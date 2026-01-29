調光調色LEDシーリングライトを発売
株式会社ヤザワコーポレーション
https://www.yazawa.co.jp/
●部屋のシーリングに引っ掛けるだけで簡単に設置ができます。
●ランプ部分は可動します。※LED の交換はできません。
スポット型照明の特徴
●“部屋を均一に明るくする” から“必要な場所を快適にする”（配光の自由）事が出来ます。
天井から均一に照らす丸形シーリングに比べて、各灯の角度を変えて机・壁・キッチン側などに光を割り振ることができます。また、部屋の四隅を明るくすると居室内を広く感じる事が出来ます。
●スポット型は向きを外せるので、テレビ方向を避けたり、壁や天井に当てて間接っぽくする事ができます。
