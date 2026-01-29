『ちるらん 新撰組鎮魂歌』スペシャルドラマ“江戸青春篇”が3月26日（木）より２夜連続TBS系にて放送＆U-NEXTにて配信、ドラマシリーズ“京都決戦篇”も3月27日（金）よりU-NEXT独占配信決定

株式会社 U-NEXT(C)橋本エイジ・梅村真也/コアミックス (C)THE SEVEN

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、株式会社TBSテレビ（本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝 正峰、以下「TBS」）、株式会社THE SEVEN（本社：東京都港区、代表取締役/CEO：瀬戸口 克陽、以下「THE SEVEN」）と共同で取り組む大型グローバルプロジェクト『ちるらん 新撰組鎮魂歌』において、スペシャルドラマ“江戸青春篇”を放送終了後より配信、さらに、その後を描くドラマシリーズ“京都決戦篇”を2026年3月27日（金）より独占配信することを発表いたします。

3月26日（木）、27日（金）『ちるらん 新撰組鎮魂歌』がついに開幕！U-NEXTでは、スペシャルドラマ完全版とその後を描くドラマシリーズを独占配信！

このたび、3月26日（木）、27日（金）2夜連続でTBS系にて地上波放送されるスペシャルドラマ“江戸青春篇”について、各夜放送終了後よりU-NEXTにて配信することが決定しました。 さらに、27日（金）の第2夜放送終了後からは、その後を描くドラマシリーズ“京都決戦篇”の独占配信を開始。以降、毎週金曜に最新話を更新いたします。

本作は、迫力あるタッチと圧倒的な画力が魅力の橋本エイジ氏が漫画を担当し、『終末のワルキューレ』でも知られる梅村真也氏が原作を務める人気コミック『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（コアミックス「ゼノンコミックス」刊）を原作とする、初の実写化作品です。 幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、ド派手なアクションと、史実に基づきながらも大胆な解釈で描いています。

主人公の土方歳三を山田裕貴が、そのほか新撰組の志士たちを鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、柳俊太郎、宮崎秋人、岩永ひひおという強烈な個性と実力を兼ね備えた若き実力派俳優陣が演じます。 さらに、土方の宿敵であり盟友の「人斬り以蔵」こと岡田以蔵を中島健人が演じ、土方らに立ちはだかる“最強で最凶の宿敵”芹沢鴨を綾野剛が演じます。そのほか、奥野瑛太、高橋光臣、金子ノブアキ、安藤政信、桜井ユキといった多彩な俳優陣も出演します。

土方歳三が近藤勇という器と出会い、沖田総司、斉藤一といった強烈な個性を持った仲間たちと共に歴史に名を刻む“新撰組”をいかにして作り上げていったのか。時代の変革期に自らの生きる意味を問い、命を懸けるほどに熱く滾る覚悟を持って短くも鮮やかに生きた彼らの生き様と散り様、そして――友情、裏切り、信念が交錯する彼らの物語を、現代的且つ艶やかで魅力的なキャラクター造形と史上最速とも評されるハイスピードな殺陣を交えて描く“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”です。

豪華キャスト集結！新映像を含む最新ティザームービーを本邦初公開！

放送・配信まで2カ月を切り、新たなシーンを含む最新ティザー映像を公開しました。 本映像では、物語をより色濃くしていく新たなキャラクターたちも明らかになりました。会津藩・佐川官兵衛役に加治将樹、長州藩・久坂玄瑞役に渡辺大知、土佐藩・武市半平太役に市川知宏、薩摩藩・中村半次郎役に青柳翔、壬生浪士組の島田魁役に長田拓郎、佐々木愛次郎役に田中偉登、佐伯又三郎役に濱正悟、間諜・山崎烝役に前田旺志郎といった面々が脇を固めます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Le9GqPcG1iQ ]

現代と同じく激動の時代であった幕末に生き、そして散った若者たちの物語が、友情・絆・信念・裏切りなどを交えながら描かれ、“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”の名に恥じぬ手に汗握る殺陣シーンや、壮大なスケールを感じさせる映像、そして観るものの心を揺さぶり滾らせる熱いドラマをお届けする本作。 その全貌が少しずつ明らかになってきましたが、今後も更なるサプライズを用意しています。続報にもご期待ください。

■作品概要

【タイトル】『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（読み：ちるらん しんせんぐみれくいえむ）

【放送】 TBSテレビ

スペシャルドラマ“江戸青春篇”

2026年3月26日（木）、27日（金）2夜連続よる9:00から

【配信】 U-NEXT

スペシャルドラマ“江戸青春篇”

2026年3月26日（木）、27日（金）地上波放送放送終了後から

ドラマシリーズ“京都決戦篇”

2026年3月27日（金）江戸青春篇の地上波放送放送終了後より、毎週金曜最新話配信

【製作著作】THE SEVEN

【スタッフ】

プロデューサー：

森井輝（THE SEVEN）／Netflix『今際の国のアリス』シリーズ、『幽☆遊☆白書』ほか

井上衛／TBS×WOWOW『ダブルフェイス』、『MOZU』シリーズほか

下村和也（THE SEVEN）／Netflix『幽☆遊☆白書』、映画『ザ・ファブル 殺さない殺し屋』ほか

監督：渡辺一貴／大河ドラマ『おんな城主 直虎』、朝ドラ『まれ』、『岸辺露伴は動かない』シリーズほか

脚本：酒井雅秋／WOWOW連続ドラマW『コールドケース2・3』、映画『ケイコ 目を澄ませて』

アクション監督：園村健介／映画『ベイビーわるきゅーれ』、映画『陰陽師0』ほか

VFXプロデューサー：赤羽智史（THE SEVEN）／Netflix『今際の国のアリス』シーズン３、『幽☆遊☆白書』ほか

キャラクターデザイン：前田勇弥／映画『レジェンド＆バタフライ』ほか

音楽：出羽良彰／Netflix『ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと』、アニメ『地獄楽』ほか

ポスプロスーパーバイザー：石田記理（THE SEVEN）／Netflix『今際の国のアリス』シリーズ、『幽☆遊☆白書』ほか

【キャスト】

土方歳三：山田裕貴

近藤 勇：鈴木 伸之

山南 敬助：中村 蒼

沖田 総司：細田 佳央太

永倉 新八：上杉 柊平

斉藤 一：藤原 季節

阿比留 鋭三郎：杉野 遥亮

原田 左之助：柳 俊太郎

藤堂 平助：宮崎 秋人

井上 源三郎：岩永 ひひお

市川 真琴：生見 愛瑠

お梅：桜井 ユキ

新見 錦：奥野 瑛太

平山 五郎：高橋 光臣

〇

佐々木 只三郎：金子 ノブアキ

岡田 以蔵：中島 健人

田中 新兵衛：安藤 政信

永倉新八（明治時代）：柄本 明

芹沢 鴨：綾野 剛

■原作情報

タイトル：『ちるらん 新撰組鎮魂歌』

(C)橋本エイジ・梅村真也／コアミックス

著者：漫画：橋本エイジ 原作：梅村真也

発刊：コアミックス（ゼノンコミックス 1～36巻発売中）

1話試し読み https://comic-zenon.com/episode/10834108156693612679

▼U-NEXTにて配信中

単行本：https://video.unext.jp/book/title/BSD0000123983

話読み：https://video.unext.jp/book/title/BSD0000774285 1話無料配信中

■公式HP

https://chiruran-the7.jp/

■公式SNS

［X］https://x.com/chiruran_the7

［Instagram］https://www.instagram.com/chiruran_the7

［TikTok］https://www.tiktok.com/@chiruran_the7

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど44万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、127万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ／2025年12月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。