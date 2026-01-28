【4/25（土）】TBSラジオ『佐倉綾音 論理×ロンリー』初の番組イベント『大集団ごっこしようや！』開催決定！

株式会社ＴＢＳラジオ

昨年4月に放送開始した『佐倉綾音 論理×ロンリー』。

開始当初は「深夜の癒し系番組」を目指していたにもかかわらず、放送回を重ねるごとに「水曜地獄」や「おひとりさま煉獄」などと呼ばれる番組に成長しました。

”この番組から出る毒が、誰かの薬になればいい・・・！”

そんな想いで続けてきた『論理×ロンリー』も、この4月で放送開始から1年。

番組ファンの皆様に支えられ、ついに初の番組イベント開催が決定いたしました！

イベントタイトルは『大集団ごっこしようや！』。

昼夜2公演の開催で、両公演で内容を変えてお届けします。

昼夜ともに、生配信・アーカイブ配信を予定しています。

本放送では言えないような、番組の存続に関わる裏話まで言ってしまうかもしれません。

最初で最後かもしれない！？イベントの見届け人を大募集します。

大集団ごっこしようや！

佐倉綾音コメント

普段は声優として活動をしています、佐倉綾音です。

このたびご縁があってTBSラジオにてひとりで生放送をしております。

そんな佐倉論理初のリアルイベント・・・

初のリアル集団ごっこですね。

こんなにもはやく皆さまにお会いできる機会を頂けるとは、そしてこのラジオのイベントに足を運んでくださる客層の読めなさに今からドキドキしています。

客席がどんな雰囲気になるのか、ステージ上でわたしが一体どんなトークをお届けするのか、ぜひ見届けていただけると幸いです。

イベント概要

【タイトル】

佐倉綾音 論理×ロンリー番組イベント『大集団ごっこしようや！』



【開催日】

■2026年4月25日(土)

昼公演 13:30 開場 ／ 14:30 開演

夜公演 18:00 開場 ／ 19:00 開演

【会場】

■天王洲 銀河劇場 https://www.gingeki.jp/access

（〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目3-16 シーフォートスクエア内 2階）

【出演】

■佐倉綾音



【ゲスト】

Coming Soon…

【チケット料金】

■会場チケット：\7,000-（全席指定／税込）

■配信チケット：\2,500-（税込）

【チケット販売スケジュール】

プレイガイド：チケットぴあ https://w.pia.jp/t/sakuraron/

▼1次先行：1月29日(木) 00：00 ～ 2月5日(木) 23：59

▼2次先行：2月11日(水) 23：00 ～ 2月19日(木) 23：59

【主催】

TBSラジオ

詳細は、TBSラジオイベントページにて https://www.tbsradio.jp/event/104803/

番組概要

TBSラジオ『佐倉綾音 論理×ロンリー』

配信時間：毎週水曜 22：00～22：55

出演者：佐倉綾音

番組ハッシュタグ：#佐倉論理

番組サイト：https://www.tbsradio.jp/sakuraron/