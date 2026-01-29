ESR｜春の鮮やかに飾る！自然をイメージしたiPhone 17カラフルケースが好評発売中

Waymeet (Hong Kong) Co., Ltd

2009年に設立し、世界中1億3000万人のユーザーを誇るESR(https://www.amazon.co.jp/stores/page/D7385308-8054-4284-B923-756FF076E233)は、iPhone 17モデル専用の新春カラーケースをAmazonにて発売開始中です。

「シンプルながらもデザイン性の高い実用的なテックアイテム」を目指してビジュアルデザインされた新カラーケースは、パーソナルスタイルの追求、色彩や素材のコーディネート、シティウォークなど都市を楽しむライフスタイルのクリエティブな若者ユーザーのライフスタイルがモデルとなっています。高い保護性能やMagSafeのスムーズな体験といった機能面はもちろん、持つ人の感性やライフスタイルに寄り添うデザインに仕上がっています。

スタイリッシュに卓越の保護性能、シームレスMagSafe体験

国際デザイン受賞歴がある「ESR Classic ハイブリッドマグネットケース（カメラコントロール、隠れスタンド）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FFGFSDMM)」に、自然をイメージした4色のカラーである桜ピンク(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FFGFSDMM)、アジサイグリーン(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCMSXPQH)、ネモフィラブルー(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCM45N9H)、ラベンダーパープル(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCMLMF2J)が新たに加わりました。デバイスカラーにぴったりな、季節感をあるデザインが味わえる新春カラーケースは、iPhone 17の機能性を本格的にアップさせ、あなたの気持ちも明るく彩ります。

製品特徴

● 包み込む究極保護: 約3.3mの衝撃耐久力を保持しており、落下、スクラッチなど日常的なダメージからiPhone 17を守ります。また、全面カバー+亜鉛合金製カメラガードによる二重保護を備えます。

● カメラコントロールカバー：iPhoneの最も傷みやすい部分を強力に保護する4層構造により、故障による高額な修理費用リスクを抑えます。

● 強力マグネットロック: 一般製品の約2倍の強力磁力（1,500g）内蔵のマグネットリングは、MagSafe充電器、スマホホルダー、ウォレット、その他MagSafeアクセサリーとの互換性を保ち、より便利な使用や充電をサポートします。また、1.5mmの薄い背面パネルは、MagSafe充電を妨げず、効率の良いQi2 25W充電を可能にします。

● 汎用性の高い隠れスタンド: 15°～69°の角度対応で、横・縦向きのスタンドによる快適なハンズフリー視聴を可能にします。

● 高く設計されたエッジ保護機能: スクリーンエッジでは1.2mm、カメラガードは2.4mm高く設計されており、衝撃やキズからしっかりガードします。

滑らかなシリコン素材で、快適なホールド感と高いグリップ力を実現する「ESR Cloud ソフトマグネットケース（カメラコントロール、隠れスタンド）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCMD38W6)」にも、ライトパープル(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCM3H1KR)、ライトブルー(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCMVTBBC)、ライトグリーン(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCMD38W6)、*ライトタン(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCMST42G)のiPhone 17専用の新カラーが加わりました。

※ライトタンのみiPhone 17(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCMST42G)／17 Pro(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCMFD7PB)／17 Pro Max(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCNBX7PZ)に対応しています。

製品特徴

● 滑らかなシリコン素材：快適なホールド感と、グリップを実現します。

● 包み込む究極保護: 、マイクロファイバーの裏地、硬質ポリカーボネート、シリコン、防塵コーティングの4層構造で、約3.3mの衝撃耐久力を保持しており、落下、スクラッチなど日常的なダメージからiPhone 17を守ります。また、全面カバー+亜鉛合金製カメラガードによる二重保護を備えます。

● カメラコントロールカバー：iPhoneの最も傷みやすい部分を強力に保護する4層構造により、故障による高額な修理費用リスクを抑えます。

● 強力マグネットロック: 一般製品の約2倍の強力磁力（1,500g）内蔵のマグネットリングは、MagSafe充電器、スマホホルダー、ウォレット、その他MagSafeアクセサリーとの互換性を保ち、より便利な使用や充電をサポートします。また、1.5mmの薄い背面パネルは、MagSafe充電を妨げず、効率の良いQi2 25W充電を可能にします。

● 汎用性の高い隠れスタンド: 15°～69°の角度対応で、横・縦向きのスタンドによる快適なハンズフリー視聴を可能にします。

● 高く設計されたエッジ保護機能: スクリーンエッジでは1.2mm、カメラガードは2.4mm高く設計されており、衝撃やキズからしっかりガードします。



テクノロジーが季節と調和する、新しい心地よさ

ESRの新春カラーケースは、スマートデバイスに季節の色を吹き込むことで、日々の暮らしに小さな豊かさを添えています。自然のトーンをまとったカラーは、都会の景色にも自然と溶け込み、気分を穏やかに整えてくれます。

高い保護性能やMagSafeのスムーズな体験といった機能面はもちろん、持つ人の感性やライフスタイルに寄り添うデザインで、テクノロジー体験を明るく飾ります。

詳細は、ESRの公式ウェブサイト(https://esrtech.jp/ja/)またはAmazonストア(https://www.amazon.co.jp/esr)でご確認ください。

あなたのライフスタイルをより豊かにするESRのアクセサリーを、ぜひお試しください。

■ESRについて

ESR(https://www.amazon.co.jp/stores/page/D7385308-8054-4284-B923-756FF076E233)は2009年に設立され、世界中で1億3000万人以上のユーザーに支持されるグローバルなテックブランドです。 「Tech Made Easier（テクノロジーをもっと使いやすく）」を理念に、日常生活に自然と溶け込み、毎日のテクノロジー体験をより快適で効率的にするスマートデバイス向けの製品を生み出し続け、ハイテクをより使いやすくすることを使命としています。

・ 公式オンラインストア：https://esrtech.jp/ja/

・ Amazon店舗：https://www.amazon.co.jp/esr

・ 公式X（旧Twitter） ：https://x.com/ESRgearJp

・ 公式Instagram：https://www.instagram.com/esrgear.jp/

・ 公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@esrgear.jp

レビューサンプル、メディア関連のお問い合わせはnoriaki.yoshie@esrtech.comまでご連絡ください。