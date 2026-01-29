山形・七日町に「努力を習慣化する」自習室＆コワーキグスペース「いいオフィス山形七日町 by Boost Rooms」がオープン

株式会社いいオフィス

全国47都道府県に約900拠点のワークスペースを展開する株式会社いいオフィス（本社：東京都港区、代表取締役：龍崎 宏 以下、「いいオフィス」）は、株式会社MotivePowerと提携して山形県山形市に「いいオフィス山形七日町 by Boost Rooms」をオープンしました。

「家やカフェでは集中できない」すべての人へ

「家だと誘惑が多くて集中できない」 「カフェでパソコンを開くと、店員の視線や周囲の会話が気になる」 「図書館は閉まるのが早く、席取り競争も激しい」

Boost Roomは、これらの課題を解決するために誕生しました。施設名の「Boost（ブースト）」には「押し上げる」「高める」「右肩上がりの成長」という意味があります。 単に机と椅子があるだけの場所ではありません。

「変わりたい」「成長したい」という意志を持った人々が集まる場所になります。。 周囲の熱気に触発され、自然とスイッチが入る。Boost Roomは、あなたの意志の力を環境の力でサポートする自習室です。

カフェの「居心地」と図書館の「静寂」のいいとこ取り

200平米を超える広々としたフロアに一歩足を踏み入れると、こだわりの集中空間が広がっています。 フロアは大きく「集中エリア」と「ラウンジエリア」の二つに分かれています。

集中エリアは私語厳禁。視線を遮るパーテーションと、手元を照らす最適な照明設計により、周囲を完全に遮断して自分の世界に没入することができます。

ラウンジエリアは、カフェのような適度な開放感を持ち、BGMも流れているため、フリードリンクを片手にリラックスしながら思考を整理したり、利用者同士で会話を交わしたりすることが可能です。

また、机・椅子・照明や空調など設備面にもこだわり、長時間座っても疲れにくい環境を整備します。

靴を脱いでリラックスできる芝生エリアを完備。長時間のデスクワークで凝り固まった脳と身体を物理的にリセットできる空間です。

今後の展望～山形から「努力の総量」を増やす～

現在は山形七日町店のみですが、この店舗が山形の方々の「目標達成」に貢献できた暁には、エリアの拡大も視野に入れています。

この街に「学ぶ人」「働く人」の流れを作ることで、七日町の活性化の原動力になれるよう、この七日町の店舗を、利用者様と共に育てていきたいと考えています。

創業者からのメッセージ：株式会社Motive Power 代表取締役 相馬一輝

私自身、決して天才タイプではありません。ただ、『環境』を変えることで、凡人でも日本代表になれました。 山形の若い世代、そして挑戦する大人たちに伝えたいのは、『意志の強さなんて関係ない、場所を変えれば人は変われる』ということです。

『家では集中できない』は、甘えではありません。人間の正常な防衛本能です。だからこそ、戦わずに逃げてください。集中できる環境へ。

かつてカフェ代に消えていたお小遣いを、もっと効率的に、もっと快適な自己投資に使ってほしい。そんな想いで、採算度外視で最高の空間を用意しました。 見学だけでも構いません。ぜひ一度、この『空気が変わる瞬間』を体感しに来てください。

いいオフィス山形七日町 by Boost Rooms 店舗情報

住所：山形県山形市七日町1-2-42 3階 奥

営業時間：7:00~22:00

定休日：なし

HP：https://e-office.space/spaces/tohoku/yamagata/yamagatashi/yamagatananokamachi-byboostroom

■特徴

【立地】

・山形駅より徒歩18分

【各種サービス】

・Wi-Fi、電源

・コーヒーサーバー

・文房具

・駐輪場

・法人登記OK

※その他詳細は店舗ページをご覧ください。

■各店舗の利用方法

アプリをダウンロード＆会員登録いただき、ご利用ください。

https://e-office.space/

いいオフィス会員募集中

私たち、いいオフィスは全国47都道府県で約900拠点と提携し、全店舗使いたい放題のプレミアムパスポートや法人プランを提供しています。

ご利用はアプリをダウンロードいただき、会員登録をお願いいたします。ご利用方法やアプリについてのご紹介はこちらのサイトをご覧ください。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=DfFb-5O8bPY ]

いいオフィス加盟店募集～省人化システムを低価格で利用可能～

当社が掲げる「どこでもいい世界」の実現に向けて、一緒に事業を進めていただけるフランチャイズオーナー様を募集しております。

「いいオフィス」 にご加盟いただくことで、コワーキングスペースやシェアオフィス運営に必要な管理システムや省人化システム、運営にかかる基本的な業務フローなど、事業を行う上で必要となるシステムやノウハウをすべてご提供いたします。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=MhPs4BnmbNc ]

詳細はお問い合わせください。https://e-office.inc/contact/

株式会社いいオフィスについて

会社概要

本社：東京都港区南麻布２丁目15番5号

設立日：2018年4月

資本金：501,190,278円（資本準備金含む）

代表取締役：龍崎 宏

事業内容：コワーキングスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営＆開発、クラウドソーシング事業、イベント運営

関連リンク

ホームページ：https://e-office.inc/

公式Twitter：https://x.com/ii_office