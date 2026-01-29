仕事に追われながらも頑張っているのに、成果に結びつかない方に！　　　　『俯瞰力　5つの思考法』1/29（木）発売

株式会社新星出版社

日々の仕事に追われながらも、毎日、頑張っているのに、その努力が成果に結びつかない！ そんな方に朗報です。物事や自分を俯瞰して見るスキルが身につく『俯瞰力 5つの思考法』が発売になりました！

多くの方は、日々のタスクに追われています。膨大な情報の取捨選択や組織間の調整なども入り込みます。その結果、努力が成果に結びつかないもどかしさを抱えています。

これは、全体を見渡すことができず部分最適に陥っていることや反対に現場の細部の問題を認識できずにいることなどが原因です。

このような状況を打破するカギは「俯瞰力」です。

全体・細部・流れなどを読む力として、本書では俯瞰力を「5つの思考法」として紹介しています。

5つの思考法とは、

鳥の目 高所から全体を捉える力

虫の目 細部を丁寧に観察する力

魚の目 流れを読む力

システム思考 構造を見抜く力

メタ認知 自分を俯瞰する目

です。

これらについて具体的な会話例を多数挙げながら解説しているため、思考法を知るだけでなく、実践する力まで身につきます。

これらは、長年コンサルタントの現場で培った著者が大切にしているもので、できるプロフェッショナルに共通する一生役立つスキル。それが俯瞰力です。

さらに、本書では図解も散りばめられていますので、俯瞰力について、より理解しやすくなっています。

【目次】

第１章 なぜ私たちは“全体”を見失うのか？

第２章 鳥の目 ─ 高所から全体を捉える力

第３章 虫の目 ─ 細部を丁寧に観察する力

第４章 魚の目 ─ 流れを読む力

第５章 システム思考 ─ 構造を見抜く力

第６章 メタ認知 ─ 自分を俯瞰する目

第７章 俯瞰力で磨く 伝わる話し方

【書誌情報】

『俯瞰力 5つの思考法』

出版社：株式会社新星出版社

著 者：東秀樹

定 価：本体1,500円+税

発売日：2026年1月29日（木）

仕 様：四六判・336ページ

