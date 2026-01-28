【岡山大学】岡山大学 第3回おさんぽの会～歴史の足跡を眺めながら～〔2/14, 土〕

国立大学法人岡山大学

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の「おさんぽの会」は、地域の歴史・文化・自然に触れながら、健康づくりと交流を促進する市民参加型の活動です。第3回となる今回は、「稲作のおこりと人口の推移」をテーマに、学芸員によるミュージアム解説、歴史の足跡を眺めながらの津島遺跡周辺のウォーキング、Jテラスカフェでの夕食会を予定しています。



】2026年2月14日（土）に開催する今回のカフェでは元岡山大学長の槇野博史名誉教授（現香川県病院事業管理者）が吉備路の史跡を巡りながら撮影された写真の紹介を行います。また、白石大学院生より、岡山大学より昨年プレスリリースされた「高齢者には生涯学習と身体活動がお勧め」、に関する研究知見など岡山大学社会心理学堀内研究室の知見をわかりやすくご紹介します。



地域資源をめぐる散策を通じて、世代を超えた対話と学びの場を創出し、地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）の理念に基づく地域共創とウェルビーイングの向上を目指します。

このイベントは、白石奈津栄大学院生と堀内孝教授が2024年12月に発表したプレスリリース「高齢者には生涯学習と身体活動がお勧め」の社会実践として、岡山大学の地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）の目標である「イノベーション創出によるWell-being社会の実現」を目指し、楯築ルネッサンス・吉備学会の協力のもと、楯築ルネッサンス代表・吉備学会顧問であり、元岡山大学長の槇野博史名誉教授が提唱する健康づくりの理念に基づき、中高年の生涯学習と健康づくりの機会を提供することを目指して企画されています。

ぜひ皆さまのご参加をお待ちしています。

【日 時】

2026年 2月 14日（土）15:30集合（18:30頃解散予定）

※雨天決行



【場 所】

岡山県総合グランド 遺跡ミュージアム前（集合場所）

https://www.pref.okayama.jp/page/434449.html

津島遺跡周辺・Jテラスカフェ



【内 容】

学芸員によるミュージアム解説（30分）→ 遺跡ウォーキング（Aコース：遺跡おさんぽ／Bコース：Jテラスカフェへ直行）→ Jテラスカフェで夕食会（1時間30分）

【テーマ】

稲作のおこりと人口の推移



【対象者】

地域住民の方、学生、教職員など、どなたでも参加いただけます。

【参加費】

無料（カフェでのお茶代のみ自己負担 6,500円）



【お申込み方法】

以下のメールアドレスにご連絡ください。

岡山大学 社会文化科学研究科 堀内研究室内 楯築ルネッサンス事務局 白石奈津栄（広報副委員長）

psnu2c27◎s.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています。

【ポスター】

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer20260214_sanpo.pdf



【企 画】

岡山大学大学院社会文化科学研究科 堀内研究室

【協 力】

楯築ルネッサンス

吉備学会

◆参 考

・岡山大学大学院社会文化科学研究科

https://shabun.ccsv.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学 学術研究院 社会文化科学学域（文）堀内研究室

https://www.cc.okayama-u.ac.jp/~horiuchi/Horiuchi_Lab.htm

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム（OU-SPRING）

https://www.ou-spring.orsd.okayama-u.ac.jp/

・ 遺跡＆スポーツミュージアム

https://www.pref.okayama.jp/page/434449.html

・楯築ルネッサンス

https://tatetsuki.com/

◆参考情報1

・【岡山大学】岡山大学大学院社会文化科学研究科が「津島遺跡おさんぽ」の会を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003087.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学大学院社会文化科学研究科が「津島遺跡 第2回おさんぽの会」を開催～稲作のおこりと人口の推移～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003696.000072793.html

◆参考情報2

・文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・【岡山大学】高齢者には生涯学習と身体活動がお勧め！～主観的な老いの体験に対するポジティブな効果を縦断研究で実証～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002846.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム（OU-SPRING）認定者が「吉備学会」で産学連携研究について発表しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002869.000072793.html

・【岡山大学】クラウドファンディング「倉敷市楯築墳丘墓出土特殊器台修復プロジェクト」による楯築墳丘墓出土特殊器台の修復が完了

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002973.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学大学院社会文化科学研究科 堀内研究室内 楯築ルネッサンス事務局 白石奈津栄（広報副委員長）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

E-mail：psnu2c27◎s.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3767.html

