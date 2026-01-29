【静岡・七間町がXRアートの舞台に】1/28よりXR作品が一般公開開始！―「しずおか国際映像クリエイティブチャレンジ2025」XR部門作品を静岡東宝会館前など4拠点で同時公開―

しずおか国際映像クリエイティブチャレンジ実行委員会

しずおか国際映像クリエイティブチャレンジ2025

■静岡から“未来の映像文化”を発信する、年に一度のクリエイティブイベント


「しずおか国際映像クリエイティブチャレンジ2025」は、生成AIやXR（AR）など最先端の映像技術を活用し、だれもが自由に映像制作に挑戦できる参加型イベントです。昨年度の開催に続き、今年はより多様な部門と実践的ワークショップを拡充し、地域から世界へ発信する新たなクリエイターの育成と、七間町の文化活性化を目指します。



2026年1月28日（水）より、七間町名店街の計４か所でXR部門の作品を公開開始します。



■ XR作品 公開場所（2026年1月28日 公開開始）


静岡東宝会館前


静岡東宝会館近くの歩道


KOKO HOTEL 静岡 入口 プラモニュメント周辺


近日公開（七間町）



来場者は、スマートフォンなどを使って、
現実の街並みとデジタル映像が融合したXR作品を体験できます。
映画の街・七間町ならではのロケーションを活かし、
「歩きながら楽しむ映像体験」として、誰でも自由に鑑賞可能です。




2種類の参照方法


体験手順


GPSAR体験ポイント


公開オブジェクト一覧

■ 若手クリエイター×地域×最先端技術


XR部門では、学生や若手クリエイターを中心に、
生成AI、3DCG、点群データ、XR技術を活用した作品が集結。
街の歴史や空間を再解釈し、現実と仮想が交差する新しい表現に挑戦しています。



本取り組みは、


- デジタル人材育成
- クリエイターの発表機会創出
- 中心市街地の回遊性向上

を同時に実現する、静岡発の実践型クリエイティブプロジェクトです。


https://www.eizo-creative-challenge.com/




■上映会・交流会


《上映会／審査会》
日時：2026年1月31日（土）16:00-18:00
場所：静岡東宝会館（静岡市葵区七間町12）



《交流会》
日時：2026年1月31日（土）18:30-20:30
場所：コミュニティホール七間町（静岡市葵区七間町12-4 MIRAIEリアン）



一次審査通過作品はスクリーン上映。映像を通じた出会い・学び・コラボの場として、多様な参加者が交流する機会を提供します。



上映会参加申込はこちらから


https://siecc2025.peatix.com/




■審査員のご紹介


業界の第一線で活躍するプロフェッショナルが、あなたの作品を審査します。



株式会社A440　佐藤 文昭 氏

◆株式会社A440　佐藤 文昭 氏（XR/エンタメクリエイター）


ゲームプログラマーとしてキャリアを開始し、研究開発部門を経て独立。


現在はXR・エンタメを軸に、文化・教育・観光など多様な領域で体験設計と制作に携わる。


「みなさんの自由な発想から生まれる新しい映像表現に出会えることを、とても楽しみにしております」






Studio51株式会社　川崎 将護 氏

◆Studio51株式会社　川崎 将護 氏（CGアニメーター／ディレクター）


東京工科大学卒業後、2017年よりセルルックCGアニメーターとしてキャリアを開始し、2022年にStudio51株式会社へ入社。ゲーム・アニメを中心としたCG映像制作において、演出プランニングから実制作、品質管理に至る全工程のディレクションを担当。


「アニメーションや演出の知見をもとに拝見させていただきます！近年進化する生成AIですが、(まだ今のところ)何を作るかを決めているのは人ですよね。ツールとしての生成AIを上手く活用して、制作者の持つ好みや意図、熱量、癖などが乗った作品を楽しみにしています！」






CafeGroup株式会社　遠藤 基次 氏

◆CafeGroup株式会社　遠藤 基次 氏（VFXディレクター）


富士市出身。複数のCG会社を経てAnimationCafeに入社し、VFX部署の立ち上げに携わる。その後の組織統合を経て、現在はCafeGroupに在籍して11年目となる。フルCGから実写合成まで幅広く携わり、作品に求められる質感表現や画作りを追求している。


社内では制作体制の構築にも取り組み、より高品質な映像制作を目指している。


「AIによって誰もが想像を映像へと具現化できる時代になりました。その中で生まれる、あなたならではの感性を見てみたいと思っております。」






■UDC2025 静岡拠点として登録


本イベントは「アーバンデータチャレンジ（UDC）2025」の静岡拠点として正式登録。
ワークショップで学んだ技術を活かし、都市データを題材にした動画制作や、静岡市提供キャラクターを用いたAR作品応募も可能です。
地域課題 × 映像技術の掛け合わせに挑戦する、全国でも稀有な取り組みです。




■企業協賛・個人協賛募集中


本イベントの趣旨にご賛同いただける方からの協賛を募集しています。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。


企業協賛


https://forms.gle/jhP8ysfpMMztRmYdA


個人協賛


https://forms.gle/C8kAU7eDgXniEPAc7




■主催・協力団体


主催


しずおか国際映像クリエイティブチャレンジ実行委員会
代表：日映株式会社 / 森岡加理武



共催


CITY（Community for Immersive-reality Technology）
UDC（アーバンデータチャレンジ）



協賛（順不同）


【スペシャルスポンサー】
一般社団法人ふじのくに情報ネットワーク機構（FINO）
株式会社SBS情報システム
鈴与システムテクノロジー株式会社



【ゴールドスポンサー】
シビックテック・ラボ



【ブロンズスポンサー】
CafeGroup株式会社


日映株式会社


株式会社静岡情報処理センター



後援（順不同）


静岡県 / 静岡市 / 静岡県教育委員会 / 七間町名店街
静岡商工会議所 / 静岡新聞社・静岡放送 / 静岡第一テレビ
テレビ静岡 / 静岡朝日テレビ




生成AIやXRが普及し、映像表現は誰もが挑戦できる領域になりました。
「しずおか国際映像クリエイティブチャレンジ2025」は、プロ・学生・市民など立場を問わず、静岡から世界へ向けて新しい文化の波を起こすためのオープンプラットフォームです。


あなたの創造力が、静岡の未来を彩ります。
ぜひ奮ってご参加ください。



■本件に関するお問い合わせ先


しずおか国際映像クリエイティブチャレンジ実行委員会事務局


Email：eizo.creative.challenge@gmail.com


公式Webサイト：https://www.eizo-creative-challenge.com/