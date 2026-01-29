インボイス制度の「2割特例」終了に伴う“事務負担の2026年問題”に備える。バックオフィス代行「TIRQA」が、小規模事業者のための「静かな税制移行支援」を開始。

TIRQA

■ リード文

京都を拠点に、経営者が「判断と創造」に集中できる環境を整えるバックオフィス代行サービス「TIRQA」は、2026年9月（※）をもって終了する消費税の「2割特例」を見据え、小規模事業者やフリーランス向けの事務体制再構築支援を強化いたします。

特例終了後に懸念される、簡易課税・原則課税への移行に伴う「事務コストの急増」を、現状の業務を「静かに整える」アプローチでサポートします。

（※個人事業者の場合は2026年12月末の申告までが対象）

■ 2割特例終了がもたらす「バックオフィスの危機」

2023年のインボイス制度導入から続いている「2割特例（売上税額の2割を納税すれば済む負担軽減措置）」が、いよいよ終了の時期を迎えます。これにより、多くの事業者は「簡易課税」または「原則課税（本則課税）」への選択を迫られます。

ここで見落とされがちなのが、金銭的な税負担以上に、事務作業の工数が跳ね上がるという点です。

・簡易課税への移行： 事業区分の判定や集計作業が新たに発生。

・原則課税への移行： 経費一つひとつのインボイス確認と帳簿への詳細な入力が必須に。

これまで「2割特例」によって簡略化されていた記帳業務が、2026年以降、経営者の「考える時間」を奪う大きな負担となることが予測されます。

■ TIRQAが提案する「無理のない」対策

TIRQAは、派手なシステム導入や大規模な業務改革は行いません。クライアントが今行っているやり方を尊重し、そこに「少しの整理」を加えることで、新しい税制に対応できる土台を整えます。

- 「何が滞るか」の事前予測 2割特例終了後、今の記帳スタイルでどれだけ工数が増えるかを可視化します。- 無理のない仕組みへのアップデート 新しいツールを強制するのではなく、今のフローを活かしながら「インボイス保存」や「区分経理」が自然に回る形に整えます。- 「抱え込む不安」の解消 「これで合っているのか」と調べ続ける時間を、TIRQAが代行・サポートすることで、経営者の精神的なリソースを解放します。

■ 代表メッセージ

「バックオフィスの負担は、単に『忙しい』ことではありません。正解が分からないまま調べ続ける時間や、一人で抱え込む不安が、少しずつ経営者の創造性を削っていきます。 2割特例の終了は避けて通れませんが、その準備を『重荷』にする必要はありません。私たちは、事業の裏側を静かに支え、次のフェーズへ無理なく移行できるお手伝いをいたします。」

■ TIRQA サービス概要

特徴： 京都を拠点とした、1人～少人数の事業者に特化した代行支援サービス。

対応業務： 請求書発行、経費精算、口座管理、各種事務手続きの整理などバックオフィス全般の代行。

URL： https://www.tirqa.online/

メールアドレス：contact@tirqa.online