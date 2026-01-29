【世界NTDデー2026】皮膚に関連する顧みられない熱帯病（Skin NTDs）をめぐり、移住・気候変動と日本の事例を国際的に発信

特定非営利活動法人クローバーヘルス・インターナショナル

クローバーヘルス・インターナショナル理事長 四津里英

特定非営利活動法人クローバーヘルス・インターナショナル（所在地：東京都稲城市、理事長：四津里英）は、2026年1月30日「世界NTDデー（World NTD Day）」にあわせて開催される国際ウェビナー「Skin-NTDs beyond the tropics: From Migration to Climate Change on skin health」において、理事長の四津里英が登壇することをお知らせいたします。

本ウェビナーは、NTD NGO Network（NNN）Skin Cross-Cutting Group が主催し、International League of Dermatological Societies（ILDS）などと連携して開催される国際イベントで、皮膚に関連する顧みられない熱帯病（以下、「Skin NTDs」）が、もはや「熱帯地域だけの問題ではない」ことをテーマに、移住や気候変動が皮膚の健康に与える影響について議論が行われます。

毎年1月30日は世界NTDデー

世界NTDデーとは

「顧みられない熱帯病（以下、「NTDs」）」は、主に熱帯・亜熱帯地域で蔓延し、世界で10億人以上が影響を受けているとされる疾患群です。医療資源や社会的関心が十分に行き届かないことから、診断や治療の遅れ、さらには偏見や差別を伴うケースも少なくありません。世界保健機関（WHO）は2020年より、毎年1月30日を「世界NTDデー」と定め、NTDsへの理解促進と制圧に向けた国際的な行動を呼びかけています。

Skin NTDsは「世界共通の課題」へ

Skin NTDsは、身体的な苦痛だけでなく、外見による差別や社会的孤立といった深刻な影響をもたらします。近年では、国際的な人の移動（移住）や気候変動の影響により、これまで熱帯地域に限られていた疾患が、温帯地域や先進国でも報告されるようになっています。本ウェビナーでは、日本における皮膚NTDsの事例や、欧州・中南米など各地域の現状が共有されるとともに、2025年にWHO総会で採択された「皮膚疾患をグローバルな公衆衛生上の優先課題とする決議（WHA78.15）」を踏まえた、統合的かつ人中心の医療アプローチについて議論されます。

四津里英の登壇について

四津は本ウェビナーにおいて、「Buruli Ulcer in Japan（日本におけるブルーリ潰瘍）」をテーマに発表を行い、日本国内においてもSkin NTDsが無関係ではないことを示すとともに、現場経験に基づく知見を国際的に共有します。

クローバーヘルス・インターナショナル理事長、四津里英のコメント

「Skin NTDsは、病気そのものだけでなく、見た目の症状によって患者の尊厳や社会的つながりが損なわれるという、非常に複合的な課題を抱えています。移住や気候変動といった地球規模の変化の中で、Skin NTDsはもはや“遠い国の問題”ではありません。世界NTDデーを通じて、より多くの方にこの現実を知っていただき、行動につながる議論が広がることを願っています。」

【ウェビナー開催概要】

・ 名称：Skin-NTDs beyond the tropics: From Migration to Climate Change on skin health

・ 開催日時：2026年1月30日（金）23:00～翌1:00（日本時間）※GMT 14:00-16:00

・ 形式：オンライン（Zoom）

・ 主催：NTD NGO Network（NNN）Skin Cross-Cutting Group

・ 共催：International League of Dermatological Societies（ILDS）ほか

・ 参加登録（Zoom）：https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2Jx24P9qSRS8S8VliJ7AsQ#/registration

クローバーヘルス・インターナショナルについて

クローバーヘルス・インターナショナルは、「医療の手が行き届かないところに、医療を届ける」ことを使命に、医療者と技術者が協働し、顧みられない熱帯病（NTDs）をはじめとする疾患への取り組みを行う特定非営利活動法人です。

デジタル技術を活用した診療支援や人材育成を通じて、早期診断・早期治療、そして患者の尊厳を守る医療の実現を目指しています。

【団体概要】

名称：特定非営利活動法人クローバーヘルス・インターナショナル

所在地：〒206-0823 東京都稲城市平尾2-103-18

代表：理事長 四津 里英

設立：2022年3月

【お問い合わせ先】

特定非営利活動法人クローバーヘルス・インターナショナル

URL：https://clover-i.org

email：info@clover-i.org