焼鳥100円【池袋東口】栄町通りの古民家を再生「焼鳥と酒 風林」備長炭火×手打ちで2026年2月11日グランドオープン。只今練習を兼ねてプレオープン中2026年2月10日まで焼き鳥串全品100円
株式会社NON
東京都豊島区東池袋にある戦後から変わらない横丁栄町通にある古民家で、「焼鳥と酒 風林」が2026年2月11日グランドオープン。横丁の雰囲気を残したまま東北の鳥を使用した備長炭火焼き鳥店として再生します。
１階はカウンター ２階はテーブル
カウンター9席
テーブル４名席が４卓
季節の野菜串
レバーペースト
つくね
鳥塩煮込み
〆には新鮮卵をふんだんに使った親子丼
炭にこだわり備長炭で強火で一気に焼き上げる焼鳥は、外はカリ中はふわの逸品。画像はあべ鳥のレバー
希少部位も全品100円
東京都豊島区東池袋にある戦後から変わらない横丁栄町通にある古民家で、「焼鳥と酒 風林」が2026年2月11日グランドオープン。横丁の雰囲気を残したまま東北の鳥を使用した備長炭火焼き鳥店として再生します。
2025年11月から、焼き氏の練習と修行を兼ねて2026年1月中旬時点で合計1万本を焼きあげ、扱いが難しい備長炭の扱いにも慣れ満を持してグランドオープンします。
グランドオープンの前日2026年2月10日までは串全品１００円（税込み）を行います。
１階はカウンター ２階はテーブル
カウンター9席
テーブル４名席が４卓
季節の野菜串
レバーペースト
つくね
鳥塩煮込み
〆には新鮮卵をふんだんに使った親子丼
炭にこだわり備長炭で強火で一気に焼き上げる焼鳥は、外はカリ中はふわの逸品。画像はあべ鳥のレバー
提供する焼鳥は炭火の火力にこだわり、鳥はあべ鳥や森林鳥など店長の地元の東北の鳥を使用、一本一本お店仕込みで手打ちして肉の状態を見極め、日々変わる炭の状態、炭の香りなどをみながら丁寧に焼き上げます。
仕入れ、仕込み、焼きまでの工程を大事にし焼き上げた焼き鳥を、日常使いできる価格帯で提供します。
冬季限定でお店で炊き上げた出汁をベースにした水炊きを提供。
希少部位も全品100円
店舗概要
店舗名：焼鳥と酒 風林
営業時間：17時～24時（ラストオーダー23時）
住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-13-1
電話番号：070-9167-8640
予約：１名様から可能
座席数：カウンター９席 テーブル16席
HP：https://non-furin.com/