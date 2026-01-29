再び日本の経済を活性化させるために！　「技術大国・日本」の火を消さないために！　清水ともみ最新刊『JAPAN MADE 「日本製」を求めて。』刊行

株式会社ハート出版

「失われた３０年」──１９９０年代初頭にバブルが崩壊し、それ以降かつて隆盛を極めた日本経済は長期的な低迷に陥り、それに伴い、賃金停滞、そしてそれが原因となる少子化加速に繋がりました。その結果、長年アメリカに次いで世界２位だったＧＤＰ（国内総生産）も中国に抜かれただけでなく、近年ドイツにも抜かれたことで世界４位に転落しました。

結果、日本の３０代以下は「生まれたときから不景気」、４０～５０代前半も「社会に出てからは常に不景気」という具合で、日本が経済的に恵まれていた時代を知りません。

この「失われた３０年」は日本から様々なものを奪っていきましたが、「技術立国・日本」もその一つです。かつての日本には、その創意工夫と手先の器用さで独自の技術を開発し、優れた製品を生み出す国内企業がたくさんあり、その品質の確かさは世界中の羨望の的でした。

しかし、この３０年の間に多くの製造業が倒産したり、外資に買収されたりして、その技術が失われていきました。中小および零細企業、伝統工芸などはもっと悲惨です。デフレ下で消費者の財布が固くなり、「高品質・高性能・高水準」な日本製は「安価粗製」の外国製に駆逐され、歴史と伝統が受け継がれることなく廃業を余儀なくされています。

そんな中、「民族漫画家」として、『私の身に起きたこと』（季節社）『命がけの証言』（WAC）『ウイグル人という罪』（扶桑社）『墓標なき草原 哀しみの記憶』（WAC）といった著書を通じて、ウイグル、チベット、南モンゴルといった中国に弾圧を受け続けている民族の歴史や証言を漫画化する活動に取り組んでいる著者・清水ともみ氏が、あえて「日本」をテーマにした意図とは何でしょうか。

清水氏は「おわりに」にこう書いています。

「ウイグルの漫画作品を描く中で、中国が自治区の民族を集団で強制連行して工場で働かせていることを知りました。奴隷労働です。中国で作られる商品の安さの秘密がここにあります。各国の要人は中国に行くとビジネスの話を持ちかけられ、その時に労働力の提示もされるそうです。そのような倫理観を逸脱した中国からの安い輸入品の波に押されて、日本製品が淘汰されていったという現実から、私は国産品や国内製造業のことについても考えるようになりました。」

本書は、月刊誌『正論』に令和３（２０２１）年春から令和６（２０２４）年春まで３年間にわたって連載された漫画（オールカラー）３４編に書き下ろし２編を加えて単行本としてまとめたものです。また、連載時にはなかった取材後記を１話ごとに書き下ろしています。

本書では、１話につき１つ、計３６の日本国内の企業、団体、個人を紹介していますが、もちろん本書に紹介されている以外にも、受け継がれた伝統や技術を絶やさぬよう、「日本製」「MADE IN JAPAN」のプライドを持って地道に「モノづくり」活動をしている企業、団体、個人がたくさんあります。

「売れなければ店じまい」──シビアですが経済活動とはそういうものです。逆に言えば、「買う」ことで「日本製」を、「日本企業」を、そして「日本人」を守ることができます。

ぜひ、再び日本の経済を活性化させるためにも、一人一人が日常の選択から国を支える意識をもって、こういった企業、団体、個人を応援してほしいと願うばかりです。

【書籍情報】

書名：JAPAN MADE 「日本製」を求めて。

著者：清水ともみ

仕様：Ａ５版並製・160ページ・オールカラー

ISBN：978-4-8024-0254-5

発売：2026.01.24

本体：1600円（税別）

発行：ハート出版

商品URL：https://www.810.co.jp/hon/ISBN978-4-8024-0254-5.html

【著者】清水ともみ（しみず ともみ）

民族漫画家。静岡県富士市出身。1997年、講談社漫画誌でデビュー。10年ほど商業誌で活動し、子育てに専念した後の2019年、中国共産党によるウイグル弾圧の実態を描いた「その國の名を誰も言わない」「私の身に起きたこと」をTwitter（現・X）に投稿。大きな反響を受け、世界の各メディアで報じられた。

作品は米国大使館のX投稿や国務省サイトでも紹介された。その後は、ウイグルはもちろん内モンゴルやチベットなど、中国に弾圧を受け続けている民族を中心に、その歴史や証言の漫画化に取り組む。

2021年から産経新聞社・月刊正論にて『日本製』を求めて。を連載。

著書に『私の身に起きたこと』（季節社）『命がけの証言』（WAC）『ウイグル人という罪』（扶桑社）『墓標なき草原 哀しみの記憶』（WAC）。