TVアニメ「死亡遊戯で飯を食う。」より、第4話挿入歌「Breathe」の配信がスタート！楽曲制作と歌唱を担当するLIN（MADKID）、今作の歌唱に参加したMachicoよりコメントも到着！

第18回MF文庫Jライトノベル新人賞《優秀賞》を受賞、『このライトノベルがすごい！2024』（宝島社刊）《新作1位》を獲得した鵜飼有志によるライトノベル『死亡遊戯で飯を食う。』。

TOKYO MX・BS日テレ・ABCテレビ・WOWOW他にてTVアニメが好評放送中だが、この度、第4話の挿入歌としてOAされたばかりの楽曲「Breathe」が配信開始！

「Breathe」は同TVアニメのOPテーマも手掛けたLIN（MADKID）が作詞・作曲・編曲を担当。

楽曲制作を手掛けたLINと声優・アーティストとして幅広く活動しているMachicoの

デュエットソング。

聴き心地の良いラップ、気持ちよく伸びのいいボーカル、荒々しい獣のような叫びなども含め作品の世界観やキャラクターの心情に寄り添いながらも、キャッチーで何度も聴き返したくなるような曲です。

是非、アニメの放送と合わせてチェックしてください。

【LIN（MADKID）コメント】

自分が生きている世界で自分らしく息をすることは、ほとんどの人にとって簡単なことではないと思っています。

その中の一人でもある僕を通して“生きる"という事を歌にしてみました。

フックで参加していただいたMachicoさんの声でこの曲が完成されたと思っています。

そんな「Breathe」は“車の中で何気なく聴いた、何故だか気になる曲"をイメージした楽曲になっています。よろしくお願いします。

【Machicoコメント】

担当パートの英語ではかなり苦戦した記憶があります。

私の歌い方の癖的に音や言葉をハッキリ発音してしまいがちなので、曲が持っている流れる浮遊感・

余韻をしっかり聞かせられるようにLIN さん(MADKID)のラップパートと交わりを意識して歌唱させていただいたので、心の静の叫びを是非楽しんでください。

■楽曲情報

「Breathe」読み：ブリーズ

歌：Machico、LIN (MADKID) 作詞・作曲・編曲：LIN (MADKID)

■配信サイト一覧

https://shibouyugi.lnk.to/Breathe

■「Breathe」Official Audio公開！

https://www.youtube.com/watch?v=gS1AtSGOCps

■TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』

TOKYO MX、ＢＳ日テレ、ABCテレビ、WOWOW他にて好評放送中。

Netflixほか各配信サイトにて地上波同時配信。

【アニメ公式HP】https://shiboyugi-anime.com

【公式X】https://x.com/shibouyugi_ （ID／@shibouyugi_ ハッシュタグ／#死亡遊戯）

【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@shiboyugi_anime （ID／@ shiboyugi_anime）

【放送情報】

TOKYO MX 毎週水曜日23:30～

ＢＳ日テレ 毎週水曜日25:00～

テレビ北海道 毎週水曜日25:30～

テレビ愛知 毎週水曜日25:30～

TVQ九州放送 毎週水曜日26:00～

ABCテレビ 毎週水曜日26:45～

AT-X 毎週木曜日22:30～

東北放送 毎週木曜日25:35～

WOWOW 毎週火曜日25:00～

【STAFF】

原作：鵜飼有志（MF文庫J『死亡遊戯で飯を食う。』／KADOKAWA刊）

キャラクター原案：ねこめたる

監督：上野壮大

シリーズ構成：池田臨太郎

コンセプトアート：hewa

キャラクターデザイン：長田絵里

サブキャラクターデザイン：大塚渓花 小松聡太

プロップデザイン：黒岩園加

色彩設計：桂木今里

美術監督：中村嘉博

撮影監督：近藤慎与

編集：菊池晴子 小野寺桂子

音響監督：小沼則義

音響効果：山田香織

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：松本淳一

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：スタジオディーン

OPテーマ『￢Ersterbend』 作曲・編曲 ：LIN (MADKID)

※文字化けを避ける表記は、「not Ersterbend」

EDテーマ『祈り』歌：藤川千愛

【CAST】

幽鬼：三浦千幸

金子：水瀬いのり

吾妻：織部はるか

御城：土屋李央

藍里：宮本侑芽

萌黄：阿部菜摘子

白士：伊藤 静

(C)鵜飼有志・ねこめたる/KADOKAWA/「死亡遊戯で飯を食う。」製作委員会