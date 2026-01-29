高尾颯斗（ONE N’ ONLY） × 渡邉美穂 W主演！新木曜ドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』2月5日スタート！第1話場面写真・あらすじ解禁！今夜「放送直前ずるキュン(ハート)スペシャル」放送！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社(C) あんどうまみ/シーモアコミックス (C) TOKYO MX

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、高尾颯斗（ONE N’ ONLY）、渡邉美穂をW主演とする新木曜ドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』を2026年2月5日（木）より放送いたします。

原作は国内最大級の電子書籍配信サイト「コミックシーモア」発、累計220万DLを突破しているあんどうまみの人気の同名コミック。週に1度、アナウンススクールの講師として働くことになった森芽衣子（もり・めいこ）。慣れない授業をなんとか頑張れるのは、まじめな生徒“ゆかりくん”こと葉山 縁（はやま・ゆかり）がいるから。ゆかりくんは癒やし！心のオアシス、かわいい生徒！だけど学校外のゆかりくんは「刑事」という意外な一面を持っていて…！？

年下講師×年上生徒が繰り広げる、笑って泣けてときどき事件も巻き起こる！？ずるキュン(ハート)ラブコメディ！

この度、ドラマ第1話の場面写真・あらすじを解禁いたしました！

夢破れ、講師として働く芽衣子の癒やしは、真面目でかわいい生徒のゆかりくん。ある日、不良に絡まれるゆかりくんを目撃。衝撃の事実を知った芽衣子はギャップに大混乱！

そして、今夜21時25分からは「ドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』放送直前ずるキュン(ハート)スペシャル！」を放送いたします。メインキャストの高尾颯斗（ONE N’ ONLY）、渡邉美穂、濱岸ひよりをスタジオに迎え、MC・きしたかのと共にドラマの魅力を語り尽くします！ここでしか見られない撮影裏話、撮れたてメイキング映像、さらには高尾ときしたかの・高野がなぜか胸キュン(ハート)シチュエーション対決─！？渡邉＆濱岸の仲良しエピソードも！ドラマの放送開始がより待ち遠しくなる、ギャップ萌え満載のスペシャル番組をお届けします。

【第1話 あらすじ】

芽衣子（渡邊美穂）はアナウンサー志望だったが夢破れ、今はイベント会社勤務の傍ら、非常勤講師としてアナウンス学校で教えている。心折れそうな中、唯一真剣に授業を聞いてくれる「ゆかりくん」こと葉山縁（高尾颯斗）に癒されていた。

年下でかわいい子犬のような彼に密かにときめく芽衣子は、マキ（濱岸ひより）にはあくまでも生徒だと言い聞かせる。そんなある日、芽衣子は街で不良に絡まれるゆかりくんを発見。不良の魔の手が伸びた瞬間、ゆかりくんが驚きの行動を取り、衝撃を受ける。そして、ゆかりくんの意外な正体を知ることになって、そのギャップに芽衣子は大混乱。ギャップがずるい～！

■街頭ビジョンでPR映像放映中！

ドラマの放送を記念して、各街頭ビジョンにてPR映像を放映中！

◆放映スケジュール

■池袋PARCOビジョン

2/10（火）まで放映中

■スターツビジョンSHIBUYA

2/5（木）まで放映中

■オノデンMXビジョン（秋葉原）

3/26（木）まで放映中

※撮影時は周辺状況へご配慮の上、通行の妨げとなる行為（歩道での立ち止まり、場所取り、車道に出ての撮影等）はお控えください。

※今回の掲出・放映について、駅および駅員や運営会社等へのお問い合わせはお控えください。

※予告なく放映スケジュールが変更、中止となる場合があります。

◆番組概要

※下記放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。

【番組名】ゆかりくんはギャップがずるい

【放送日時】

TOKYO MX 2026年2月5日（木）より毎週木曜21:25～21:54

SBS（静岡放送） 2026年2月9日（月）より毎週月曜24:51～25:21

FCT（福島中央テレビ）2026年2月15日（日）より毎週日曜25:30～

【出演】高尾颯斗、渡邉美穂、濱岸ひより、米倉れいあ、速瀬愛、別府由来

【オープニング主題歌】Lienel『ままならない愛』（SDR）

【エンディング主題歌】Straight Angeli『魔法のアンブレラ』（Ferment Label）

【原作】あんどうまみ『ゆかりくんはギャップがずるい』(シーモアコミックス)

https://www.cmoa.jp/special/feature/251225_yukarikun/

【監督】進藤丈広

小村孝裕 (4、5話)

【脚本】金杉弘子

【音楽】遠藤浩二

【制作プロダクション】ビデオプランニング

【製作・著作】TOKYO MX

【配信】

TVerにて無料見逃し配信 https://tver.jp/series/srofqchtnc

FODにて見放題配信 https://fod.fujitv.co.jp/

【公式HP】https://s.mxtv.jp/drama/yukarikun/

【公式SNS】▼X(@mx_dramania)

https://twitter.com/mx_dramania

▼Instagram(@mx_dramania)

https://www.instagram.com/mx_dramania

▼TikTok(@mx_dramania)

https://www.tiktok.com/@mx_dramania

【公式ハッシュタグ】#ゆかりくん