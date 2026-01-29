和牛農家と海外バイヤーを直接つなぐオンラインプラットフォーム「WAGYU MARKET」提供開始

株式会社NIKUJILLE

株式会社NIKUJILLE（本社：福岡県福岡市、代表取締役：有田ジェームス）は、和牛生産農家と海外バイヤーをダイレクトにつなぐオンラインサービス 「WAGYU MARKET（https://wagyu-market.com/）」 の提供を開始しました。

本サービスは、商談・法規制・物流など、和牛輸出に伴う煩雑な業務を当社が一括して代行することで、これまで海外輸出が難しかった小規模農家でも、日々の業務を変えることなく世界市場にアクセスできる仕組みです。

和牛農家が直面する、静かな危機

株式会社NIKUJILLEは、これまで和牛の輸出事業に携わる中で、全国の生産農家が抱える深刻な課題を目の当たりにしてきました。

2020年代に入り、和牛の飼養頭数は一時的に持ち直しているものの、後継者不足や収益悪化を背景に、生産者の離農は止まっていません。

国内の牛肉消費は減少傾向にあり、独立行政法人農畜産業振興機構の調査によると、令和6年の牛肉の家計消費（全国1人当たり）は、購入金額・購入数量ともに前年を下回る月が多く、年間を通して減少しています。

一方で、日本産牛肉の輸出量は増加しており、2023年には約10,113トン（前年比20％増）と過去最高を記録しました。

和牛輸出は、生産農家にとって数少ない成長の道です。

しかし現実には、多くの農家がそのチャンスを掴めずにいます。

なぜ、和牛輸出は「一部の農家」しかできないのか

和牛の輸出には、以下のような高いハードルがあります。

- 言語の壁- 国ごとに異なる膨大な輸出書類- 頻繁に変更される検疫・規制- と畜場・加工場・物流業者との複雑な調整- 海外バイヤーとの商談・契約・決済

半年前まで可能だった条件が、突然NGになることも珍しくありません。

これらに対応するには、高度な専門知識と人員が必要。

結果として輸出は一部の大規模事業者に限られてきました。

「牛を育てるだけ」で、世界へ現状の業務フローのまま海外展開を可能に

「WAGYU MARKET」では、農家の業務は、これまで通り“牛を出荷するだけ”。

- 輸出先国ごとの検疫・規制対応- ハラール認証など各種認証対応- 海外バイヤーとのコミュニケーション- と畜場・加工場との調整- 輸出書類の作成・手配- 国際物流の選定・管理

これら輸出に関わるすべての業務を、当社がハブとなって代行します。

農家は、日々の業務フローを変えることなく、自らの和牛を“世界の商品”として届けることができます。

世界が認めた和牛を、産地から直接

本サービスでは、2025年に世界規模のステーキ品評会「ワールド・ステーキ・チャレンジ」和牛部門で金賞を受賞した「有田牛」 をはじめ、生産者の哲学と技術が詰まった和牛を、海外から直接買い付けることが可能になります。

また、オンライン上でも安心して取引ができるよう、飼育環境やエサへのこだわり、生産者の想いなど、農家ごとのストーリーを詳細に可視化。

「和牛」という一括りのブランドではなく、“誰が、どんな思想で育てた和牛か” が評価される仕組みを構築します。

これにより、価格競争を回避し、持続的な付加価値の創出を目指します。

和牛文化を、世界へ「ステーキ用高級肉」という誤解を超えて

和牛輸出には、もう一つ大きな課題があります。

海外では「和牛＝サーロインやヒレなどの高級ステーキ肉」というイメージが根強く、需要が一頭の2～3割の部位に集中しているのです。

その結果、モモ・ウデ・スネ・ネックといった部位が余剰になり、縮小する国内市場でも吸収しきれず、一頭あたりの価値を最大化できない状況が続いています。

「WAGYU MARKET」は、この課題解決にも取り組みます。

- 高級部位以外を活用したメニュー提案- 多彩な部位を活かすカット・加工技術の紹介

を通じて、和牛の歩留まりと食文化向上を図ります。

さらに、

- 和牛関連イベント・展示会情報のキュレーション- 海外バイヤー向けの市場動向・規制情報- 部位別の調理法・活用事例

など、和牛に関するあらゆる情報を多言語で発信していきます。

価格ではなく、ストーリーで選ばれる和牛へ

縮小する国内市場の中で、急速に減少する和牛農家。

この現状を変えるために必要なのは、価格競争ではありません。

生産者の哲学、土地の個性、和牛文化そのものが正しく伝わる市場です。

株式会社NIKUJILLEは、「WAGYU MARKET」を通じて、和牛農家に新たな収益モデルを確立し、持続可能で、世界に誇れる産業として和牛を未来に残すことを目指します。

会社概要

【会社名】株式会社NIKUJILLE

【代表】代表取締役 有田ジェームス

【設立】2021年9月

【所在地】福岡県福岡市中央区天神1丁目1-1

【事業内容】有田牛を中心とする和牛輸出、和牛メディアの運営、和牛ブランディング、和牛の海外営業・物流代行、和牛のカットマン育成・派遣

【ホームページ】https://nikujille.com/