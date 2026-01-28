『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（著：ゴジキ／光文社新書）、Amazonの各ランキングで2日連続上位ランクイン！
2026年3月18日発売の新刊『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（著：ゴジキ／光文社新書）は発売告知後に、Amazonにおいて複数カテゴリで上位にランクインするなど、予約段階で大きな反響を呼んでいます。
■ 告知【1日目】のAmazonランキング実績
・光文社新書 最新リリース：第1位
・光文社新書 売れ筋ランキング：第7位
・ノンフィクション（スポーツ）最新リリース：第3位
・新書 最新リリース：第5位
・スポーツ・アウトドア 最新リリース：第6位
■ 告知【2日目】のAmazonランキング実績
・光文社新書 最新リリース：第1位（2日連続）
・光文社新書 売れ筋ランキング：第6位
・ノンフィクション（スポーツ）最新リリース：第5位
・新書 最新リリース：第5位
・スポーツ・アウトドア 最新リリース：第8位
※いずれもその日の最上位の結果になります。
発売前の段階で、出版社内のレーベルのランキング・ジャンル別ランキングの双方で安定した上位を維持しており、WBCイヤーにおける注目作として、野球ファンのみならず、ビジネス・マネジメント層からも関心を集めています。
【書籍情報】
書名：『マネジメント術で読むプロ野球監督論』
著者：ゴジキ（@godziki_55）
価格：1,276円（税込）
発売日：2026年3月18日（水）
Amazonページ：https://amzn.asia/d/gzGitlW
楽天ページ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18507925/
判型：新書判
ページ数：352ページ（予定）
出版社：光文社（光文社新書）
ISBN-10：4334109233
ISBN-13：978-4334109233
【著者プロフィール】
ゴジキ（@godziki_55）
野球評論家・著作家。著書に『巨人軍解体新書』（光文社新書）、『戦略で読む高校野球』（集英社新書）などがある。連載実績として「ゴジキの巨人軍解体新書」「データで読む高校野球2022」「ゴジキの新・野球論」などを担当し、現在はサイゾーオンラインにて「ゴジキの野球戦術ちゃんねる」を連載中。週刊プレイボーイ、スポーツ報知、女性セブン、日刊SPA!、集英社オンライン、現代ビジネスなど各種メディアでの寄稿・取材も多数。Yahoo!ニュースの公式オーサーにも選出されている。『データで読む甲子園の怪物たち』（集英社新書）は発売前重版を記録。最新刊は『マネジメント術で読むプロ野球監督論 』（光文社新書）。
X：https://x.com/godziki_55
Instagram：https://www.instagram.com/godziki_55
TikTok：https://www.tiktok.com/@godziki_55
問い合わせ先：godziki_55@yahoo.co.jp