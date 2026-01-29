なぜアクセス増でも「問い合わせ」や「資料請求」が増えないのか？

株式会社揚羽

コーポレートブランディング支援を行う株式会社揚羽（東京都中央区 代表取締役社長：湊 剛宏 証券コード：9330）は、2026年2月19日（木）に「アクセスはあるのにCVが増えない、GA4で『CVしない要因』を特定する実践手順」と題したセミナーを、オンラインで開催します。

《セミナー詳細》はコチラ⇒ https://www.ageha.tv/seminar/2602_ga4/(https://www.ageha.tv/seminar/2602_ga4/?utm_campaign=2601_pr_ga4)

■集めたアクセスを、確実に「成果」へつなげる

Web広告や展示会、セミナー集客など、さまざまな施策を講じた結果、自社サイトへのアクセス数が着実に増えているかもしれません。それにもかかわらず、「問い合わせ」や「資料請求」といった肝心のコンバージョン（CV）につながらない――。こうした課題は、多くのBtoB企業のマーケティング担当者が直面する共通の悩みです。

成果が上がらない原因は、サイトへの集客不足ばかりとはいえません。むしろ見落とされがちなのが、「サイトの構造」や「ユーザー導線」に潜む問題です。ユーザーはどのページで立ち止まり、どのタイミングで離脱しているのか。その理由を把握しないまま集客施策を続けても、“穴の空いたバケツ”に水を注ぐような状態になり、成果の向上は期待できないでしょう。

本セミナーでは、専門的な分析スキルがなくても実践できる、GA4（Googleアナリティクス4）を活用した「CV（成果）を阻害する要因の特定手順」を解説します。どこから優先的に改善に取り組むべきか、その判断基準と実践的なポイントを分かりやすくお伝えします。

セミナー詳細・申し込みはコチラ :https://www.ageha.tv/seminar/2602_ga4/?utm_campaign=2601_pr_ga4

＜こんな方におすすめ＞

・サイトへのアクセスはあるが、問い合わせにつながらず悩んでいる方

・GA4は導入済みだが、具体的な活用方法や改善アクションが分からない方

・リソース不足の中、何を優先してサイト改善をすべきか迷っている方

■セミナー概要

【開催日】2026年2月19日（木）12：00～12：45（11：50開場）

【会場】Zoomでのオンライン配信

【参加費】無料

【主催】株式会社揚羽

【お申込みURL】https://www.ageha.tv/seminar/2602_ga4/(https://www.ageha.tv/seminar/2602_ga4/?utm_campaign=2601_pr_ga4)

▼ブランディングの相談を承ります

弊社は、コーポレートブランディング、マーケティングコミュニケーション（社外への情報発信）、インナーブランディング（人材の定着）、採用ブランディング（人材の採用）、デジタルマーケティング（顧客獲得）などの幅広い領域で、クライアントとともに汗をかきながら伴走支援しています。また徹底した課題導出をもとに、戦略策定からクリエイティブ、顧客体験、理念浸透まで、“一気通貫で支援”する姿勢を大切にしています。ブランディングやマーケティングにお悩みのある方は、ぜひ次のフォームよりお声がけください。⇒ https://www.ageha.tv/contact/(https://www.ageha.tv/contact/request/#content?utm_campaign=2601_pr_ga4)

【会社概要】

会社名：株式会社揚羽

市場：東京証券取引所グロース市場・名古屋証券取引所ネクスト市場（証券コード：9330）

資本金：2億8410万円（2025年9月30日現在）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目12-7 八丁堀トーセイビルIII 3F

設立：2001年8月

代表者：代表取締役社長 湊 剛宏

ミッション：一社でも多くの企業のブランディングに伴走し、日本のビジネスシーンを熱く楽しくする！

事業内容：ブランディング支援全般

支援領域：コーポレートブランディング／パーパスブランディング／インナーブランディング／アウターブランディング／サステナビリティブランディング／採用ブランディング／製品・商品・サービスブランディング 等

ブランディングにおけるコンサルテーション、クリエイティブ、ソリューションまで一気通貫できるパートナーとしてご支援してまいります。

URL：https://www.ageha.tv/(https://www.ageha.tv/?utm_campaign=2601_pr_ga4)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社揚羽 広報担当

TEL：03-6280-3336 Email：pr@ageha.tv FAX：03-6280-3337