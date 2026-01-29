調光調色LEDシーリングライトを発売

株式会社ヤザワコーポレーション

●部屋のシーリングに引っ掛けるだけで簡単に設置ができます。

●ランプ部分は可動します。※LED の交換はできません。

スポット型照明の特徴

●“部屋を均一に明るくする” から“必要な場所を快適にする”（配光の自由）事が出来ます。

天井から均一に照らす丸形シーリングに比べて、各灯の角度を変えて机・壁・キッチン側などに光を割り振ることができます。また、部屋の四隅を明るくすると居室内を広く感じる事が出来ます。

●スポット型は向きを外せるので、テレビ方向を避けたり、壁や天井に当てて間接っぽくする事ができます。

