 1 枚目は代表・鳥山の原点である「思い出の品」であり、そこから繋がる絆を可視化したかったためです。

（Q3）なぜ入店に「LINE 登録」が必要なのですか？

売り場が日々変わっていく「ライブ感」をリアルタイムで共有し、お客様と一緒にこの挑戦を盛り上げたいと考えたからです。登録特典もご用意しており、イベント後もタオルを通じた「繋がり」を大切にしたいという想いがあります。

▶イベント最新情報をお知らせしますので、LINE公式アカウント へのご登録をお願いします。

https://lin.ee/X9N3WOy

LINE公式アカウント：日東タオル

（Q4）最終的な売り場の形態はどうなりますか？

正直、私にも想像できていません。卸売の現場ですので、整いすぎない無骨な「カオス」になるはずですが、それこそがタオルの圧倒的な熱量だと考えています。

（Q5）ギフトとしてタオルハンカチを勧める理由は？

2026 種類もあれば、贈る相手を思い浮かべながら選ぶプロセス自体がギフトになるからです。バレンタインのチョコに「その人だけの一枚」を添える、そんな温かな関係を応援します。

■image 写真（本店外観・たくさんのタオルハンカチなど）

▶写真リンク（記事利用可）：https://photos.app.goo.gl/i3mP9pB1HDWjc4bMA

■報道関係者の皆さまへ（取材のご案内）

本イベントは、会期中いつでも取材・撮影が可能です。売場が日々変化していくため、初日・中盤・最終日でまったく異なる表情を撮影いただけます。

（対応可能な内容）

・代表取締役 鳥山貴弘へのインタビュー対応可

・売り場の定点撮影／タイムラプス撮影歓迎

・卸売現場ならではの段ボール搬入シーン撮影可

・事前取材／当日取材いずれも可

※取材をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

■取材おすすめタイミング（代表：鳥山が確実に店舗に立つ予定日）

・2月2日（月）【初日】 9時ごろ

代表・鳥山の「思い出の1枚」が初公開される瞬間。売り場は“1枚だけ”という異例のスタート。

・2月9日～10日【増殖期】 9時～15時

全国からタオルが届き、売り場が一気に変貌。卸売の裏側が最もダイナミックにかわります。

・2月14日（土）【最終日】 13時～17時

2026種類が集結（予定）した圧巻フィナーレ。もちつき大会とともに熱量最高の一日です。

※集まらなかった場合は、大反省会を開催します。

代表：鳥山貴弘

【本件に関するお問い合わせ先】

日東タオル株式会社

担当：代表 鳥山貴弘

電話：03-3663-0801

E-mail：takahiro@towel.jp

URL：https://www.towel.co.jp/

以 上