【岡山大学】岡山大学2026年度一般選抜（前期日程）の出願について

2026（令和8）年 1月 28日

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）では、2026年度一般選抜（前期日程）の出願手続きについて、公表しています。



入学志願者の方は学生募集要項を確認し、「インターネット出願ページ」より志願者登録した後、出願期間内に必着するよう郵送（書留・速達）で出願をお願い申し上げます。

【学生募集要項】

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/admission/bosyuyoko.html

【出願期間】

一般選抜（前期日程）：2026年1月26日（月）～2月4日（水）17時（※必着）

※出願期間以降に到着したものは、2月2日（月）の消印のものまで受理します。



【インターネット出願ページでの登録】

インターネット出願ページ下記となります。

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/admission/adm1.html



【インターネット出願内容の修正について（一般選抜）】

インターネット出願内容の修正については下記のページをご確認ください。

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/admission/adm_ippan.html



【注意点】

・志願者登録は、インターネット出願ページからのみ行えます。

・インターネット出願ページより志願者登録を行い、入学検定料の支払いを行っただけでは出願手続き完了になりません。必要な出願書類等を出願期間内に必着するよう「書留・速達」で郵送してください。なお、送付された出願書類等が到着した旨の連絡は行いません。

・出願期間を過ぎた場合（出願書類等に不足がある場合）は受理しません。郵便事情等を十分考慮のうえ、余裕をもって手続きを行ってください。

・本リリースは、2026年1月26日岡山大学ホームページ掲載内容です。最新情報は必ず本学ホームページ等にてご確認をお願い申し上げます。

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/admission_news/admission_news_id257.html

◆参 考

・岡山大学2025Webオープンキャンパス特設サイト

https://webcampus.jp/okayama-u/

◆参考動画

・【岡山大学】高校生のみなさんへの那須保友学長のメッセージ動画を公開しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002790.000072793.html

岡山大学 那須学長から高校生の皆さんへのメッセージ（YouTube 5:56）

https://youtu.be/h4EouTVvNtQ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=h4EouTVvNtQ ]

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学務部 入試課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7193～7194，7295

FAX：086-251-7197

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



