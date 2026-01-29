売上No.1（※1）ルージュがパワーアップリニューアル！ブランドミューズのツウィさん（TWICE）とfoxy illustrationsが初コラボレーション

株式会社コーセー

株式会社コーセー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中慎二）は、『Visee（ヴィセ）』の新商品として、2023年5月の販売以来、累計240万本※2売れている「ネンマクフェイク ルージュ」をパワーアップリニューアルした「ネンマクフェイク ルージュ II」を2月16日（月）に発売します。それに合わせ、ガーリーでおしゃれな世界観が話題の人気イラストレーター「foxy illustrations」と、ブランドとして初めてキャラクターを起用したコラボレーションをします。新キャラクターとブランドミューズであるツウィさん(TWICE)が出演する新WEB-CM「ネンマクフェイク ルージュ II」篇を1月29日(木)より公開します。（WEB-CM本編映像：https://youtu.be/dgbGWbCPKdI）

※1：インテージ SRI+口紅市場ブランド内1色あたり消化個数（2025年10月末時点）

※2：国内総出荷実績(2023年5月～2025年12月)、当社調べ。

また、『ヴィセ』公式X(旧ツイッター)では2月3日(火)から2月8日(日)の期間限定で、foxy illustrationsのキャラクターであるBunnyとCatがルージュを塗るツウィさんのもとに落ちてきて、ツウィさんが埋もれていくユーモラスなスペシャル動画「#進化形ネンマクフェイク篇」を公開します。公式Xをフォローし、ハッシュタグ「#新ネンマクフェイクルージュ登場」をつけて動画内で落ちてきたBunnyとCatの数を引用ポストすると、抽選で20名に新商品のセットが当たるキャンペーンも実施します。

■新WEB-CM企画概要

「ヴィセ ネンマクフェイク ルージュ II」は、唇の内側の粘膜のような色とツヤがピタッと密着し、色気のある唇へ導くスティックルージュです。軽くなめらかな塗り心地で、むっちりとした質感とつけたての色が長時間持続します。カラー展開も、旧品で人気の高かった8色をより使いやすい粘膜色カラーへとアップデートしました。

新商品の魅力をより多くの方へ届けるとともに、ブランドコンセプトである「あなただけの色気に出会う」をより情緒的に体現するため、2022年10月からブランドミューズを務めるTWICEのツウィさんに加えて、今回ブランドとして初めてキャラクターを採用。ふわふわなベッドで気持ちよさそうに眠るツウィさんのもとに、「foxy illustrations」のBunnyとCatがそっと現れ、彼女の唇に“フェイクなマジック”がかかる瞬間を描いたWEB-CMとなっています。

夢を見ているような優しい表情や艶やかな表情、実際にキャラクターを感じている愛らしい笑顔など、多彩な表情を披露。ラストシーンのツウィさんとキャラクターたちの“キュートなアクション”にもご注目ください。

■新WEB-CM概要

・タイトル ：「ネンマクフェイク ルージュ II」篇（15秒）

・出演 ：ツウィ（TWICE）、Bunny&Cat（foxy illustrations）

・配信開始 ：2026年1月29日（木）

・CM本編映像 ：https://youtu.be/dgbGWbCPKdI

・メイキング＆インタビュー映像 ：https://youtu.be/pFZmW3NtsGE

■撮影エピソード

＜WEB-CM＞

透明感あふれるピンクのワンピースで登場したツウィさん。雲のようにふわふわとしたベッドに身を預け、気持ちよさそうに眠るシーンから撮影がスタート。まどろむようなやわらかな表情やそっと動く手元の仕草に、スタジオはリラックスしたムードに包まれ、撮影は順調に進みました。

今回は、眠るシーンやささやくような仕草のシーンなど、感情の機微を繊細に表現するシーンも多くありましたが、そのようなシーンでは、自分の映像をモニターで確認した瞬間、恥ずかしさから思わず声を上げて笑ってしまう場面も。撮影中の真剣な表情とは一転、ふっと明るくほどける笑顔がとても印象的でした。

また、本来そこにはいないBunnyとCatのキャラクターに視線を合わせて芝居をする難易度の高いシーンでは、息づかいから目線の角度まで細かく調整し、まるで本当に隣にいるかのような自然な距離感を表現。ルージュを塗られる瞬間のわずかな反応や、目覚めるシーンのニュアンスにもこだわり、映像に“魔法がかかったような”柔らかい世界観をつくり上げていました。

＜スペシャル動画「#進化形ネンマクフェイク篇」＞

今回の撮影では、『ヴィセ』公式SNSならびに本商品のスペシャルサイトにて公開されるスペシャル動画「#進化形ネンマクフェイク篇」の撮影も行いました。ルージュを塗るツウィさんの上からBunnyとCatたちが次々に落ちてきて、ツウィさんが埋もれていくようなユーモア溢れる内容となっています。

ツウィさんが埋もれていくシーンでは、BunnyとCatたちの動きに合わせてキャラクターと掛け合う、ツウィさんの無邪気な様子にもご注目ください。本編よりもポップで、思わず何度も見返したくなる仕上がりとなっています。

■インタビュー

Q. CM撮影の感想を教えてください。

パワーアップした商品の魅力やWEB-CMの世界観がしっかり伝わるように意識して、撮影に臨みました。口もとだけでなく、目線や表情にもこだわって撮影したのでぜひ注目していただきたいです。

Q. 今回初めて「foxy illustrations」キャラクターとのコラボレーションとなりますが、

共演してみていかがでしたか。

今回初めての共演になるので、新鮮でワクワクしました。

可愛くて癒されるキャラクターたちなので、どのようなWEB-CMになるのか今から楽しみです。

Q. 実際に「ネンマクフェイク ルージュ II」を試してみていかがでしたか。また、お気に入りの色はありますか。

なめらかな塗り心地で、むっちりとした質感とネンマクカラーがとても気に入っています。色名も可愛らしい「うさぎのフィアンセ」が、とくに好きです。色もツヤ感も長い時間持ってくれるので、日常使いにも撮影にもぴったりだと思います。

Q. 今回の新商品は「ネンマクフェイク ルージュ」がパワーアップリニューアルした、

よりむっちりとしたツヤとつけたての色が持続する、進化形粘膜色ルージュです。

最近ツウィさんが「自分がパワーアップした」と感じる瞬間があれば教えてください。

今までやったことのない新しいことにも自信をもって挑戦できるようになった瞬間は、パワーアップしたなと感じます。

Q. もうすぐ「バレンタイン」です。大切な人に想いを伝える方へ、ツウィさんから“エール”をお願いします。

また、想いを自信を持って伝えるために、普段心がけていることがあれば教えてください。

想いを伝えるときは、緊張しても“自分らしく”いることが大切だと思います。お気に入りのリップをつけて自分の好きなメイクをすると自信にもつながるので、気持ちが伝えやすくなる気がします。「ネンマクフェイク ルージュII」も勇気を出すときの“お守りリップ”として持ってくれたら嬉しいです。

■あなたの魅力を引き出すフレンズ

さみしがりやのうさぎちゃん。いつだって一緒だよ。Bunny

こだわり ハートのクッションで寝ること

チャームポイント ぽっと赤くなるぽっぺ

好きなもの foxyやおともだちと過ごす時間

長くカールしたしっぽにピンクのリボンがかわいいでしょ？Cat

こだわり 毎日の毛づくろい🐾

お気に入りアイテム 猫耳のついたピンクの手鏡

好きなもの 毛糸玉で遊ぶこと

あなたの魅力を引き出すフレンズ 特設サイト：https://www.kose.co.jp/visee/new-friends/

■プロフィール

ツウィさん（TWICE）

『いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる』アジア発 9 人組ガールズグループ『TWICE』(読み方:トゥワイス)のメンバー。2017年 6 月 28 日(水)に『#TWICE』(ハッシュタグトゥワイス)で日本デビュー。10 代を中心とした幅広い層にも圧倒的な支持と社会現象を巻き起こしながら、デビューした年から 3 年連続、紅白歌合戦にも出演を果たす。2024年7 月には大阪・ヤンマースタジアム長居(7 月 13 日、7 月 14 日)、 東京・味の素スタジアム(7 月 20 日、7 月 21 日)神奈川・日産スタジアム(7 月 27 日、7 月 28 日)にて『TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL』を開催。TWICE は本公演で、“初めて日産スタジアムで公演を行う海外女性アーティスト”として、偉業を成し遂げた。

2025年8月27日にTWICE JAPAN 6th ALBUM『ENEMY』をリリース、7月からはワールドツアー 『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』も開催！

そして、2025年9月6日、1st Mini Album『abouTZU』を通じて、ソロアーティストとして新たな一歩を踏み出した。

さらに、2026年4月には『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』4月25日（土）26日（日）28日（火）MUFG STADIUM（国立競技場）3DAYSで追加公演が堂々決定。

MUFG STADIUM（国立競技場）でも360度ステージとなり、360度開放の観客席は1日あたりおおよそ8万人を集客予定。この動員数は国内でコンサートができる施設では前人未到で最大級。TWICEは未来に歴史を刻むこととなる。

foxy illustrations

東京を拠点に活動するクリエイター。オシャレを楽しむ、キュートでちょっぴりセクシーな女の子を描くことを得意とする。海外に移り住みながらイラストを独学で始め、現在は国内外の広告、ファッションブランド、雑誌等へ作品提供を行い、幅広い表現活動を行っている。

■新商品ラインアップ

【ヴィセ ネンマクフェイク ルージュ II】

2026年2月16日（月）発売／3.8g／全8色／

参考小売価格 各1,650円（税抜1,500円）

＜商品特長＞

色ツヤ、密着。むっちり感まで偽装する。色もツヤも落ちにくい、

＃進化形ネンマクフェイク ルージュです。

●より軽くなめらかな塗り心地で唇に密着。

●塗布後、2 層に分離するコーセー独自のラスティング処方がパワーアップ。

［ジェルコート層］

「粘膜色ツヤジェルコート成分」※3を配合し、唇全体を厚みのある透明度の高いツヤ膜でコーティング。色移りを防ぎながら、むっちりとした質感と美しい発色が長時間持続します。

［カラー層］

カラー層自体を硬いゲル膜にする成分と、リップ製品に初配合※4となる

動きに柔軟な皮膜剤を採用。カラー層全体を強靭かつしなやかなゲル膜にして

唇に定着させることで、さらに色移りしにくい色持ちのよさを実現しました。

●粘膜色を再現し、もともとの血色を高めるような自然なカラーラインアップ。

●無香料

※3：粘膜色ツヤジェルコート成分はジフェニルシロキシフェニルトリメチコンです。

※4：コーセー内比

＜カラーバリエーション＞

旧品「ネンマクフェイク ルージュ」で人気の8色を、より使いやすくアップデート。今までご愛用いただいていたカラーを引き継げるように、色名は旧品と連動させて開発しました。中でも旧品で一番人気を誇ったカラー「うさぎの恋人」は、「うさぎのフィアンセ」へと進化。より洗練された発色と質感で、特別な一歩を後押しする一本に仕上げています。

日常使いはもちろん、バレンタインデーなど勇気を出したいシーンにそっと寄り添う“お守りリップ”としてもおすすめです。

＜長持ちさせるポイント＞

60秒こすったりせず置いておくと、色ツヤが定着します。

塗った直後に飲食や唇を合わせたりしないようご留意ください。

ヴィセ ネンマクフェイク ルージュ II スペシャルサイト：

https://www.kose.co.jp/visee/lip/nenmaku_fake_rouge_2/

ヴィセ ブランドサイト：https://www.kose.co.jp/visee/ (https://www.kose.co.jp/visee/)

【ヴィセ ダブル ムード アイズ】 限定色

抜け感も奥行き感も、異なる⾊気を自在に操る。

印象的で⾊気のある目もとに導く“⼆面性シャドウ”から、

やわらかく上品な印象をあたえる限定カラーが登場。

値段 ：参考小売価格 各 1,540円(税抜 1,400円)

カラー展開：

■キャンペーン情報

◆「#進化形ネンマクフェイク篇」キャンペーン

「ヴィセ ネンマクフェイク ルージュ II」発売を記念して、『ヴィセ』 公式X（旧Twitter）にてミューズのスペシャル動画「#進化形ネンマクフェイク篇」を公開するキャンペーンを実施します。

『ヴィセ』 公式X（旧Twitter）（＠visee_official）をフォローし、ハッシュタグ「#新ネンマクフェイクルージュ登場」をつけて動画内で落ちてきたBunnyとCatの数を引用ポストし、本キャンペーンに参加してくれた方には、抽選で20名さまに「新商品セット」が当たります。是非ご参加ください。

・キャンペーン期間 ：2026年2月3日（火）～2月8日（日）

・プレゼント詳細 ：「ヴィセ ネンマクフェイク ルージュ II」

※2色（うさぎのフィアンセ、人魚の願い）からランダム1種

「ヴィセ ダブル ムード アイズ」 ※限定色 全2種からランダム1種

「foxy illustrationsコラボシール」 ※2種

詳しくは、『ヴィセ』 公式X（旧Twitter） https://twitter.com/visee_official/ をご覧ください。