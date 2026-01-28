株式会社BOTANICO

2026年3月18日発売の新刊『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（著：ゴジキ／光文社新書）は発売告知後に、Amazonにおいて複数カテゴリで上位にランクインするなど、予約段階で大きな反響を呼んでいます。

■ 告知【1日目】のAmazonランキング実績

・光文社新書 最新リリース：第1位

・光文社新書 売れ筋ランキング：第7位

・ノンフィクション（スポーツ）最新リリース：第3位

・新書 最新リリース：第5位

・スポーツ・アウトドア 最新リリース：第6位

■ 告知【2日目】のAmazonランキング実績

・光文社新書 最新リリース：第1位（2日連続）

・光文社新書 売れ筋ランキング：第6位

・ノンフィクション（スポーツ）最新リリース：第5位

・新書 最新リリース：第5位

・スポーツ・アウトドア 最新リリース：第8位

※いずれもその日の最上位の結果になります。

発売前の段階で、出版社内のレーベルのランキング・ジャンル別ランキングの双方で安定した上位を維持しており、WBCイヤーにおける注目作として、野球ファンのみならず、ビジネス・マネジメント層からも関心を集めています。

【書籍情報】

書名：『マネジメント術で読むプロ野球監督論』

著者：ゴジキ（@godziki_55）

価格：1,276円（税込）

発売日：2026年3月18日（水）

Amazonページ：https://amzn.asia/d/gzGitlW

楽天ページ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18507925/

判型：新書判

ページ数：352ページ（予定）

出版社：光文社（光文社新書）

ISBN-10：‎4334109233

ISBN-13：‎978-4334109233

【著者プロフィール】

ゴジキ（@godziki_55）

野球評論家・著作家。著書に『巨人軍解体新書』（光文社新書）、『戦略で読む高校野球』（集英社新書）などがある。連載実績として「ゴジキの巨人軍解体新書」「データで読む高校野球2022」「ゴジキの新・野球論」などを担当し、現在はサイゾーオンラインにて「ゴジキの野球戦術ちゃんねる」を連載中。週刊プレイボーイ、スポーツ報知、女性セブン、日刊SPA!、集英社オンライン、現代ビジネスなど各種メディアでの寄稿・取材も多数。Yahoo!ニュースの公式オーサーにも選出されている。『データで読む甲子園の怪物たち』（集英社新書）は発売前重版を記録。最新刊は『マネジメント術で読むプロ野球監督論 』（光文社新書）。

X：https://x.com/godziki_55

Instagram：https://www.instagram.com/godziki_55

TikTok：https://www.tiktok.com/@godziki_55

問い合わせ先：godziki_55@yahoo.co.jp